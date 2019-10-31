Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности

31 октября, 2019, 11:31

Портников Виталий

Президент Дональд Трамп называет своим противником высокопоставленного сотрудника аппарата Совета национальной безопасности и ветерана войны в Ираке Александра Виндмана

Его адвокат Рудольф Джулиани намекает на то, что у Виндмана - конфликт интересов, потому что он защищает интересы одновременно Соединенных Штатов и Украины. И вообще Виндман - украинский шпион.

Когда подполковник Виндман воевал за Соединенные Штаты и был принят в штат американского Совета национальной безопасности, предъявлять ему такие обвинения никому не приходило в голову. Биография братьев-близнецов Виндманов - яркая иллюстрация "американской мечты". Они приехали в Соединенные Штаты еще детьми и посвятили свою жизнь службе на благо своей новой Родине. Виндманы - из тех эмигрантов, которые собственным примером демонстрируют открытость американского общества и его умение использовать способности и усердие не только потомков первых поселенцев, но и американских граждан первого поколения. Поэтому Александр Виндман - человек, судьбой которого Америка может гордиться.

И, конечно же, он никакой не украинский "шпион". И даже не украинский патриот. Он - американский патриот и порядочный человек. Как американский патриот, он прекрасно понимает, что сама попытка обменять военную и любую помощь дружественному государству на действия, которые связаны с личными интересами президента США - это сознательный подрыв престижа Соединенных Штатов и основ их политики. Как порядочный человек и профессиональный военный, он понимает, что от политики его страны зависит само выживание Украины, что украинцы рассчитывают на американскую поддержку, что от этой поддержки зависят жизни украинских солдат на передовой противостояния с Россией и ее наемниками. Таких же солдат, каким не так давно был сам подполковник Виндман.

Президент Дональд Трамп, который и в политике, и в жизни мыслит исключительно категориями "сделки" просто не может понять тех ценностей, которыми в своей жизни и службе руководствуется подполковник Александр Виндман. Но, между прочим, это и есть американские ценности.