Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы

1 ноября, 2019, 07:12

Игорь Бондарь-Терещенко

Речь в этих книгах о том, что психологическая война - одна из самых изящных форм информационной войны, поскольку полагается на человеческий интеллект, его способность осознавать успешные действия, контролируя средства коммуникации. Несмотя на то, что люди могут одновременно ошеломлять своей изобретательностью и разочаровывать своим невежеством

Стивен Сломен, Филипп Фернбак. Иллюзия знания. - К.: Yakaboo Publishing, 2019

Почему мы никогда не думаем в одиночестве Эта книга рассматривает феномен, возникший благодаря когнитивной науке. Ее темная сторона - это ряд откровений о том, что человеческие способности не являются тем, чем кажутся, что люди преимущественно крайне ограничены в том, как они работают и чего они способны достичь. Действительно, как получается, что люди могут одновременно ошелломлять своей изобретательностью и разочаровывать своим невежеством? Почему большинство людей не понимает механизмов действия приборов, которыми мы пользуемся каждый день, даже таких простых, как сливной бак унитаза? Как нам удалось овладеть стольким на свете несмотря на то, насколько ограниченным часто является наше понимание вещей? Авторы этой книги утверждают, что все мы живем в сообществах знания и то, что мы считаем "своими" знаниями, на самом деле распределено между нами и окружающим миром, поэтому мы достигаем этих экспертных знаний даже не замечая этого и не осознавая глубины своего невежества. Высокоразвитые общества на самом деле состоят из людей, каждый из которых сам по себе знает на удивление мало, однако общество успешно развивается благодаря эффективному обмену знаниями.

Георгий Почепцов. Когнитивные войны в соцмедиа, массовой культуре и массовых коммуникациях. - Х Фолио, 2019

Автор этой книги - доктор филологических наук, профессор, писатель-фантаст, ученый, автор более 20 книг для детей и более 40 на тему имиджелогии и теории коммуникаций - напоминает о том, что современный мир переходит от войны на физическое уничтожение к войне когнитивной, сильная сторона которой не в обмане, фейках или дезинформации, а в поддержке полемики, проверенной объективными фактами. «Война без уничтожения физических тел однотипно представляется в современном мире предпочтительнее, чем кровь и убийства, - начинает он разговор с экскурса в историю. - Еще бурская война, где Черчилль оказался в качестве журналиста, показала силу и мощь когнитивного подхода. Когда в британских газетах стали писать о бурах как о борцах за свободу, а английские войска заняли в общественном мнении место душителей свободы, Британия отказалась от войны». В общем распространение новых информационных технологий усилило конкурентную борьбу и облегчило когнитивную войну, определив беспрецедентный конфликт даже по сравнению с холодной войной. Информация становится оружием в военном искусстве, способным в будущем заставить выиграть или проиграть конфликт - военный, экономический или какой-либо другой. Кроме того, психологическая война - одна из самых изящных форм информационной войны, поскольку полагается на человеческий интеллект, его способность осознавать успешные действия, контролируя средства коммуникации. Об этом, а также об эпохе фейков, которые пришли на смену эпохам книги и телевидения, и многом другом рассказывается в этой книге.

Джей Бэр. Пприветствуйте своих хейтеров. - Х.: Фабула, 2019

Эта книга поможет трезво взглянуть на проблему коммуникации между клиентами и командой, которая делает продукт. В эпоху смартфонов и соцсетей стало гораздо проще оставить отзыв. Например, ваш смартфон попросит рассказать о ресторане, дорогу к которому вы позавчера искали на гугл-картах. Не бойтесь отвечать на негатив, ведь хейтер - это не ваша проблема, зато игнорировать их - это проблема. 80% компаний говорят о том, что у них суперсервис для клиентов, но только 8% из этих покупателей согласны с этим заявлением. Поэтому известный эксперт Джей Бэр в своей книге приводит примеры приветствования хейтеров и объясняет, как положительное отношение к ним превращается в ваши деньги. Вы узнаете о типах хейтеров и общих особенностях их жалоб, правила обращения и тактику воздействия на хейтера. А овладев наукой приветствия хейтера, вы сможете даже самые вспыльчивых из них обуздать и превратить в своих друзей и преданных клиентов.

Кристофер Стейнер. Тотальная автоматизация. Как компьютерные алгоритмы меняют мир. - К.: Наш Формат, 2018

Автор этой книги напоминает о том, как недавно, чтобы диагностировать болезнь, истолковать юридические документы, проанализировать внешнюю политику государства или написать статью в газету нужно было обратиться к высококвалифицированному специалисту. Зато сегодня задачи высшей сложности с легкостью решаются благодаря алгоритмам. Развитие программирования и человеческая логика привели к созданию «ботов», но теперь их охват вышел за ожидаемые границы. Компьютерные алгоритмы глубоко проникли во все сферы нашей жизни. Они создают удивительные музыкальные симфонии, анализируют юридические документы, пишут новости и управляют автомобилями. Их распространение одновременно пугает и... вселяет надежду. Может ли компьютер прогнозировать потенциальный музыкальный хит? Заменят ли алгоритмы поэтов и режиссеров? Смогут ли взять под контроль всю медицинскую отрасль? И какую роль способны играть в политике?

Томас Эриксон. В окружении идиотов, или Как понять тех, кого невозможно понять. - Х.: Фолио, 2018

Автор этого бестселлера - шведский писатель, психолог по социальным коммуникациям, бихевиорист и личный тренер. В своей книге он разделяет людей на четыре цветных типа, описывая логику поведения, темперамент, систему ценностей представителей каждого из цветов. Почему одних людей мы понимаем с полуслова, а других не понимаем вообще? Почему очень успешные люди иногда кажутся нам идиотами и психопатами? Как посмотреть на себя глазами других людей и научиться понимать даже тех, кто на нас совершенно не похож? Книга помогает лучше воспринимать людей с разными типами поведения и эффективно с ними общаться и может стать настольной для руководителей, психологов, менеджеров всех уровней.