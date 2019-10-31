Передача львовского аэропорта в частное управление: не потеряет ли громада Львова контроль над воздушными воротами в Европу?

31 октября, 2019, 11:27

Николай Княжицкий

Львовский аэропорт хотят отдать в частное управление (концессию). Об этом ранее заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий

Аэропорт развивается очень хорошими темпами, в 2018 году его пассажиропоток увеличился на 50% и вырос до 1,6 млн человек, и уже в первой половине этого года аэропорт перевез 1 млн человек. Только Львовский и Киевский аэропорты являются прибыльными. Поэтому наш аэропорт - это не только стратегический государственный объект, но и очень лакомый кусок бизнеса.

С удивлением услышал заявление министра Криклия о том, что аэропорт Даниила Галицкого, в рамках эксперимента, первым в нашей стране хотят отдать в концессию - то есть в частное управление.

К такому решению возникает очень много вопросов и еще больше опасений. Почему отдают именно прибыльное предприятие, хотя у нас есть немало убыточных аэропортов, которые нуждаются в эффективном частногом управлении? Условия концессии и не превратится ли она в схему вывода прибыли в чьи-то руки? Есть ли гарантии, что дешевые авиаперевозчики, такие как Ryanair, не уйдут, когда частники начнут поднимать цены, чтобы получить еще больше прибыли. И, наконец, вообще есть ли во время войны целесообразность экспериментировать с такими объектами стратегического значения? На мой взгляд, очевидно, что нет. Так же думает и руководитель аэропорта, которая вывела его на такой успешный уровень.

Если новой власти львовский аэропорт оказался не нужен, то стоит подумать над другими способами, чтобы львовская громада оставила за собой контроль над воздушными воротами в Европу!