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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Россия создаёт сербский прецедент

Виталий Портников: Россия создаёт сербский прецедент


фото: reuters
Подписание Сербией и Евразийским экономическим союзом соглашения о зоне свободной торговли - серьёзный пропагандистский шаг Москвы, который будет иметь важное значение не только и не столько для Балкан, сколько для постсоветского пространства

Сербия - страна-кандидат в члены Европейского Союза. Причём с этой страной ЕС уже пятый год ведёт официальные переговоры о присоединении. Этим Сербия отличается о соседних Северной Македонии и Албании, начало переговоров о присоединении с которыми заблокировала недавно Франция. 

При этом уровень экономического сотрудничества Сербии и России крайне незначителен. Если доля ЕС в торговле с этой страной достигает 67 процентов экспорта и 60 процентов импорта, то на Россию приходится 5,3 и 7,9 процентов. Сотрудничество с Беларусью и Казахстаном можно не прибавлять.

Зачем же тогда Белграду и Москве новое соглашение, при том, что двустороннее соглашение о свободной торговле действует уже несколько десятилетий и, как видим, ничего не изменило? 

Для руководства Сербии это - демонстрация сближения с Россией и одновременно шантаж Евросоюза. Если и дальше будете требовать договориться с Косово и продолжить реформы - у нас есть запасной вариант. России, как известно, ни мир,  ни реформы на Балканах не нужны. Кремлю нужно воевать и воровать, только это там и умеют. 

А Россия тоже хочет продемонстрировать, что созданный ею Евразийский экономический союз - это альтернатива ЕС. Если даже страны - кандидаты в члены ЕС подписывают с этим союзом соглашения, то соседним государствам, которые связаны с ЕС исключительно соглашением об ассоциации, сам Путин велел. Или разве украинцы - не такие же «братья» россиян, как сербы? 

Не сомневаюсь, что придёт день, когда в обмен на установление мира, восстановление территориальной целостности на Донбассе или продолжение транзита российского газа нашему президенту предложат подписать такое же соглашение. Не с одной Россией - а со всеми «братьями» сразу. Так сказать, чтобы уши Кремля меньше торчали.

Причём если для сербов, которые находятся достаточно далеко от России, соглашения со странами, с которыми это балканское государство просто не торгует, этот всего лишь циничная игра и обман избирателей и Запада, для нас такие договоренности могут обернуться политической и энергетической кабалой, первым шагом на пути к вступлению в «союз диктаторов». 
Очень не хотелось бы, чтобы после двух Майданов и войны с Россией мы вместо Европейского Союза оказались бы в Евразийском. 

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