28 октября, 2019, 19:30

Николай Княжицкий

Смог в столице, раскол в партии "Слуга народа" и проверка депутатов на честность на полиграфе - такими были одни из самых популярных тем недели. От чего на самом деле пытаются отвлечь внимание украинцев и какие проблемы таят в густом тумане

Приветствую вас, я уже вернулся в Киев из Львова.

Пока был во Львове, из всех приемников, телевизоров, интернета звучала только информация о скандалах в правящей партии "Слуга народа". Кто кому сколько дал взятки, кто какой анализ сдавал, кто кому анализ сдавал, правильный или неправильный... Полиграф, Полиграф Полиграфович, Полиграф Полиграфович Полиграфов...

За всем этим огромным информационным шумом порой теряется обычная реальная жизнь. Было бы очень хорошо, если бы депутаты Верховной Рады, если бы украинское правительство смотрели бы не на то, кто, сколько, где, кого, каким образом пиарно уничтожает или, наоборот, поддерживает, а думали о том, какие законы необходимо принять для того, чтобы жизнь людей, которые ежедневно выходят на улицы, изменилась. Этого изменения очень хотели киевляне.

Меня в это время не было в Киеве. Я был в родном Львове, где светило солнышко и была прекрасная теплая погода. Мы думали разве что о том, что меняется климат и глобальное потепление, пожалуй, требует каких-то наших действий в плане экологической защите. В Киеве этой экологической защиты люди хотели постоянно и ежедневно. Потому что здесь был туман. И не просто туман, а смог. Выбросы от автомобилей, выбросы от теплоэлектростанций, дымящие торфяники - все это вместе отравляло жизнь киевлян, и взрослых, и детей.

Каждый раз, когда мы смотрели на это и выходили на улицу, мы понимали, что наше настроение ухудшается не только из-за того, что в этом киевском смоге нечем дышать, но и потому, что этот смог и туман доносится до нас из всех средств массовой информации. Потому что живем будто в тумане. В стране, где каждый, начиная от обычного гражданина и до того, кто принимает законы, в этом тумане мысли и сознания постоянно находится. В отличие от многих людей, которые пытаются изменить жизнь на своих рабочих местах.

Во Львове я был на прекрасном предприятии. Там был когда-то завод "Электрон". Собственно, он и сейчас существует, и все вы помните телевизоры "Электрон", которые стояли в большинстве украинских квартир, а потом куда-то пропали. Собственно, завод не закрылся. А на одном из предприятий завода начали производить современные троллейбусы и трамваи.

Я пришел туда в гости, поскольку предприятие находится как раз на том округе, где за меня голосовали люди, и был настолько удивлен, людьми, которые работают на этом заводе, которые придумывают новые троллейбусы, новые трамваи и даже электробусы, что не мог не донести этого впечатления и до вас. Так вот. Промышленный район Львова, где когда-то жили рабочие многих заводов, часть из которых закрылась. Кроме домов, находящихся в не самом лучшем состоянии, недостроенных новостроек, где люди приходят и жалуются, что с них деньги взяли, а квартиры не продали, мусорозавода, который строится несмотря на протесты людей, тех, кто приедет в этот район может удивить современное производство "Электрон", на котором делают этот современный электротранспорт, о котором я говорил.

Когда-то во Львове был автобусный завод. Был, пока его не приватизировали россияне и не довели до полного запустения, как и многие другие заводы. Часть работников этого завода - инженеры, конструкторы - уволившись создали в концерне "Электрон" совершенно новое предприятие. Когда заходишь сюда, такое впечатление, что попадаешь в Германию или Францию. Прекрасные цеха, современные аккуратно одетые рабочие собирают современные красивые машины. Это и трамваи, которые выможете видеть на улицах не только Львова, но и Киева и многих других украинских городов, это и троллейбусы, которые при поддержке Европейского банка реконструкции и развития тоже появляются на улицах украинских городов. Но мне больше всего понравился электробус. Что это такое? Это, фактически, обычный автобус, который стоит менее чем вдвое дороже обычного дизельного буса, но ездит на электрических батареях. Поэтому если бы такие автобусы были на улицах наших городов, не было бы никакого смога, а если и было бы, то значительно меньше.

Для этого, конечно, надо было бы принять какие-то государственные программы. Программ таких у нас нет. У нас пролоббировали закон об электрических автомобилях. Хороший закон, позитивный, поскольку чем меньше будет вредных выбросов в атмосферу, тем лучше будет для нашего с вами здоровья. Но в этом законе забыли упомянуть об общественном транспорте. Хотя у нас, на украинских предприятиях, запросто можно было бы этот общественный электрический транспорт производить. Один электробус, который перевозит 100 человек, может ночью зарядиться от обычной розетки и ехать 300 километров без единой зарядки. Такая государственная программа перевода наших дизельных автобусов на электробусы была бы полезной для общества с многих точек зрения. Во-первых, мы бы думали об экологии, во-вторых, мы не зависели бы так сильно от дизеля и бензина, которые мы завозим, честно говоря, из страны-оккупанта. Да, мы часто делаем это через Беларусь, но из страны-оккупанта. И всем все равно.

Электробусы сделали. Некоторые из них, ради эксперимента, курсируют в крупных украинских городах. Но государственной программы не существует. Как не существует и программы поддержки украинского производителя, который делает эти трамваи и троллейбусы. На улицах того же Львова, где их производят, часто можно увидеть трамваи и троллейбусы белорусской фирмы МАЗ. Потому что белорусское государство дотирует МАЗы и в сотрудничестве с украинскими банками возмещает часть расходов на покупку этих автомобилей. По качеству они хуже украинских, но мы покупаем не свое, покупаем белорусское. А о своем не заботимся. Хотя потенциал украинского транспорта гораздо больше. Для этого надо просто внести некоторые изменения в действующий закон. Эти наши автомобили, без особых затрат, были бы выгоднее белорусских автобусов и троллейбусов с трамваями.

И не только белорусских. В Киеве был большой скандал, пожалуй вы об этом помните. Вместо того, чтобы купить львовские трамваи, купили польские. Они тоже неплохие. Но почему их купили? Потому что изготовили эту партию для Российской Федерации, а после введения санкций продать их туда не смогли. Вот эти трамваи и купил Киев. В конце концов оказалось, что они дороже львовских, за те же деньги львовских можно было купить на десять больше. Но в принципе всем безразлично. Так же, как безразлично и то, что львовским производителям задолжали уже и киевская мэрия, и многие другие органы местного самоуправления, которые их продукцию покупают.

Вот работают самоотверженные люди. Которые изобретают и производят фантастические машины. Машины, которые не загрязняют окружающую среду, не требуют топлива и энергоресурсов, которые мы покупаем у страны-оккупанта. И работают они, борясь свое будущее, сражаясь с препятствиями, с которыми они сталкиваются и в контактах с органами местного самоуправления, и с государственной властью.

В чем причина? В коррупции? Может и так, но не только в ней. Основная причина заключается в том, что мы на государственном уровне думаем о том, кто, где, какую копейку у кого взял, кто прошел полиграф, а кто не прошел полиграф, как расколется та или иная фракция... И никак не можем задуматься над тем, что страна у нас одна. В этой стране жить нашим детям. И вместо того, чтобы они выходили на многочисленные экологические марши за свое будущее, - а это хорошо, пусть выходят потому что страна, которую мы уничтожаем сейчас, и мир, который мы уничтожаем всеми этими выбросами, мы оставляем им, - так вот, если бы украинские политики вместо всего этого позаботились о чистом украинском производстве, об украинском производителе, о рабочих местах для украинцев, мы бы давно жили в совсем другой стране.