Санаторно-курортное лечение сахарного диабета и как выбрать санаторий для детей

25 октября, 2019, 11:46

Более 422 миллионов человек в мире больны диабетом. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что за десять лет, количество больных диабетом увеличится еще на 200 миллионов

Если говорить об Украине, то официально состоящих на учете с диагнозом диабет более миллиона человек.

Назвать точную цифру больных в нашей стране невозможно, все потому, что население не дообследовано. Люди могут годами болеть и даже не знать, что у них диабет. Как и любое другое серьезное заболевание, сахарный диабет легче поддается лечению, если выявить его вовремя, когда болезнь не успела дать осложнения.

Сахарный диабет лечится комплексно, так как нужно бороться, именно с осложнениями сопутствующих заболеваний. Если выбирать только медикаментозное лечение, а это прием большого количества лекарств, часто больные жалуются на общую слабость и плохое состояние. Именно поэтому кроме медикаментозного лечения, больным сахарным диабетом рекомендуется санаторно-курортное лечение, которое направлено на нормализацию уровня глюкозы в крови, лечение и профилактику сопутствующих заболеваний. Если вы ищете санаторий, специализирующийся на лечении сахарного диабета, узнайте работает ли в заведении врач-эндокринолог - это обязательно!

Татьяна Стасив - врач эндокринолог Моршинкурорт:

"На базе санатория "Черемош" проводятся лекционные занятия "Школы сахарного диабета", где обучают пациента, как правильно рассчитывать питание, как подобрать хлебные единички, как правильно принимать инсулины и обязательно консультация эндокринолога".

Врач эндокринолог должен подобрать правильную диету, назначить лечебную физкультуру, физиотерапию и обязательно водолечение, которое является важным при сахарном диабете.

Татьяна Стасив - врач эндокринолог Моршинкурорт:

"Бывают такие пациенты, которые даже не знают, как положительно влияет водолечение. Но есть и те, кто приезжает ежегодно, потому что чувствуют улучшение общего состояния, улучшение уровня сахара, нет скачков. То есть положительно влияет на лечение пациентов с сахарным диабетом именно вода, которая обладает уникальными свойствами и действует на клеточном уровне. Вода имеет такие свойства как регенеративные, насыщает организм кислородом, улучшает обменные процессы, тем самым и снижается сахар в крови".

Сахарный диабет нельзя вылечить, но есть доказанная и проверенная информация, о том, что люди, которые находятся на санаторно-курортном лечении 21 день в году, после чувствуют себя намного лучше в течение полугода, а иногда даже и 12 месяцев.

Не только взрослых людей с сахарным диабетом принимает на санаторно-курортное лечение Моршинкурорт, часто родители привозят детей.

Число детей, страдающих диабетом, а также другими хроническими заболеваниями стремительно увеличивается. Еще в наше время существует термин - "часто болеющие дети" и всем этим категориям детей рекомендуется оздоровления не раз в год у моря, а хотя бы дважды, второй раз можно выбрать санаторий в осенне-зимний период. Санатории Моршинкурорта целый год принимают на лечение и оздоровление детей от 3 лет с различными хроническими заболеваниями. Но иногда бывают и исключения, когда врачи принимают решение и советуют реабилитацию или профилактику детям и до 3-х лет.

На самом деле это очень выгодно, ведь могут оздоровиться и пролечиться и родители. Конечно, идеально было бы на курортное лечение приехать на 21 день, но если есть возможность, то стоит приехать хотя бы на 2 недели во время каникул.

Татьяна Стасив, врач эндокринолог Моршинкурорт:

"Пациенты с детьми, могут обратиться в фонд государственного страхования и получить путевку бесплатно. А могут получить реабилитационное лечение за собственные средства. К концу ноября 2019 года, санатории Моршинкурорта предлагают скидки на лечение детей - 341 гривня учитывая лечение, проживание и питание в сутки. Мама с ребенком будет под постоянным контролем врача".

Даже если ребенок не имеет никаких хронических заболеваний, санаторно-курортное лечение будет полезным для него. Ведь это общее оздоровление организма, профилактика и положительное влияние на иммунную систему.