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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"

Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"


фото: on.od.ua
Депутаты от президентской партии состязаются в честности и проходят проверку на "полиграфе", сам глава государства демонстрирует свое полное презрение к разделению властей в демократическом государстве

И отдает народным избранникам распоряжения прямо в видеообращениях, журналисты оживленно обсуждают, имел ли место факт коррупционного подкупа "слуг народа".

И всем участникам и зрителям этой самодеятельной клоунады не приходит в голову один простой вопрос: а что происходило – и будет происходить – с законопроектами, которые вообще не обсуждаются на комитетах? Которые принимаются в так называемом "турборежиме"? Которые писались неизвестно кем, неизвестно как, неизвестно почему. Разве авторы этих законопроектов проходили проверку на "полиграфе"? Разве в этих законопроектах не могла быть коррупционная составляющая? Кто это проверял? Когда? Или  в офисе президента и в правительстве не могут находиться коррупционеры, которые возьмут у "нужных людей" гонорар за "правильный" текст закона? Или у "Слуг народа" как в "Скотном дворе" Оруэлла – равенство, да не для всех? 

Хочу напомнить, что когда эти опасения высказывались вслух во время запуска "турборежима" - и оппозиционными депутатами, и журналистами, и  просто людьми, которые еще не потеряли голову  в том безумии, в которое погрузилась наша страна после катастрофы президентских и парламентских выборов 2019 года, все эти предположения с негодованием отвергались и самими представителями власти, и их рьяными сторонниками. И когда говорили, что спешно принимаемые законы необходимо подвергнуть серьезной экспертизе на предмет наличия в них коррупционных лазеек – только смеялись. Потому что мы уже власть, нам все можно, жги, дави гусей! А теперь – "полиграф"!

И это только начало той мутной волны тотальной коррупции и дилетантизма, которая грозить смыть саму Украину. 

 

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