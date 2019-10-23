Можно ли "воспитать" успешного человека? - 5 книг о том, как это делается

25 октября, 2019, 07:12

Игорь Бондарь-Терещенко

Книги этого обзора - о совокупности ценностей и убеждений, привычек и умений, из чего состоит воспитание, а также о самореализации и успехе, взлетах и падениях, личностном и профессиональном росте. Но главное, что в большинстве случаев - это откровенная история о том, как не потерять себя на жизненном пути

Эми Чуа, Джед Рубенфелд. Три силы. Как воспитывают в успешных сообществах. - М .: Yakaboo Publishing, 2019

Эта книга, как отмечают ее авторы, об одной из извечных "воспитательных" загадок человечества, а именно - почему некоторым, несмотря на не слишком перспективное происхождение, удается подняться на огромные высоты, а другие, имея на первый взгляд такие же способности за собой и те же препятствия перед собой, вообще ничего не достигают. Поэтому нам предлагают узнать о новом взгляде на успех - его скрытые двигателях, внутренней динамике и цене, и платить за него приходится дорого, иногда даже здоровьем. Однако если правильно понять и овладеть описанной здесь концепцией трех культурных черт, она становится источником расширения возможностей, свыше какого-то отдельного определения успеха.



"На самом деле, Три силы доступны любому, - убеждают авторы. - это совокупность ценностей и убеждений, привычек и умений. Индивиды любого происхождения способны интегрировать их в свою жизнь или жизнь своих детей, и это даст возможности достичь того успеха, который они сами для себя определяют".

Татьяна Водотыка. Истории успеха: выдающиеся украинские бизнесмены XIX в. - М .: Фолио, 2019

Эта книга об историях людей, характер и труд которых вдохновляют и сегодня. Имея различное образование и происхождение, многие из них пошли наперекор судьбе. Они были из разных уголков Украины: Харькова, Херсона, Киева, Одессы, Екатеринослава, Елисаветграда - заработать можно было везде, а на историях построения бизнес-империй можно и сегодня учиться у таких предпринимателей XIX в., как Израиль Бродский, братья Роберт и Томас Эльворти, Стефан Кульженко, Алексей Алчевский.



Предприниматели нового поколения, которые сами себя сделали, изменяя окружающий мир, творили не только промышленные предприятия или мощные финансовые империи, но и традиции меценатства и благотворительности, пусть и политически мотивированные. Личные истории покажут эти масштабные процессы изнутри, помогут понять реальных людей, которые ошибались, были слабыми, выбирали недостойных партнеров, неправильно оценивали свои возможности и перспективы. Так, некоторые из них увидели крах своих детищ. Не все истории имеют счастливый конец, но все они о вере, успехе, вдохновении и наследии.

Кейт Феррацци. Ваш надежный тыл. Как наладить связи, которые приведут к успеху. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2018

Автор этой книги - нетворкер № 1 в мире, основатель и генеральный директор консалтинговой компании Greenlight, был директором по маркетингу в таких компаниях, как Starwood Hotels и Deloitte Consulting. Его система взаимопомощи и налаживания отношений настолько популярна, что им пользуется бизнес-школа Стэнфорда. Язык в книге о том, что большой цели трудно достичь самостоятельно. Именно поэтому стоит окружать себя людьми, которые станут вашим надежным тылом на пути к самореализации.



Благодаря крутым и действенным советам от Кейт Феррацци вы сможете сплотить вокруг себя друзей-мотиваторов и единомышленников, способствовать быстрой и эффективной реализации поставленных целей. Как строить прочные и доверительные отношения с важными людьми? Как избавиться от привычек, которые мешают вашему развитию? Как ускорить изменения? Как окружить себя теми, кто вам небезразличен? Кейт Феррацци отвечает на эти и многие другие вопросы в непревзойденно легкой манере публичного выступления.

Марк Розин. Успех без стратегии. Как прекратить планировать и начать делать бизнес. - М .: Фабула, 2018

Автор этой книги говорит в частности о том, что ХХI век пополнил мифологию бизнеса двумя яркими мифами - мифом о Росте и мифом о Пророке. Первым продолжают забавлять аудиторию, которая любит графики роста, которые стремятся в небо, для вторых образцом является Стив Джобс, который, согласитесь, не слишком частое явление в мире бизнеса. Между тем, в мире мире действовали и действуют миллионы совершенно иных, "неправильных" менеджеров и бизнесменов, которые не соответствуют общепринятым "канонам". "Они ищут новые выгодные возможности и хватаются за них, - убеждает нас автор, - они продвигаются на ощупь, пытаясь и ошибаясь, они действуют абсолютно тактически, увлекаясь то одной, то другой идеей".

Предпринимателей и менеджеров первого, визионерского, типа автор называет "стратегами"; вторых - экспериментаторами-"оппортунистами". Стратеги создают стратегию на много лет вперед и затем реализуют ее, не размениваясь на соблазнительные прожекты. Оппортунисты любой момент "готовы начать с чистого листа, они "флиртуют" со всеми привлекательными бизнес-возможностями и со многими готовы "лечь в постель", но и бросают то, что уже начато, очень легко". Итак, как выбрать? С одной стороны, на самом деле стыдно признаться, что ты тактик и оппортунист, ведь на постсоветском пространстве даже само слово "оппортунизм" является амбивалентным. С другой стороны, opportunity переводится с английского как "возможность", а возможность - это прекрасно, не так ли? Если согласны - это книга для вас.

Кио Старк. Когда встречаются незнакомцы. Как люди, которых вы не знаете, могут вас изменить. - М .: Виват, 2018

Начиная разговор о том, какие трансформационные возможности и удивительное наслаждение таит в себе общение с людьми, которых мы не знаем, автор ставит, пожалуй, самый важный вопрос. Итак, кто такой незнакомец? Оказывается, если тщательно изучить общепринятые представления о незнакомых людях, идея того, что незнакомец - это тот, кого следует бояться, часто отпадает сама собой, а навязанный в детстве страх перед "опасными чужаками" начинает противоречить нашему жизненному опыту. Напротив, годами записывая свой опыт спонтанных встреч на улице, автор заметила проявление неожиданного удовольствия во время такого взаимодействия, когда короткие встречи могут заставить нас чувствовать себя счастливыми.

"Я здороваюсь с большинством людей, которых встречаю, и дочь хочет знать почему. - Они наши друзья? - спрашивает она. - Нет, просто соседи. Такой может быть мой ответ, если это кто-то, кого мы часто видим, или люди, которые проходят возле нашего дома. - Мы их знаем - Нет, мы никогда их не встречали. - Почему же ты тогда говоришь "добрый день"? - Быть дружественной - это так приятно". Впрочем, несмотря на все, автор признается, что все равно чувствует разную степень дискомфорта в любой из этих ситуаций и хочет, чтобы ее дочь видела, что она осуществляет выбор (и чтобы она научилась осуществлять свой выбор самостоятельно): она выбирает того, с кем здороваться, и избегает людей, взаимодействие с которыми грозит стать непредсказуемым или неприятным.