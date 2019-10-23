Эко-авторитаризм как новая модель управления миром

24 октября, 2019, 07:11

Мир стремительно движется в сторону разделения на "цивилизацию" и "не цивилизацию". С поясом серых буферных зон между ними. И именно экология вполне может стать тем фактором, который будет определять судьбу страны и ее место в мироздании

Автор этих строк специально выжидал несколько недель после первого большого хайпа вокруг Греты Тунберг с ее истерическим "How dare you?" и вообще всей нео-экологической повестки. Которая, хоть и выпала из поля зрения калифов общественного мнения на час в фейсбуке, но продолжает расходиться миром как волна от камня, брошенного в воду. Все желающие осудить шведскую девочку за ее экстремальную форму выражения мысли уже высказались, все конспирологические теории произнесенные, все желающие быстрого хайпа уже хайпонули. Теперь пришло время разобраться, символом чего же на самом деле является эта девочка и ее слова. И, с точки зрения автора, они являются символом постепенной наработки новой модели отношений в мире. Той самой, которая должна заменить почившую в бозе модель однополярного мира-1989. Конечно, в рамках короткого текста я не ставлю целью раскрыть этот очень многослойный и сложный вопрос. Однако актуализация этой проблематики в украинском обществе, которое вообще привыкло жить с горизонтом предсказания максимум на квартал (не 95) вперед, очень важна.

Давайте сразу договоримся, что в этом тексте мы не будем дискутировать по поводу того, есть ли в мире экологические проблемы и нужно ли их решать. Потому, безусловно, есть и надо, свидетельством чего являются, например, киевский смог-апокалипсис последних недель. Однако мы сейчас не о том. Так же не хочется в очередной раз разбирать, какие именно гримасы корчила Грета Тунберг, на каких кораблях и куда именно она плавала, сколько это стоило и какие именно Ротшильды за ней стоят со своими нео-марксистскими заговорами. Во-первых, об этом уже сказано и написано столько, что не хочется затеряться в этой разноголосице. Во-вторых, потому что это не истинно важно. Думаю, для всех очевидно, что эта шведская девочка используется гораздо более мощными и умными взрослыми людьми. И речь, в любом случае, не идет о какой-то конспирологии. Нет, просто феномен Тунберг помогает западным элитам нащупать наконец почву под ногами и понять, как же существовать дальше, после окончательного уничтожения руками Трампа и Путина системы международных отношений образца 1989 года. А ее эмоциональные крики помогают в мире белого шума обратить внимание на проблематику.

О чем идет речь? Ну, например, о том, что США очевидно больше не желают выполнять роль мирового жандарма. Нет-нет, я сейчас не о розово-влажных мечтах российских империалистов о том, что Соединенные Штаты уже не могут эту роль выполнять. Все они могут, просто не хотят. Потому что почти 20 лет непрерывных войн, начиная с 1991 года, истощат любую экономику, как ты не используй военный заказ для ее оживления. Конечно, если в следующем 2020 году Трамп, который является четким носителем тенденции "Америка устала решать чужие проблемы за свой счет" не сможет переизбраться в качестве президента, эта концепция может и измениться. Однако - не коренным образом.

Так же очевидно, что ЕС и Китай за последние 10 лет превратились в весомые центры влияния, которые имеют свои интересы и их защищают. Очевидно, что нынешняя система коллективной ответственности в виде ООН превратилась в систему коллективной безответственности. Где право вето, которые имеют Китай и РФ, способны остановить любые попытки решать проблемы в старом русле. И это касается не только вопросов безопасности, но и экологических. Ведь именно Китай является едва ли не главным загрязнителем воздуха в мировом масштабе.

По большому счету, мы уже живем в многополярном мире. Где никто ничего никому не гарантирует, где у каждого свои интересы, где каждый ситуативно готов блокироваться или воевать с кем-либо, если это соответствует его интересам. Все предыдущие подобные ситуации всегда приводили к одному - большому кровопусканию. О чем западные элиты, безусловно, помнят, несмотря на их консюмеризацию или карнавализации всего общественного дискурса. Поэтому внимательному наблюдателю уже невооруженным глазом видно поиски новой модели, которая смогла обеспечить новые же условия общежития в мире.

Потому что это только на постсоветском пространстве или в Африке привыкли жить от одного крупного «хапуги» к другому. А лидеры мира планируют свою жизнь на десятилетия вперед. И пусть стараниями социальных сетей, которые предоставили сотням миллионам горожан иллюзию влияния на общественные процессы, а на самом деле, сделали их пищей для нео-популистов, мир стал гораздо менее прогнозируемым и понятным. Однако процесс наработки этой новой модели идет полным ходом. И экология будет играть в нем ведущую роль.

И вот тут мы и выходим на Грету Тунберг. Которая в довольно агрессивной манере высказала претензии к тому, что абсолютное большинство стран мира кладет большой и толстый прибор на экологию, в угоду развития промышленности. Правда, следует отметить, что именно западный мир этот вопрос у себя решает довольно успешно. Не только переносом производства в страны с более дешевой рабочей силой, но и развитием технологий. Поэтому, по большому счету, крики Тунберг направлены как раз, в первую очередь, против тех стран, которые экологией не занимаются, но претендуют на что-то в мире. А это - Китай, Индия, Бразилия, та же РФия тому подобное. То есть, стран, которые сейчас заявляют о своих претензиях на вхождение в клуб стейк-холдеров.

Именно экология, которая действительно является огромной проблемой, может стать тем новым кнутом и пряником, которым ранее был рост ВВП или размер государственного долга. Так же, можно прогнозировать, что центр принятия решений перейдет к G-20 - некоего мини-ООН, но без права вето для любого. Решение которого будут уже не декларативными, а даже очень обязательными для исполнения. Для каждого, кто захочет быть членом Первого мира, а не донором рабочей силы или сырья. Международный валютный фонд уступит место каким-то глобальным экологическим организациям, которые будут иметь огромные рычаги влияния и финансирования.

Если бы я был стандартным конспирологов, сказал бы, что Запад выстраивает систему эко-авторитаризма для продолжения своей гегемонии. Однако проблема в том, что никакого глобального именно Запада уже нет. Есть ЕС, есть англосаксонский мир, есть Новая Европа с Польшей и тому подобное. По сути, мир стремительно движется в сторону разделения на "цивилизацию" и "не цивилизацию". С поясом серых буферных зон между ними. И именно экология вполне может стать тем фактором, который будет определять судьбу страны и ее место в мироздании.