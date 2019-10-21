Культовая классика и фестивальные хиты: 10 фильмов, которые нельзя пропустить на Неделе критики

22 октября, 2019, 07:01

В Киеве стартует 3-я Киевская неделя критики: фестиваль артхауса и классических фильмов

В этом году киевляне и гости города смогут увидеть сразу несколько фильмов-победителей Каннского кинофестиваля разных лет, в том числе картины выдающихся американских режиссеров Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы. Еспресо выбрало 10 фильмов из программы Недели критики, которые стоит пересмотреть на большом экране.

"Домой" (режиссер Нариман Алиев)

Одна из главных украинских премьер года от самобытного крымскотатарского режиссера Наримана Алиева. Его фильм "Домой" принимал участие во втором по престижности конкурсе Каннcького кинофестиваля и получил гран-при Одесского фестиваля. Картина Алиева рассказывает драматическую историю возвращения в аннексированный Крым крымского татарина, отца (Ахтем Сеитаблаев), сын которого погибает на войне на Донбассе.

"Беспечный ездок" (режиссер Деннис Хоппер)

Независимая американская драма в жанре "роуд-муви" (фильм-дорога) о приключениях двух байкеров, которые через открытую страну и пустынные земли направляются от Лос-Анджелеса до Нового Орлеана. "Безопасный ездок" - это фильм про контркультуру, который исследует социальные проблемы и напряженность в Соединенных Штатах в течение 1960-х годов, например, подъем хиппи-движения и распространения наркотиков. Эта картина еще при жизни ее авторов (Денниса Гоппера, Питера Фонды) получила культовый статус и была внесена в библиотеку Конгресса США, в реестр фильмов, которые имеют "культурное, историческое или эстетическое значение".

"Апокалипсис сегодня" (режиссер Фрэнсис Форд Коппола)

Эпическая военная драма о войне во Вьетнаме. Фильм следует за речной путешествием из Южного Вьетнама в Камбоджу, которую совершил капитан Бенджамин Л. Уиллард (персонаж, которого играет Мартин Шин). Он выполняет тайную миссию убийства полковника Курца (играет Марлон Брандо) - офицера спецназа армии, которого обвиняют в убийстве и считают сумасшедшим. Фильм Копполы, который известен своей драматической историей тяжелых съемок, получил главную награду Каннского кинофестиваля и два "Оскара".

"Бумажная Луна" (режиссер Питер Богданович)

Комедийная драма 1973 известного режиссера и историка кино Питера Богдановича. Сюжет этого черно-белого фильма развивается во время Великой депрессии в США. В фильме главные роли исполняют реальные отец и дочь - актеры Райан и Тэйтум О'Нил. Последняя в возрасте 10 лет за фильм "Бумажный Луна" получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана.

"Таксист" (режиссер Мартин Скорсезе)

Психологическая драма выдающегося американского режиссера Мартина Скорсезе. Он показывает историю одинокого ветерана войны во Вьетнаме, который работает таксистом в Нью-Йорке и сталкивается с реальностью, к которой не готов. Фильм, в котором главную роль сыграл Роберт Де Ниро, был удостоен главной награды Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви". "Таксист" стабильно входит в разнообразные списки лучших фильмов 20 века.

"Маяк" (режиссер Роберт Эггерс)

Черно-белый фильм ужасов, в котором главные роли сыграли популярные актеры Уильям Дефо и Роберт Паттинсон. В фильме рассказана история двух смотрителей маяков на удаленном и загадочном острове Новая Англия в 1890-х годах. Картина получила приз Международной федерации кинопрессы на нынешнем Каннском кинофестивале.

"Озеро диких гусей" (режиссер Дяо Инань)

Китайская криминальная драма о лидере банды, который убегает от полиции и знакомится с проституткой, и вместе с ней ищет выход из тупика. Этот фильм был участником официальной конкурсной программы Каннского кинофестиваля и претендовал на получение главной награды кинофорума.

"О бесконечности" (режиссер Рой Андерсон)

Фильм культового шведского режиссера Роя Андерсона, в 2014 году стал лауреатом "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. В новом фильме Андерсона "О бесконечности", который в этом году был удостоен приза за лучшую режиссуру в Венеции, зрители увидят философскую историю о противоположности и проблемы человеческого бытия.

"Атлантика" (режиссер Мате Диоп)

Гиперреалистична романтическая драма о любви и разлуке, события которой происходят в Сенегале. Режиссер этого фильма Мати Диоп вошла в историю как первая темнокожая женщина-режиссер, чей фильм боролся за получение главного приза Каннского кинофестиваля. В конце концов "Атлантика" получила Гран-при Каннского фестиваля, а Сенегал выдвинул этот фильм на соискание премии "Оскар".

"Долгое прощание" (режиссер Роберт Олтмен)

Американская драма культового режиссера Роберта Олтмена, снятая по мотивам романа популярного в старом Голливуде писателя и сценариста Рэймонда Чендлера. В центре запутанного сюжета - детектив, который становится заложником истории убийства жены своего приятеля. Этот фильм называют своеобразным исследованием порядочного человека, брошенного на произвол судьбы в эгоистическом обществе, в котором понятие дружбы и верности бессмысленны.