Виталий Портников: Россия готовится к новым захватам

16 октября, 2019, 11:56

Портников Виталий

Член Совета Федерации Франц Клинцевич утверждает, что требование Украины о ликвидации "народных республик" приведет к тому, что "война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться"

Другой представитель верхней палаты российского Федерального собрания – отправленный в Совет Федерации оккупированным Крымом Сергей Цеков считает, что украинские власти не хотят "следовать формуле Штайнмайера, на которую буквально неделю назад дали согласие".

Заявления обоих "сенаторов" тиражируют российские медиа, чтобы создать у своих зрителей и читателей представление: Киев не хочет окончания войны, он пытается уничтожить "самое дорогое" - "народные республики" Донбасса!

Но в Минских соглашениях отродясь нет никаких "народных республик". От слова "вообще". И в "формуле Штайнмайера" нет никаких «народных республик». В обоих случаях речь идет исключительно о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы Россией. О выборах в органы местного самоуправления, а не в органы какой-то там "государственной власти". Под Минскими соглашениями есть подписи обоих донбасских бандитов – Захарченко и Плотницкого. Они, говорят, не хотели подписывать – но Путин прикрикнул и марионетки послушно подписали. Признали, что их на самом деле нет. И преемники Захарченко и Плотницкого, Пушилин и Пасечник, тоже признают Минские соглашения и требуют от Украины их выполнения – то есть демонтажа так называемых "народных республик".

Так почему же российские "сенаторы" лгут? Почему утверждают, что ликвидация "народных республик" - естественное следствие исполнения Минских соглашений – это "продолжение войны"?

А потому, что Кремль не собирается эти соглашения исполнять и "республики" ликвидировать. Москве важно, чтобы Украина исполнила "свою часть" Минских соглашений – отвела войска от линии разграничения, предоставила отдельным районам особый статус, закрепила это решение в законодательстве и Конституции. Зачем?

А затем, что такие действия неизбежно приведут к противостоянию в Украине, массовым протестам и возможному краху власти. И Россия получит возможность создать на территории Украины еще несколько "народных республик". Именно в этом суть российских намерений: Москва не собирается ликвидировать "народные республики" Донбасса, как не собирается ликвидировать "Приднестровскую Молдавскую Республику", Абхазию или Южную Осетию. Москва готовится к продолжению войны, к новым территориальным захватам. И ее высокопоставленные представители говорят это открытым текстом.

Украинцы, которые не хотят этого слышать и понимать, заплатят за свою глупость вовсе не уменьшением зарплат и пенсий, как нас пугает министр иностранных дел Вадим Пристайко. Они заплатят потерей жилья и работы, своими жизнями и жизнями своих близких – тем, чем всегда платит тот, кто хочет не обороняться, а договариваться с хитрым и жестоким врагом.