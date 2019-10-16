16 октября, 2019, 16:36

К протестам против капитуляции присоединяется все больше людей. Последние заявления власти заставили многих осознать: разговоры об оставленных боевых позициях сегодня - это более весомый аргумент, чем абстрактная "торговля на крови", о которой рассказывали вчера

Прямо на наших глазах социальная база протеста расширяется за счет предпринимателей, аграриев и других слоев обеспокоенного населения. Со дня на день платежки напомнят об обещаниях "конца эпохи бедности". Уже наступил момент, когда недалеко от властного трона найдены новые виновники финансовых проблем народа. И тут власть решает зайти с козырей. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил общественности, что выбор у украинцев невелик: либо "формула Штайнмайера", либо "мы убираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса. "Этот тезис министра сразу же подхватили русские. В соцсетях запускается мощная рекламная кампания, которую оплачивает некий "SMM box" с местом прописки в Вологде. Эта история не только о том, что власти пытаются шантажировать людей ухудшением уровня жизни. Применение для достижения политических целей страшилки "Формула, или кошелек" само по себе является худшим, что могло произойти в этом случае. С подачи государственных чиновников противостояние между власть имущими и патриотической частью общества намеренно переводится в плоскость общественного конфликта. Это история о российских интересах в Украине, которым похоже никто и не думает противостоять.

Давайте представим себе человека, который способен поверить в аргументацию г-на Пристайко. Для начала он должен напрочь забыть, что "проклятые барыги" пять лет обороняли страну не снижая, а наоборот повышая социальные выплаты. Тем не менее, представим, что вдруг кто-то, кто "хотел прекратить стрелять" выясняет, что вопросы войны и мира - это еще и деньги. Его деньги. Откуда взялась уверенность, что он не догадается, что "формула" полностью выводит Россию за скобки? Ведь о возмещении страной-агрессором убытков никто не говорит. Сколько стоит экономике страны интеграция разоренной части, стоит поинтересоваться у немцев. Уровень жизни граждан ФРГ после объединения упал в разы. Украинцы прекрасно умеют видеть прибыли и риски. Особенно те, для кого собственное благополучие важнее государственных интересов. Наивно надеяться, что раздутое страхом финансовых потерь человеческое море проигнорирует, что именно на Украину возложено основное бремя восстановления оккупированной части Донбасса. К кому присоединятся эти люди?

Вторым открытием, которое, безусловно, сделает наш воображаемый меркантильный господин, будет тема безвиза. Это сегодня зрители телеканала "Г + One" убеждены, что возможность свободно путешествовать привела к тому, что миллионы украинских гастарабайтеров "никому не нужны в мире". Но завтра, когда Европа будет вынуждена закрыть границы с Украиной, миллионы аполитичных украинцев вряд ли будут в восторге. Люди начнут интересоваться причинами. И, что же окажется? Они узнают, что из-за того, что власти хотелось как можно скорее провести выборы на Донбассе, тщательного анализа преступлений, совершенных на оккупированных территориях, не произошло. Это просто невозможно сделать ни за полгода, ни за год до выборов - как обещают нам соратники президента. Поэтому, амнистированы будут почти все. В результате все те, кто пять лет действия безвиза боялись выехать на подконтрольную территорию, смогут получить биометрические паспорта. Какое количество из них захочет восстановить разрушенный ими же регион? Думается, немного. Тогда другой вопрос: Как долго европейские гуманисты продержатся перед тем, как заорать об отмене безвиза с Украиной? Ведь на тот момент европейские криминальные хроники будут изобиловать репортажами о бандах, которые имеют боевой опыт и сохраняют связи с зоной, полной оружия и бывших военных преступников. Что скажет наш утомленный безвизом поборник примирения? Понравится ему перспектива снова вернуться во времена, где нет ни венского кофе, ни приработка на польской клубнике?

Есть еще одна проблема, которая может превратить сторонников президентской формулы мира в критиков. После выборов небольшая часть амнистированных останется "пилить" украинские бюджетные средства и помощь спонсоров. Но все, кто сегодня держит оружие не могут быть "при деле" в реинтегрированных ОРДЛО. Часть прощенных боевиков сразу же разъедется по другим регионам Украины. Полицаи никогда не остаются вблизи свидетелей своих преступлений. Вскоре киевляне, одесситы и харьковчане получат шанс увидеть "лезгинку победителей" на главных площадях своих городов. Нерешенный вопрос с отделением преступников от тех жителей бандитских образований, которые не совершили никакого преступления перед Украиной и сами были жертвами, приведет к тому, что преступниками начнут считать всех. Давайте представим себе среднестатистического обывателя, который видит падение уровня жизни и слышит постоянные обвинения во всем "бандитов Донбасса", которые заполонили страну, работать не хотят, или наоборот готовы работать за копейки, чем лишают рабочих мест местных. Пропаганда против беженцев во всех странах осуществляется одинаково. И стоят за ней, как правило, российские спецслужбы. Не приведет ли все это к росту социального напряжения и реинкарнации другого российского пропагандистского мифа - о "двух Украинах"? Сегодня никто не даст гарантию, что через год-пять, большинство граждан Украины не проголосуют за поборников федерализации. Просто потому, что будут дезориентированы именно экономическими последствиями быстрой реинтеграции полуконтролированных территорий.

Российская задумка понятна. Столкнуть украинцев лбами, напугать "пересичникив" и рекрутировать на "Антимайдан" сторонников простых и неуклюжих "миротворческих" решений. Но украинская власть тоже приобщается к победе российских стратегов, забывая, что не может воюющая держава, делая цивилизационный выбор, опираться на граждан, которые руководствуются исключительно меркантильными интересами. Что Зеленский будет делать, когда разбуженные страхом денежных потерь массы вдруг осознают, что примирение по кремлевскому сценарию стоило им дороже, чем продолжение обороны? Проведет очередной марафон собственного тщеславия и попытается убедить, что убытки, это и есть прибыль, а война - это мир? Рассказы о проплаченных протестующих, сплошную вину предшественников и "АТО Петя нападьот" не в состоянии конкурировать с "чуйкой", что в стране вот-вот закончатся деньги. Чеченизация Донбасса только увеличит количество недовольных. Причем это будут не просто недовольные президентом или его курсом. Обесценена будет сама идея целостной Украины. Вот тогда Россия получит то, чего и добивается - хаотизацию и гражданский конфликт между различными регионами и частями социума. Начнется война всех против всех. Единственное, что до сих пор остается непонятным: зачем "УЗеленского" провоцируют восстание против самих себя? Ведь, когда патриоты объединятся с социально неудовлетворенными, а креативный класс сливается в едином протесте с радикалами - это и есть Майдан. Тот Майдан, о силе которого должен был бы знать президент Украины. Должен. Если бы в 2014 году у него был не такой плотный гастрольный график.