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Espreso.tvКультураЕще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно

Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно

В любом психологическом триллере или уголовном детективе важна даже не интрига или сногсшибательный сюжет, а то, что все устроено так, будто когда-то происходило на самом деле

Поэтому документальное внутреннее напряжение, растущее с каждой страницей, сплетение открытости и мистификации не оставят равнодушными читателей этого "ужасного" жанра, лучшие образцы которого действительно могут испугать.

Несбё. Кровь на снегу II. Еще больше крови. - Х .: Фолио, 2019

Главный герой бестселлера о добром наемном убийце-неудачнике, продолжение которого предлагает харьковское издательство, всегда был неуловимо похож на всех негативно-позитивных персонажей мировой классики сразу - от Леона-киллера до Бэтмена, не пропуская Квазимодо.

Напомним, что в первой части этой истории шеф заказал ему убийство собственной жены, но желаемого хеппи-энда у "нежного убийцы" не случилось. Так что же нам приготовил на этот раз известный норвежский автор детективов, рокер и брокер, которого упорно сравнивают с Стигом Ларсеном? "Что-то меня потрогало. Точнее, кто-то. Осторожно - не так, чтобы разбудить, а лишь для того, чтобы убедиться, есть ли кто-то под рясой. Я сосредоточился, пытаясь дышать ровно. Вероятно, я еще имею шанс, если они не заметили, что я не сплю. я полез к бедру и вдруг осознал, что пистолет - в пиджаке, который я повесил на ограду алтаря. Как для профессионала, довольно бездарно".

Йен Бэнкс. Осиная фабрика. - Х .: Клуб Семейного Досуга, 2018

По сюжету этого романа - самого скандального дебюта в английской прозе последних десятилетий - замкнутый герой живет с отцом в лесу где-то в Шотландии. Им принадлежит небольшая поляна и часть просеки. На чердаке у парня склад рогов и коллекция фигурок лосей, сделанных из его собственных волос. Также у него есть сарай, где он держит череп Эрика - таинственное устройство для связи с сумасшедшим братом.

Однажды из леса врывается подожженный заживо лось, и тогда-то все и начинается.

"Я достал из-за пояса рогатку, выбрал полудюймовый стальной снаряд, тщательно прицелился и запустил большой шарик от подшипника по дуговой траектории над телефонными столбами и небольшим подвесным мостом. С глухим, едва слышным стуком он попал в табличку "Проход запрещен! Частная собственность", и я улыбнулся. Это был добрый знак".

Александр Завара. Гелтер Скелтер. - Х .: Фабула, 2019

... Говорят, только на одной этой песне из репертуара битлов Radiohead построили свою раннюю карьеру, что касается автора одноименного романа "Гелтер Скелтер", то классики в его тексте тоже хватает. Но в том-то и дело, что даже классическую модель хоррора - юношескую компанию, которая то ли на выезде в лесу, то ли на дружеской вечеринке сталкивается с проявлением того самого, метафизически-инфернального зла, он помещает в необычную, потому что мирную среду студенческого общежития. Со своими, конечно, законами, порой жестокими, но не настолько чтобы становиться сценарием для фильма ужасов. "Атмосфера в четыреста четырнадцатой царила почти такая же, как в тот вечер, когда погиб Сергей Знайда. Пугающая тишина в коридоре и соседних комнатах навеивала беспокойные мысли, и разница между тогдашним и нынешним состояла лишь в наличии куч мусора, из-за чего комната общежития напоминала захламленную туристами пещеру". То есть, чтобы было еще страшнее, потому что страх в этом случае господствует не на экзотической для городских жителей территории, где ему, собственно, и место (лес, подземелья, руины), а в знакомой, типичной, привычной среде. Потому-то и не знаешь до конца романа, это потусторонние силы разыгрались, вызвав гоголевского Вия с Панночкой, или завелся маньяк среди своих.

Ирина Потанина. Фуэте на Бурсацком спуске. - Х .: Фолио, 2019

До того времени, как в помещении театра, о котором речь в этом ретроромане, состоялся печально известный "процесс СВУ", оставалось не так уж много. А пока, по сюжету, здесь запланирована грандиозная премьера первого в Советской Украине "настоящего советского балета".

"Со всех сторон столицы, нервно заслоняясь от снега или счастливо подставляя ему лицо, оживленно переговариваясь или тихонько нашептывая что-то нежное, толпой, парами или поодиночке почтенная публика пробиралась к национальному театру оперы и балета. Долгожданная премьера должна была состояться при любой погоде" .

Впрочем, в 1930-м году облака сгустились не только в политике, и долгожданная премьера омрачается убийством. Расследовать его приходится совершенно случайным людям: театральному критику, хрупкой балерине, отчисленному с рабфака студенту и юной библиотекарше. Эта пестрая команда волей автора превращается в следственную группу. При этом даже малейшая ошибка может стоить каждому из них жизни, а шансов узнать правду почти нет.

Сергей Оксеник. Убийство пьяной пионерки. - Л .: Издательство Старого Лева, 2018

Вслед за подзабытой "Голой пионеркой" - гротескным романом Михаила Кононова, вышедшим в начале нулевых - вышла украинская версия "нашего ответа" постмодернистскому отношению к советской истории. И оказалось, что в данном случае это отнюдь не насмешка над прошлым и не его фантасмагорическая интерпретация, а полный иронии и щемящей ностальгии детективный роман.

По сути, в "Убийстве пьяной пионерки" речь идет о двойном расследование преступления, которое ведут и взрослые, и дети. По сюжету, тихое село Варварка становится центром загадочных событий, сплетенных в криминальный клубок, который придется распутывать героям романа. Но за преступлением стоит не только человек, а целая советская система образца 1950-х годов, безнадежно погрязшая во лжи. Кто же остается по-настоящему честными, так это дети, обреченные постоянно взрослеть в непростом, неверном мире взрослых.

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