Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле

15 октября, 2019, 14:15

Портников Виталий

Решение американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии - что привело к мощному наступлению турецких войск на позиции местных курдов - уже вызвало целый шквал негативной реакции в мире и в самой Америке, в том числе и со стороны традиционных союзников американского президента

От наблюдателей не ускользнул факт демонстративной поддержки сирийских курдов израильским премьером Беньямином Нетаньяху - близким личным другом Трампа. Возмущение выразили и многие представители евангельских сообществ США - традиционного электората Трампа. С критикой выступают самые авторитетные представители этой группы населения, убеждающие Трампа в необходимости изменить свою политику. И только здесь, в Украине, тишина.

Сирия интересует нас только тогда, когда сирийские города бомбит Россия и можно напоминать миру о ее людоедстве. Но во всех остальных случаях кризис на Ближнем Востоке остается далеко от интересов украинцев. А зря.

Потому что уход США из Сирии означает не только возрастание роли России в регионе и мире. Он означает, что президент США отказывается от настоящих друзей. А сирийские курды были куда более важны для Белого дома, чем украинцы, о которых Трамп никогда и слышать не хотел. Они сыграли важную роль в борьбе с "Исламским государством" и в стабилизации ситуации на границе Сирии и Турции, а значит - и в ситуации с миграционным кризисом. Они были самой эффективной оппозиционной группировкой в Сирии, доказавшей, что у диктатуры Асада может быть эффективная светская альтернатива. И теперь все эти усилия Трамп оставил на усмотрение - или на растерзание - Эрдогану.

В Киеве стоило бы об этом задуматься. Если Трампу не нужны такие друзья, как курды - то зачем ему нужны друзья, которых он никогда не хотел приобрести, друзья поневоле?

Тот, кто захочет помочь ему в трудный момент, благодарности не дождётся.