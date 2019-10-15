Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
От наблюдателей не ускользнул факт демонстративной поддержки сирийских курдов израильским премьером Беньямином Нетаньяху - близким личным другом Трампа. Возмущение выразили и многие представители евангельских сообществ США - традиционного электората Трампа. С критикой выступают самые авторитетные представители этой группы населения, убеждающие Трампа в необходимости изменить свою политику. И только здесь, в Украине, тишина.
Сирия интересует нас только тогда, когда сирийские города бомбит Россия и можно напоминать миру о ее людоедстве. Но во всех остальных случаях кризис на Ближнем Востоке остается далеко от интересов украинцев. А зря.
Потому что уход США из Сирии означает не только возрастание роли России в регионе и мире. Он означает, что президент США отказывается от настоящих друзей. А сирийские курды были куда более важны для Белого дома, чем украинцы, о которых Трамп никогда и слышать не хотел. Они сыграли важную роль в борьбе с "Исламским государством" и в стабилизации ситуации на границе Сирии и Турции, а значит - и в ситуации с миграционным кризисом. Они были самой эффективной оппозиционной группировкой в Сирии, доказавшей, что у диктатуры Асада может быть эффективная светская альтернатива. И теперь все эти усилия Трамп оставил на усмотрение - или на растерзание - Эрдогану.
В Киеве стоило бы об этом задуматься. Если Трампу не нужны такие друзья, как курды - то зачем ему нужны друзья, которых он никогда не хотел приобрести, друзья поневоле?
Тот, кто захочет помочь ему в трудный момент, благодарности не дождётся.
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