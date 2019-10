Кушать нельзя голодать. Что есть и что пить, чтобы стать модным долгожителем?

16 октября, 2019, 08:47

Татьяна Зинченко

16 октября мир празднует День здорового питания. Как жить дольше и чувствовать себя лучше, употребляя простую, полезную и вкусную пищу, рассказывает диетолог Оксана Скиталинская

Мы - то, что мы едим

Фразу Гиппократа: "Пища должна быть нашими лекарствами" не читал разве что ленивый. Поэтому разве что ленивый не знает, что здоровое, правильное питание является одним из важнейших аспектов образа жизни человека и факторов его хорошего здоровья. Как сделать так, чтобы здоровое питание стало нормой жизни, какие проблемы питания в современном мире, как привлечь внимание общественности к этому - решению именно таких вопросов и посвящен Всемирный день здорового питания, который ежегодно отмечается 16 октября.

ВОЗ констатирует, что 80 процентов всех заболеваний так или иначе связаны с питанием, а 40 процентов из них связаны непосредственно с фактором питания человека.

В 70 вы еще ребенок, в 80 - просто юноша

Оксана Скиталинская, врач-диетолог, основательница Академии долголетия Dr. Skytalinska, вице-президент Ассоциации диетологов Украины, не устает подчеркивать, что здоровье и молодость человека - в наших руках.

"Кто-то может заметить, что 80 лет -" уже ж пожила на свете ", но что такое 80 лет, когда жизнь так быстро проходит? Как говорят японские долгожители с острова Окинава:" В 70 вы еще ребенок, в 80 - просто юноша, а в 90, когда предки приглашают вас на небо, попросите их подождать, пока вам не исполнится 100 - тогда вы, возможно, подумаете об этом".

Вот таким должен быть образ мыслей, а не "я уже свое отжил" в 70 лет, - говорит врач. - Почему большинство проблем со здоровьем и самочувствием, не говоря о памяти, эмоциях, сексуальной жизни, начинаются после 60 лет? Потому что они начинаются гораздо раньше, только организм имеет много ресурсов, которые "ремонтируют" повреждения. Со временем повреждений становится больше, а ресурсов - меньше, пока они не истощатся ".

"Масла в огонь добавляют традиционные семейные трапезы, варенье, пирожные, котлетки, отбивные, все же" домашнее ", лишние килограммы и движение по траектории" койка-туалет-кухня-машина-офис-машина-лифт-кухня-кровать ". Но для себя мы можем изменить ход событий ", - добавляет Оксана Скиталинская.

Как пищу превратить во вкусный эликсир молодости

Диетолог советует, "пока ничего не болит, не беспокоит, пока все наши близкие здоровы, придерживайтесь этих очень простых жизненных алгоритмов, и ваш жизненный путь может быть долгим, насыщенным и полезным для тех, кто будет жить после вас". "Алгоритмы" эти очень просты:

Если у нас есть хоть 2 метра свободной площади, мы можем делать множество полезных упражнений с повторами, ибо "крепатура", которой так много боятся, свидетельствует, что мышцы получили нагрузку и запустились очень важные процессы обновления в организме. Лестницы для современного человека - это как горы для наших предков. Ходим по лестнице вверх-вниз - очень хороший бесплатный тренажер, который предотвращает инсулинорезистентность. Если мы здоровы - голодаем хотя бы раз в неделю. Не бойтесь голода - бойтесь переедания! Кто не может, тот принимает овощи вареные и свежие. Голод делает ясными мысли, убирает "туман в голове", улучшает работу гормонов, замедляет процессы старения и дряхления.

Фото Оксаны Сккиталинськой

В здоровом теле - здоровая пища!

Врач Оксана Скиталинская советует очень простую пищу: зелень разнообразную (не можете просто жевать, сделайте салат), все цветные овощи и ягоды, орехи, семена и бобовые, яйца и кисломолочные продукты. Не жарить и не печь никаких пирожных - вместо них употреблять фрукты и ягоды.

По ее советам, наша тарелка ежедневно должна быть такой:

Сбалансированной: иметь белки, жиры и углеводы. Из животных белков - яйца, приготовленные с сохранением жидкого желтка, морская рыба, кисломолочные продукты, а из растительных - все сорта бобовых и грибы. В возрасте 40-50 и более количество животного белка, особенно красного мяса в рационе, надо сокращать, отдавая предпочтение растительному.

Углеводы выбираем сложные, содержащие много клетчатки и не повышают уровень сахара в крови - овощи, цельные крупы, грибы, водоросли, отруби, ягоды и фрукты (меньше). Содержать жиры. Жиры - в основном омега-9 (оливковое масло), также в незначительных количествах полезны насыщенные (свежее свиное сало, молочнокислые продукты) и омега-3 (нежареные орехи, семена льна, жирная морская рыба, водоросли).

Соль, сахар - минимально, жиры - высокого качества. Перекусы - только для детей, для взрослых оптимальное трехразовое питание. Все больше и больше людей отходят от стереотипных советов "есть часто и понемногу" (если у них нет проблем с органами пищеварением и здоровьем в целом). И все больше принимают 3- или 2-кратный прием пищи. Частые приемы пищи стимулируют поджелудочную железу постоянно синтезировать гормон инсулин, который, во-первых, у взрослых людей, держась длительное время "на высоте", способствует формированию инсулинорезистентности (нечувствительности клеток к инсулину, что является первым шагом к сахарному диабету 2 типа), воспалительных процессов и ускоренного старения. А во-вторых, надо беречь свою поджелудочную железу.

овощи (много), фрукты (меньше), крупы. Быть разноцветной. Чем больше цветов на вашей тарелке, тем больше организм получит фитонутриентов, растительных пигментов и тем больше будет защищен от болезней.

Фото Оксаны Скиталинской

Завтрачище, обед и ужиночек

Диетолог советует такое распределение объемов пищи (говорит, что такая словесная "формула" легко запоминается).

Завтрачище - со слова понятно, что желательно сделать этот прием пищи основным.

Обед - еды немножко меньше.

Ужиночек - вообще мало.

Распределение продуктов

1. Большую часть должны составлять блюда растительного происхождения, как в свежем, так и в термически обработанном виде (приваренные / вареные / печенные / паровые).

Обратите внимание на овощи разноцветные, каши не дробленые (если плющенные хлопья, то добавляйте отруби овсяные), ягоды, грибы, бобовые, орехи, семена, водоросли.

То, что можно съесть сырым, так и сделайте.

Лучший фрукт - это овощ.

Фрукты и ягоды - это десерт, так и относимся к ним, как к десерту - принимаем немного.

2. Белковые продукты с каждым приемом пищи. Белки все разные по соотношению аминокислот, поэтому не зацикливаемся только на одних. Кстати, орехи - это также белки. И паштет из фасоли, чечевицы - также белок. И грибы также белок. И даже вареная крупа, смешанная с бобовыми или грибамиы - также белок.

3. Выбирайте продукты с низким ГИ (гликемичним индексом) - они не содержат много "быстрых" углеводов и не заставляют поджелудочную железу выделять сразу много инсулина.

Все легко решить с помощью различных овощных и бобовых запеканок.

4. Укладывайтесь в 12-часовое окно приема пищи. Для продвинутых может быть и 10, для мегапродвинутых - и 8, но тогда надо постоянно попивать теплую водичку, чтобы не было застоя желчи.

5. Не ужинайте за 3 часа до сна. Это убережет ваши митохондрии от разрушения, а они влияют на все, особенно на работу таких важных органов, как мозг и печень, и дают силу мышцам.

6. Зелень - с каждым приемом пищи.



PS Эти рекомендации касаются взрослых. Для детей и людей старшего возраста нужны другие правила (чаще - более нежной клетчатки, средне-сложных углеводов и т.д.).

Фото Оксаны Скиталинской

Каждый из нас - кузнец своего здоровья

Отмечает врач и напоминает своих традиционные советы, которые нельзя забывать.

1. Утром - стакан теплой воды.

2. Подвигаться минимум полчаса.

3. Позавтракать сбалансировано, цветочно и фитонутриентно.

4. В течение дня есть овощи, фрукты, орехи, пить чай, настой шиповника, облепихи, какао на воде без сахара и теплую воду.

5. Постоять пару раз в планке, много ходить.

6. Обниматься!

7. Раньше пойти спать.

8. И любить жизнь во всех ее проявлениях, быть гуманными.

9 И 10 можете дописать сами.

"Я все больше и больше становлюсь увереннее в том, что Украина будет одной из стран-долгожителей в мире, - резюмирует Оксана Скиталинская - врач, который многократно участвовал в международных мероприятиях, посвященных здоровью и долгожительству. - И да прибудет с нами сила! May The Force be With Us! ".

Осень - прекрасная во всей гармонии. Дары ее огородов и садов - это целые кладовые полезного и вкусного. Не жалейте время для приготовления пищи, так как от этого зависит наше здоровье, наша сила, наше восприятие мира. Питайтесь правильно - будьте долгожителем!