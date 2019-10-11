Украинский стартап Sirocco Energy разработал ветрогенератор, который генерирует энергию в городских условиях

12 октября, 2019, 07:00

Ульяна Букатюк

Украинская команда Sirocco Energy разработала ветрогенератор, который превращает силу ветра в энергию не далеко в поле, а там - где она нужна людям, в городах. Это может существенно ускорить движение Украины в направлении чистой энергетики

Как ЕС помогает Украине в борьбе за климат

Сейчас уровень альтернативной энергии в структуре украинской энергетики составляет около 4%. Но уже в 2035 году эта доля, согласно Энергетической стратегии Украины, должна возрасти до 25%.

Для достижения этой цели в Украине ежегодно финансируются проекты, которые приближают Украину к "зеленому" будущему.

Климатические Инновационные Ваучеры в рамках финансируемой ЕС программы FINTECC, реализуемой Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), дают украинским компаниям возможность получить грантовое финансирование для проектов, связанных с сокращением использования энергии, выбросов парниковых газов и интенсивности производства. НПО Greencubator отвечает за внедрение и администрирование схемы ваучеров.

В 2016 году Украина стала первой страной Европы, где была запущена программа Климатических инновационных ваучеров.

Программа предоставляет возможность для украинских компаний получить безвозвратное финансирование на проекты, связанные с сокращением потребления энергии, уменьшением выбросов парниковых газов, сокращением ресурсоемкости производства.

За последние 2 года 30 компаний в Украине, которые работают над уменьшением вредного воздействия на окружающую среду, получили грантов на общую сумму 966 тыс. евро. Каждая компания получила грант от 20 до 50 тыс. евро для развития своей бизнес идеи.

Мы пообщались с одним из победителей программы - компанией Sirocco Energy, создателями плоского ветрогенератора, который можно устанавливать на открытых участках между многоэтажками, вблизи бизнес-центров, супермаркетов и т. д.

Как возникла идея ветряка

По словам главного операционного директора Sirocco Energy Тараса Водяного, идея создать такое устройство появилось у Александра Приймака.

"Если мы говорим об использовании ветряных мельниц в поле, то там есть один поток, в котором одно направление. В городских и пригородных условиях, этот поток разбивается среди объектов. Таким образом, в одном потоке ветра много маленьких потоков с различным направлением", - объясняет Тарас.

Именно поэтому, если мы ставим в городе маленькую версию большого трех-лопастного ветряка, то он там или не крутится вообще, или работает неэффективно.

Кроме того, такие ветряки нельзя ставить рядом с людьми из-за вибрации, ультразвука, аэродинамического шума.

Александр долго вынашивал идею, как сделать ветряк, который будет лишен этих недостатков, изучал опыт компаний, производящих ветряки. Со своей идеей осенью 2016г. изобретатель попал в финал конкурса ClimateLaunchpad в Одессе совместно со своим партнером Тарасом.

Главный операционный директор Sirocco Energy Тарас Водяной

ClimateLaunchpad - это крупнейший в мире конкурс бизнес-идей в сфере чистых технологий, часть Climate-KIC, еще одной программы, которая финансируется Европейским Союзом. И хотя они не выиграли конкурс, однако смогли увидеть к своему проекту значительный интерес и получить первый грант. За эти деньги команда сделала первый прототип.

В чем особенность ветряка Sirocco Energy

"За счет большего количества и другого принципа движения лопастей, наша установка работает значительно стабильнее и эффективнее в городских условиях. Лопасть едет по треку, а не вращается вокруг своей оси, поэтому уровень вибрации в разы меньше, чем у традиционных ветряков. Значительно меньше и аэродинамического шума, поэтому мы можем использовать установки рядом с людьми и вблизи городов", - объясняет Водяной.



Основатель Sirocco Energy Александр Приймак

Часто люди интересуются разницей эффективности между ветряками и солнечными панелями. И хотя стоимость установки солнечной электростанции может быть вдвое дешевле, однако ветровая установка Sirocco Energy генерирует примерно вдвое больше энергии при той же номинальной мощности.

Еще важный нюанс: если ветряк, скажем, при скорости ветра 3 м/с генерирует 100 кВт / ч, то уже при скорости в 4 м/с - он будет генерировать ориентировочно 180 кВт. А это 80% разницы.

Этого количества энергии достаточно для удовлетворения нужд средней однокомнатной квартиры в течении 18 дней. Поэтому если на объекте можно найти место, где этот "дополнительный" метр в скорости, то установка окупится почти вдвое быстрее, отмечает Тарас.

По его словам, эффективность хороших лопастных ветряков составляет около 30-40%: "Наша установка по результатам симуляции показывает результат 52% эффективности. Это фантастический результат. Мы сначала сами не могли поверить и несколько раз проверяли расчеты, но это так", - объясняет он.

Также Sirocco Energy устанавливает метеостанции для тестирования скорости ветра на объектах клиентов на 3-12 месяцев как отдельную услугу.

Как удалось попасть в Программу Климатических инновационных ваучеров

"Мы подавались на Программу Климатических инновационных ваучеров с инновациями, которые могут помочь в борьбе с изменениями климата в мире. Грант, который мы выиграли, поможет ускорить запуск продукта", - объясняет главный операционный директор Sirocco Energy.

Программа Климатических инновационных ваучеров от Greencubator не только оказывала финансовую поддержку, но и помогала разработке быстрее выйти на международный рынок.

"Тогда, для нас это было невероятно нужно, потому что благодаря гранту мы смогли привлечь крутых специалистов в плане разработки, симуляции и адаптации нашего продукта", - объясняет Тарас.

Благодаря программе команда разработала ветряную установку мощностью 5 кВт и готова запустить производство. Тем временем Sirocco Energy тестирует свою продукт в Украине.

За два года существования Программы Климатических инновационных ваучеров украинский бизнес продемонстрировал огромный потенциал для реализации идей по снижению вредного воздействия на окружающую среду. Таким образом, благодаря инновациям и поддержке, которую они получили, украинские компании выводят на европейский и мировой рынок новые экологические технологии, тем самым внося непосредственный вклад в борьбу с изменением климата.

Эта статья подготовлена при содействии Европейского Союза в рамках инициативы EU4Energy. Ее содержание является ответственностью исключительно автора и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.