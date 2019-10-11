Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха

13 октября, 2019, 08:00

Игорь Бондарь-Терещенко

Авторы этих книг предлагают воспользоваться правилами, которые помогли им самим стать успешными. Их истории полны четких, основанных на опыте советов о том, как укрощать вызовы, работать с собственными ошибками, обходить бюрократию и идти в ногу со временем на персональном профессиональном, руководящем и организационном уровнях

Дэн Кеннеди. Безжалостный менеджмент и эффективность человеческих ресурсов. - М .: Фабула, 2019

Эта книга о том, что не стоит быть излишне мягким со своими подчиненными, изначально следует создать жесткие правила по которым будет работать персонал компании. Автор учит, что с коллегами стоит держать жесткую линию поведения, особенно когда они твои подчиненные, и ваш бизнес никем не будет восприниматься так, как вами, вряд-ли кто-то будет инвестировать в него свои силы и средства, как вы сами. Таким образом, книга поможет менеджерам разобраться, как получить в своем деле прибыль по максимуму; как создать эффективную модель работы команды, чтобы платить только за сделанную работу, а не просидженное работником время; как повысить в компании важность продаж; в конце концов, как максимально эффективно управлять своим персоналом.

Бет Комсток, Тал Раз. Вперед за мечтой. Смелость, креативность и сила изменений. К: Yakaboo Publishing, 2019

Автор этой книги - директор в Nike, бывшая вице-президент по инновациям в General Electric, член правления The National Geographic Society. Ее книга - практическое пособие по корпоративному менеджменту, карьерному и профессионального росту, оперативному управлению изменениями и внедрению инноваций. Она полна четких, основанных на опыте автора советов о том, как укрощать вызовы, работать с собственными ошибками, обходить бюрократию и идти в ногу со временем на персональном профессиональном, руководящем и организационном уровнях. В то же время это мемуары одного из самых влиятельных руководительниц корпоративного сектора, частная история эволюции от интроверта-публициста к одной из самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. "Независимо от ценности идеи вам никто не должен слепой веры, - замечает автор. - Ваши аргументы чем-то будут неправильными. А другие законно воспользуются этим для обоснования своей неуступчивости. Хорошая новость такова: это заставит вас к улучшению. Я поняла, что обратной связью служит абсолютно все - все данные следует использовать в процессе. Попробуй, потерпи неудачу, усовершенствуй, попробуй снова".

Джефф Гойнс. Настоящие художники не голодают: современные стратегии достижения успеха. - М .: Виват, 2019

Речь в этой книге о том, что в мире, где работа в значительной степени упрощена и автоматизирована, креативность должна стоить больше, чем работа по шаблонам. Художники в разных сферах часто не понимают собственной уникальности, не знают себе цены, и это вредит их карьере и творчеству. Автор развенчивает миф о том, что творчество - иллюзорное таинственное измерение, в котором может существовать лишь небольшая кучка избранных. Вместо этого он напоминает, что быть художником может любой достаточно мотивированный человек, чьи усилия направлены на поиск вдохновения, сотрудничество, дисциплину и маркетинг. Книга содержит практические действенные советы художникам по применению креативности для достижения творческого и финансового успеха.

Рогита Бгаргава. Неочевидное. Как предсказать будущее, анализируя тренды. - М .: Виват, 2019

Анализ тенденций в автора этой книги базируется на большом количестве исследований и позволяет быть в центре мировых трендов. В общем нам предлагают 15 совершенно новых тенденций в сферах маркетинга и социальных медиа, технологий и дизайна, экономики и бизнеса, которые помогут легко маневрировать в будущем и осознанно контролировать свои намерения и цели. В течение последних семи лет автор предсказывает неочевидные тренды, которые уже успешно применяют ведущие мировые корпорации, такие как Intel, Under Armour, The World Bank и др. Поэтому стоит узнать, как использовать силу неочевидного мышления, чтобы в корне изменить свой бизнес, карьеру и добиться успеха.

Юваль Ной Харари. 21 урок для 21 века. - М .: Book Chef, 2018

Автор этой книги предлагает заглянуть именно в настоящее и те вопросы, которые оно перед нами ставит. Эпидемия фейк-ньюз, избрание Дональда Трампа президентом США, борьба между Востоком и Западом, проблема мигрантов и терроризма - каждый из этих вопросов звучит в телевизоре, YouTube, ленте новостей и соцсетей. Что же делать? Книга не предлагает простых ответов, зато предлагает собственный взгляд на происходящее в мире. Пусть известно, что тот, кто владеет информацией, владеет миром, но сейчас, когда информации слишком много, нужно выделять качественную и полезную. Именно поэтому цензура будущего не будет блокировать поток информации, а увеличивать его за счет дезинформации и фейковых новостей. Для этого и написана "21 урок для 21-го века", которая борется с этими явлениями в нашей жизни, давая практические советы по преодолению современных проблем.