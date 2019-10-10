Виталий Портников: Очень маленький Путин

10 октября, 2019, 15:23

Портников Виталий

Владимир Зеленский во время своего телевизионного шоу очень старается быть похожим на Путина - пусть даже на маленького Путина. И у него получается

Только Путин может позволить себе заменить серьёзное и обстоятельное общение с журналистами на отвратительное шоу - вроде ежегодной "прямой линии» общения с телезрителями или ежегодной пресс-конференции, на которой журналисты из регионов с восторгом смотрят на своего кумира и задают ему "правильные вопросы".

Только Путин может упрекать журналиста в том, что собственник его медиа - иностранный гражданин, как будто во всем цивилизованном мире суть владения медиа - не в гражданстве, а в невмешательстве в редакционную политику и в прибыли. И при этом упрёк исходит от человека, который даже после начала войны продолжал извлекать прибыть из продажи своего продукта в страну, которая напала на Украину. И соратники которого мечтают продолжать в эту страну продавать свои сериалы.

Но двойные стандарты - это тоже Путин.

Только Путин может называть своего соотечественника бандитом еще до всяких судебных решений, просто потому, что так захотелось. Только Путин может считать, что его соотечественники выходят на протесты, потому что это все Навальный, Порошенко или госдеп. Только Путин...

Ну хорошо, не только Путин. Еще Лукашенко. Еще Янукович. Еще Чавес. Еще Каддафи. Да мало ли монстров породило наше непростое время!

Если Зеленский - очень маленький, комичный Путин, то это просто потому, что мы с вами - не россияне, не белорусы, не казахстанцы. Мы никогда не позволяли никому танцевать на нашей шее, по крайней мере - достаточно долго.

А если позволим - он станет большим.