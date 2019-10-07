Виталий Портников: Шантаж "нормандским форматом"

7 октября, 2019, 14:26

Портников Виталий

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил задержку с разведением войск в районе Петровского и Золотого недавним обстрелом украинских позиций

После чего, по словам главы внешнеполитического ведомства, придется ждать нового периода для начала процесса разведения – семь дней после отсутствия обстрелов.

Пристайко, сам того не желая или даже не понимая, выдал политическую тактику Кремля. Если дату "нормандского саммита" можно установить после того, как состоится процесс разведения войск, а сам процесс разведения войск возможен только после семи дней отсутствия обстрелов, то саммит можно переносить до бесконечности. Достаточно просто отдать приказ наемникам обстрелять в нужный момент украинские позиции. И им удовольствие, и Кремлю потеха.

А потом можно опять ожидать нового периода разведения войск. И опять обстрелять позиции. А если вдруг обстрелы прекратятся, можно потребовать имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. То есть вначале вы принимаете необходимые законы и согласовываете их с нами, а еще лучше – с бандитами из "народных республик". А потом мы можем встретиться. Или не можем? Что там со статусом русского языка?

Путин просто поджаривает Зеленского на медленном огне, как пойманного на удачной охоте зайца. Ему нужно довести ситуацию до момента, когда одна часть общества будет считать президента человеком, который не способен установить мир на Донбассе, а другая – откровенным коллаборационистом. И Зеленскому нужно будет предпринимать решительные шаги, чтобы доказать свою способность хотя бы к каким-то решениям. И пойти на все путинские условия, чтобы устроить встречу в "нормандском саммите", договориться о мире и доказать тем и другим, что он способен на урегулирование ситуации без сдачи украинских интересов. А там уж Путин разберется – ведь клиент созреет.

Единственное, что может сделать Зеленский, чтобы уцелеть и спасти себя и страну – так это сбежать с вертела, на котором его поджаривает Кремль, прекратить идти на условия Москвы, занять жесткую позицию по отношению к агрессору и требовать того же от западных союзников. Требовать, а не униженно просить, а потом объяснять в Киеве, что все решили без нас.

Но беда украинского президента в том, что он этого вертела не замечает.