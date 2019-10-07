Представитель НБУ: Центробанк не устанавливает курс гривни - он его рассчитывает

7 октября, 2019, 10:39

Что происходит с курсом гривны? Почему Нацбанк запустил новую купюру в 1000 гривен. И из чего состоят золотовалютные резервы страны? Об этом в программе "Еспресо. Капитал" рассказал Эмал Бахтари, руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ

Ведущей программы - Андрей Яницкий, экономический обозреватель, руководитель Центра совершенствования экономической журналистики Киевской школы экономики.

Что происходит с курсом гривны? То гривна укрепляется почти до 24 единиц за доллар, то вновь девальвирует.

Мы видим изменение курса, потому что мы перешли к плавающему режиму. Это означает, что Центральный банк - регулятор не вмешивается, не пытается фиксировать и не имеет целью задать какой-то тренд изменению курса. С 15 года Украина перешла на режим, когда именно рынок, спрос и предложение валюты на рынке формируют курс в настоящее время.

Вся роль регулятора на сегодняшнее время, и это мы постоянно повторяем и хотим донести этот месседж: наша задача - не допустить чрезмерных и очень резких колебаний, потому что это очень легко провоцирует панику на самом деле.

Это опыт, следствие 25 лет того, что страна жила в режиме, когда государство пытается повлиять, зафиксировать и удержать курс на каком-то уровне, создавая иллюзию стабильности.

То есть когда в новостях говорят, что "Национальный банк установил курс на сегодня ...", это не совсем правильно?

Да. Во-первых, вводит немного в заблуждение население и бизнес, потому что сама фраза "установил курс" создает впечатление, что Нацбанк определяет, каким должен быть курс и каким он будет сегодня. Особенно режут слух фразы, что Национальный банк обесценивает гривну или поднял или уменьшил курс гривны на столько-то.

А как правильно было бы сказать?

Корректно было бы сказать рассчитал, потому что фактически так и осуществляется. На межбанковском валютном рынке заключаются соглашения. Первое время Национальный банк берет суммарно эти соглашения, есть специальная формула, по которой рассчитывается средневзвешенный уровень и он и есть рассчитанным курсом, как такой замер температуры, чтобы страна понимала, какой средний курс сформировался в результате.

Межбанк не работает круглосуточно, как я понимаю?

Он работает с 9 до 18 часов. Банки осуществляют все операции клиентов, есть покупатели, есть продавцы, есть те, кто просто зарабатывает на колебаниях курса.

Я к чему веду: возможно, есть лайфхак для простых граждан, можно вечером посмотреть на сайт Межбанка?

В межбанковского рынка нет своего сайта, он торгуется в различных торговых системах. Но на сайте Национального банка дважды в день выставляется курс.

То есть можно зайти на сайт банка вечером и понять, каким будет курс утром в обменниках?

Да, но это будет не курс в обменниках, а курс на следующий день. В 12 часов мы также публикуем курс, который отражает ситуацию на рынке, для того чтобы страна имела возможность увидеть эту цифру, поскольку когда осуществляется большинство операций на международных торговых платформах, то те, кто имеют доступ к ним, тот платит за это и видит котировки на рынке.

Если все же говорить об укреплении гривны, по сравнению с прошлым годом, почему это происходит? Вы анализируете причины?

Конечно. Наша задача - всегда держать руку на пульсе, мы смотрим, что происходит. И этот год оказался очень интересным. Рынок это всегда стечение многих факторов. В этом году одним из таких важных факторов был заход иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги. Понятно, что инвесторы приходят сюда с валютой, у них есть возможность ее продать, а за гривну купить ценные бумаги в гривне. Когда они получают погашения в этой гривны с процентами, они смогут купить валюту назад и вывести инвестиции. Это суть их операции.

А это не страшно, что они зашли сейчас, купили много гривны, а потом раз и выводят вновь доллар?

Ну мы же тоже это понимаем, предполагаем, планируем. То, что происходило в этом году, интересно тем, чем отличается от событий прошлых лет, Минфина, правительства, удалось разместить ценные бумаги на очень длительный срок. Всегда это были краткосрочные размещения, 2-3 месяца, в полгода-год. А в этот раз инвесторы заинтересовались ценными бумагами на 3-6 лет.

То есть можно планировать поведение инвестора.

Конечно. Оно свидетельствует о том, что они не видят какого-либо существенного риска, что в Украине случится какой-то коллапс. Они готовы рискнуть, потому что они действительно рискуют - они не знают, по какому курсу они купят валюту обратно. И они готовы инвестировать на длительный срок. Это доверие к действиям правительства, страны, Центрального банка.

Есть ли еще какие причины укрепления гривны, кроме инвесторов?

Да, надо вспомнить, что в этом году очень удачное положение вещей в экспортной отрасли. У нас большая часть экспорта это или металлургия - уголь, руда или аграрный сектор. Эти ключевые сферы дают 80% нашего экспорта, фактически заработанной валюты. И у аграриев достаточно неплохой урожай, он даже должен превзойти, по прогнозам, прошлогодний - рекордный за всю историю Украины.

И так же неплохо обстоят дела у наших металлургов. А остальные нашего экспорта составляют машиностроение, легкая промышленность.

И надо отметить IT-отрасль, которая из года в год растет и также приносит валютную выручку. В этом году она продолжает эту динамику к росту.

То есть в целом весь экспорт дал нам больше валюты и продолжает ее заводить в страну, что также повлияло на курс.

И можно еще поблагодарить заробитчан. Насколько я понимаю, они перечисляют свои проценты.

Да, это существенный фактор влияния. Когда открылись рынки, люди поехали работать туда, но они переводят валюту сюда. И сегодня уже динамика роста этой цифры замедлилась, она где-то стабилизируется на этом уровне, но где-то 12-13, нельзя сказать точно, потому что это завозится наличными и не регистрируется нигде, но оценить ее нельзя.

Миллиардов?

Да, миллиардов долларов. Если мы оцениваем экспорт услуг, товаров, примерно 50 млрд долларов в год, то 12-13 миллиардов это довольно существенная часть.

А если мы говорим о курсе, то обычно кажется, что укрепление гривны это хорошо. Но наш бюджет рассчитан был по курсу 28,2 на этот год. Соответственно сегодня этот бюджет очень сложно свести. Как так получается? Как планируется курс, который закладывается в бюджет и может ли он пересматриваться со временем?

Стоит здесь также объяснить всем, что основное преимущество рынка это его непредсказуемость. Никто не может полностью прогарантировать, каким будет курс. Никто не может быть абсолютно уверенным, что он будет именно такой. И мы также не публикуем свои прогнозы, чтобы не создать иллюзию, что у нас есть какая-то цель по курсу, мы к этой точке прийти в соотношении гривны к доллару.

Но в Минфина есть задача спланировать бюджет. А там есть статьи, которые привязаны к валюте. Например, те же выплаты по внешнему долгу. Надо понять, сколько гривни под это резервировать.

Или поступления и тарифы, которые привязаны к валюте, не очень хорошим, это долларизация экономики, но тем не менее можно планировать, какая сумма гривен будет уплачена в бюджет поступит. И для этого надо взять какой-то курс. Понятно, что Минфин рассчитывает его по своей методологии, то берут какие-то средние, возможно какой-то тренд за последние годы.

Кажется, Минэкономики рассчитывает, а Минфин берет ...

Наверное, я не знаю деталей, но думаю, что как-то так примерно все себе планируют и эта цифра закладывается, но она не означает, что кто-то знает реальный курс и поэтому так его закладывает в бюджет.

Понятно. То есть Нацбанк порешать не может так, чтобы было 28,2, чтобы все зашла. Если мы говорим о новой купюре в 1000 гривен, которую Нацбанк уже представил, но она еще не появилась, насколько я знаю, в магазинах, связано это как-то с курсом гривны к иностранным валютам, со стоимостью гривны?

Ну если смотреть очень общо, все связано в финансовом мире и влияет друг на друга. Но на самом деле здесь речь больше идет о том, что идет процесс оптимизации банкнот и нового монетного ряда, приведение его в соответствие с общепринятыми в мире стандартами, потому что это тоже фактически математика. Сколько должно быть бумажных номиналов, удобных для экономики?

Сколько должно быть видов монет? В мире есть некий уровень, в других странах, достигший 12 номиналов, например, монет плюс банкнот. Это такой оптим. И он не меняется, если не меняется масштаб цен.

Давайте вспомним, что у нас за последние 10-15 лет действительно произошли очень существенные изменения, да, насколько выросли цены, насколько изменился тот же курс доллара, а последний раз новая купюра вводилась в 2006 году. Это были 500 гривен. Конечно за это время масштаб цен изменился.

И в соответствии с этим денежным обращением, который в стране работает, с которым работают коммерческие предприятия, торговые сети, банки, государственные учреждения, то конечно, что расходы существенные этого ведутся. Особенно, когда это касается монет, их перевозки, инкассации, расходов, их надо оптимизировать.

И все можно объяснить именно поэтому, из-за этого выводятся и уже не является платежным средством мелкие номиналы, 2 и 5 копеек. То есть их можно будет сдать в банк еще 3 года, так же как постепенно будут выводиться из обращения 25-копеечные монеты. А гривну, две, пять и десять планируется постепенно перевести только в монетный ряд, потому что масштаб цен другой.

И здесь ничего удивительного, мы не придумываем велосипед, тоже самое происходило и в других странах Восточной Европы. Посмотрите там, где масштаб курса немножко другой, это нормальный процесс. И это никак не связано с инфляцией. Чего люди боятся, что раз 1000 гривен, это означает, что это приведет к инфляции.

Была какая-то информация, что этих купюр будет напечатано очень много и их бросят в экономику. А как оно будет происходить на самом деле?

На самом деле это просто замена одних номиналов на другие. Планируется выпустить новых купюр на сумму около 5 млрд гривен. То есть не много абсолютно. В масштабах общей суммы наличности, в стране, а это около 380 млрд гривен, вся наличность в стране. И это будет обновление, не дополнительные даже. То есть часть старых изношенных будет уничтожено. Но общий объем не изменится. Это делается преимущественно для удобства.

Еще один вопрос, который касается курса. Влияют новости - политические, с экономическими понятно, а еще международные - на курс гривны? Вот мне показалось, что после новости о формуле Штайнмайера, об увольнении секретаря СНБО Данилюка пошло ослабление курса гривны. Могло ли это быть связанным?

Всегда. Причем это не только на нашем рынке. Весь мир реагирует всегда на любые новости. Например, теракт в Саудовской Аравии - сразу отреагировали цены на нефть. Но надо понимать, что свободный рынок это психология, это игра покупателей и продавцов.

То есть это не только какие-то фундаментальные причины ..

Да, всегда абсолютно. Надо различать, что есть фундаментальные факторы, которые влияют на курс длительно, например, цены на наш экспорт. То есть сколько урожая, например, сколько этого экспорта будет, какая будет цена на него.

Также и наш импорт, цена на нефть, цена на газ на товары, которые мы покупаем, что происходит в других странах, куда мы экспортируем продукцию и зарабатываем на этом деньги. Если там кризис, то конечно мы меньше туда продадим, меньше будет выручка - надо другие рынки искать. Это все взаимосвязано. Но такие вещи, особенно то, что касается политических новостей, всегда носят временный характер и могут спровоцировать какую-то панику.

Например то, что происходило в последние дни: люди побежали покупать валюту, потому что кто-то подумал, что прекратился процесс ревальвации, укрепления гривны, и вот оно началось - традиционная девальвация, которую привыкли видеть последние 25 лет. На самом деле вы видите, что курс далеко не ушел, он уже вернулся несколько назад на позиции.

И мы также отреагировали соответственно - сгладили эти чрезмерные колебания, вышли с интервенцией. То есть когда курс укрепляется, мы выкупаем валюту, когда он немного девальвирует, мы наоборот продаем валюту. При этом еще и пополняем наши резервы.

Именно о резервах. Что это такое и из чего они состоят? Если это не секрет, конечно. В каких валютах или ценных бумагах, ценных металлах мы сохраняем наши резервы?

Это на самом деле целое искусство. Каждая страна имеет свои резервы и это очень важно для нее, потому что это фактически подушка безопасности. Это запас, который свидетельствует о том, что страна чем противостоять каким-то временным изменениям в мире. Большинство стран имеют открытую экономику. Ты уязвим на события или изменений, потому что в мире все постоянно меняется, и ты держать какую-то часть своих денег в МВФ. Кстати, есть методика, как рассчитывается адекватный уровень для Украины и для других стран. Там, несколько месяцев импорта, например.

Но все же. Мы сохраняем, например, в российских рублях резервы или нет?

Есть валюты, которые относятся к резервным валютам по методологии. И это преимущественно валюты развитых стран. И каждая страна, управляя резервами, решает сама, сколько во что вкладывать. Мы вкладываем преимущественно в облигации правительств и центробанков развитых стран, они имеют наибольший рейтинг, наибольшую надежность, но доходность там минимальная, это понятно. Чем больше рискованный актив, тем больше доходность он приносит. Часть держится в различных валютах, в основном это доллар, евро, йена и есть и другие. И часть в СДР, это специфическая комбинированная валюта МВФ. Ну и банковские металлы, то есть драгоценные металлы, золото тоже.

Все же у Нацбанка есть свои золотые слитки.

Да, государственная казна есть. Потому спрашивают, есть ли, не разворовал ли. Конечно, есть. Это постоянно контролируется, отчитывается, к тому же в МВФ, то есть это официальная информация.

Материал готовила София Завтонова