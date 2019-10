Формула Маклуена

7 октября, 2019, 17:56

Лариса Волошина

На протесты власть ответила серией интервью и речей. Нас уверяют, что ничего особенного не произошло. Просто переговорщик в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма направил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо

Аналогичные письма подписали представители оккупационных администраций. Вот и вся "формула Штайнмайера"

Что же касается разведения войск в Золотом и Петровке-Богдановка, то глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что никто не собирается бросать украинских граждан на произвол. Безопасность, по его словам, будет сохраняться за счет Национальной гвардии и правоохранителей. Можно только приветствовать попытки власти наладить коммуникацию с активными гражданами. Но здесь возникает вопрос: действительно ли имеет место откровенное разъяснением ситуации? Или убаюкивают народ пока не станет поздно. Так о чем говорят нам властители? А главное, о чем они молчат?

Разговоры о полицейских силах, которые должны заменить военных, можно было бы принять за гарантию безопасности, если бы не один момент. Украинские полицейские будут патрулировать только ту территорию, которую сегодня контролирует ВСУ. А те, кто выйдет "на дежурство" с той стороны? "Народная милиция"? А кто это, чем они будут вооружены, а главное, кем контролируемые? Никто же не говорит о механизмах, которые бы сделали невозможным противостояние украинских полицейских с теми же боевиками, только переодетыми. В Хорватии, к примеру, полицейские патрули были общими - один хорват, один серб и один американский военный. Мы часто слышим, что надо идти на уступки, чтобы не гибли украинские военные. Но, разве украинские полицейские - не люди? Кто обеспечит их безопасность, когда они нос к носу столкнутся с российскими "милиционерами"? Долгое время Украина добивалась введения миротворческих сил ООН и введения полицейской миссии ОБСЕ. Первым должны передаваться военные позиции, а на вторых возлагалась правоохранительная функция на всей неподконтрольной территории. Кто и когда снял это требование? А главное, зачем? Все это выглядит, как одностороннее отвода украинских войск и перекладывание ответственности на плечи вооруженных пистолетами полицейских. Открытым также остается вопрос о способности полицейских останавливать наступление, если российская армия двинется вперед.

Что же касается международного аспекта, то здесь ситуация еще более запутанная. Глава Комитета по международным отношениям Богдан Яременко рассказал, что письмо Леонида Кучмы Мартину Сайдику, которым была согласована "формулу Штайнмайера", не является обязывающим. Но сразу же, почти в том же предложении добавляется, что Украина "без определенных последствий не сможет отказаться от своих слов". По словам нардепа, "формула" должна стать частью украинского законодательства. Иначе - и тут Яременко снова противоречит сам себе - "это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжение войны, а вызовет и реакцию Запада", - говорит он. Так что же это за письмо такое, одновременно ни к чему не обязывает и в результате которого должно быть изменено законодательство, чтобы не подвергать Украину на негативную реакцию западных партнеров? Явные противоречия в одном и потому интервью наводят на мысль о манипуляции и попытки скрыть правду. Помните, как президент Зеленский проанонсировал, что существующий Закон об особенностях управления ОРДЛО будет изменен на какой-то новый. Об этом же говорит и господин Яременко. Но по его словам выходит, что речь идет о законе "Об особом статусе". Особенности самоуправления на определенных территориях и особый статус этих территорий - это не одно и то же. И здесь хотелось бы уточнить. Если мы говорим о том, что в унитарной Украине должны появиться земли с особым статусом, тогда это изменение территориального устройства государства. Причем законом, что прямо запрещено Конституцией. Пять лет Украина настаивала: "Ни федерализации, никаких особых статусов". Почему вдруг позиция изменилась? И зачем тогда власть продолжает утверждать, что никаких существенных изменений не происходит?

Если изменения есть, то хотелось бы быть уверенными, что все эти уступки не только ради того, чтобы президент Зеленский мог поздороваться с Путиным в Париже во время саммита в нормандском формате. Одно радует. Власть же вспомнила о русских танках. Пусть и без привязки к планам отвести украинские войска из укрепленных позиций. "Когда люди говорят, что нельзя идти ни на какие компромиссы с врагом, то я хотел бы напомнить, что не наши танки стоят под Тамбовом. А российские танки стоят на Донбассе. И в Крыму. В таких условиях Россия считает, что она в праве диктовать нам какие-то обстоятельства ", - сказал Яременко. Но, если мы признаем наличие оружия и войск, то не имеем одновременно говорить где именно они находятся? Минские договоренности предусматривают отвод тяжелого вооружения на 50 км от линии, которая была утверждена в 2014 году. Согласно согласованных всеми сторонами документов, Дебальцево сейчас должно контролироваться Киевом. Тогда почему мы говорим о "разведении войск" от имеющейся линии фронта на 1 км, а не требуем от российской стороны отодвинуться на те границы, которые уже были согласованы в Минске в 2014 году? Если уж так хочется выполнять Минск, то и разводите войска на 1 км от линии 2014 года. Вместо этого в СМИ уже появились новые карты, согласно которым украинские военные должны покинуть Пески, Авдеевку и другие политые кровью рубежи. Значит ли это, что Украина соглашается с новой официальной линией и отступает от нее еще дальше вглубь контролируемой территории? Но тогда это сдача территорий. Никак по другому "забывчивость" по Дебальцево трактовать нельзя.

В связи со всем вышесказанным, мне вспомнилась другая формула - формула Маклуена. Герберт Маршалл Маклюэн - канадский философ, филолог, исследователь влияния медиа на аудиторию утверждал: "The Medium is the Message". Буквально это означает, что содержание послания и является его смыслом. К примеру, если коротенькое видео по содержанию является рекламным роликом, то его смыслом является реклама, так как он является орудием побуждения к купле-продаже какого-либо товара. В то же время, такой же по продолжительности ролик, который по содержанию - музыкальный клип, имеет совершенно другой смысл. Форма одна, но чтобы понять, что она в себе несет, нужно тщательно исследовать ее содержательную часть. Так вот, "формула Штайнмайера" по содержанию очень похожа на Харьковские соглашения. В ней тоже содержится мало значимая открытая часть, которая скрывает огромное количество уточнений и толкований. Так же с помощью подписанного в Харькове скидки на газ, Россия протянула свое время увеличение численности контингента в Крыму, согласие на пребывание на территории Украины сотрудников ФСБ и право на перевооружение ЧФ РФ без контроля со стороны Украины. Чем все закончилось - мы знаем. Помощь власти настолько противоречивы, в них столько вопросов, которые остаются без ответов, которые просто невозможно воспринимать без скепсиса. Российские интересы, методы, лекала и методички - вот что украинцы чувствуют и против чего выходят протестовать. И пока не произойдет возврат к украиноцентричного повестки дня акции протеста будут только усиливаться.