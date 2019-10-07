Андрей Пионтковский: В Кремле эйфория: они запустили одновременно два сценария по Украине

8 октября, 2019, 07:31

Антин Борковский

Российский политолог, общественный деятель Андрей Пионтковский (Вашингтон) в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" об угрозе украинской государственности

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Формула Путина-Штайнмайера стала теперь формулой президента Зеленского, или, во всяком случае, становится. Мы видим, как его пустили по коридору наши западные союзники, которые сейчас дружно приветствуют то, что Украина фактически может стать на путь демонтажа собственной субъектности. И мы понимаем, что если в путинской версии оккупированные территории на путинских же условиях войдут в тело Украины, последствия будут, на самом деле, макабрические.

Ну, а что вы ожидали от наших и ваших западных союзников?! После того, как они полгода слышали из Киева бесконечное обличение «правившей в Украине в течение 5 лет партии войны»?! То есть что, и Макрон, и Меркель поддерживая украинское государство и его сопротивление агрессии, поддерживали «партию войны»?! А сейчас пришедшие к власти новые люди объясняют им: «ошибочка вышла, при власти была партия войны». А если сама Украина была партия войны, то о какой российской агрессии можно говорить? И они приняли эти новые тезисы с облегчением, я Вам скажу. Потому что я знаю это по Вашингтону, то же самое на Западе: каждый шаг друзей Украины в защиту Украины давался через громадное сопротивление пропутинской агентуры. Вы знаете, как приходилось Меркель преодолевать сопротивление немецкого бизнеса, заинтересованного в сделках с Путиным. Обвальная потеря Украиной внешнеполитических позиций вызвана этой безответственной, не побоюсь этого слова сказать - предательской! - политикой людей шедших к власти и пришедших к власти.

У меня есть ощущения, что на самом деле Кремль может разыгрывать в Украине одновременно две партии. То есть, это попытка снова накинуть так называемый малороссийский аркан на внешнюю и внутреннюю политику Украины, превращая её в такое себе автономное образование, связанное с Россией, с другой стороны, он может поставить на разжигание внутреннего конфликта. Потому что то, что называется партией войны, а на самом деле это люди патриотические, майданные, люди думающие – они выступают категорически против. И мы понимаем, что Кремль может пытаться разыграть внутренний конфликт в Украине в свою сторону, попробовав создать прецедент 2013-14 года, с дальнейшей оккупацией и вторжением.

Вы не представляете, какое эйфорическое настроение царит сейчас в Кремле, как пробалтываются о своих планах кремлёвские пропагандисты. Действительно у Кремля совершенно беспроигрышная партия. Если общество украинское проглотит капитуляцию Зеленского – замечательно. В теле Украины будет помещена та самая раковая опухоль, то есть военный плацдарм, который может расширяться сколько угодно и уничтожать украинское государство. Уже торопятся! Вот небезызвестный Соловьёв в каждой передаче говорит, что «первой задачей будет заставить украинских карателей освободить оккупированные ими территории Луганской и Донецкой областей». Это первый сценарий. А если не проглотят, если создастся серьёзное сопротивление, Майдан, угрожающий власти Зеленского, то Киев же кишит российскими провокаторами и диверсантами - очень легко организовать какую-то вооруженную провокацию, которая создаст повод для России, причем повод убедительный для Запада, для масштабной интервенции, для «спасения братского украинского народа и власти всенародно избранного им президента». Вот две эти карты на руках у Кремля, он спокойно сидит и ждёт, какую ему выгоднее будет разыграть. Близится развязка украинской драмы, примерно как 100 лет назад, с той попыткой украинской государственности.

Или, во всяком случае, как с чехословацкой ситуацией 1938-го года, когда Запад сдавал Чехословакию, идя навстречу агрессору за счёт жертвы.

То же самое, только сейчас будет не в Мюнхене, а в Париже, и не Чехословакию, а Украину, и не Франция и Англия, а Франция и Германия. Но это, если господин Зеленский доедет до Парижа. У него, видимо, какая-то маниакальная идея увидеть в Париже Путина и умереть.

Я не удивлён Трампу, но есть люди, которые должны были бы выступать, а они молчат.

Вот этот человек как раз сейчас, когда мы с Вами разговариваем, выступает в американской Палате представителей перед комиссией по импичменту Трампа, это замечательный друг Украины, убеждённый Курт Волкер. Вот он там рассказывает, как он выполнял свою миссию по защите Украины от агрессора и как ему мешают Джулиани и Трамп, и американский политический истеблишмент остаётся на стороне Украины, это единственное, что можно положительного сказать. А обвал произошёл благодаря этому самобичеванию украинской элиты. Как можно это говорить было!? Как можно было это орать на митинге? Помните, как он обвинял Порошенко, что «вы бросили наших моряков для того, чтобы отменить выборы»? Все стереотипы кремлёвской пропаганды воспроизводились громадным большинством украинских масс-медиа, это же было какое-то коллективное самоубийство, осуществленное частью украинской политической элиты.

А удастся ли, например, тем же самым твёрдым республиканцам попытаться отыграть ситуацию, или они сейчас могут просто временно умыть руки? Потому что этот скандал по линии Трамп-Зеленский на самом деле напряг очень многие политические среды Америки.

Вы правы. Америка сейчас просто поглощена самим процессом импичмента, и, между прочим, его шансы с каждым днём становятся всё больше. Буквально вот в эти дни я начал впервые серьёзно предполагать, что Трамп может быть отстранён от власти и Сенатом, где необходима поддержка двух десятков республиканцев. Его позиции обваливаются с каждым днём, но это же займёт месяцы, понимаете!? Эти месяцы Америка будет целиком занята своим внутренним конфликтом, Макрон позорно полностью перешёл на сторону Путина и лебезит перед ним. Есть общая причина обвала внешнеполитических позиций Украины – вот это самобичевание Украины и обличение себя как «партии войны». Вплоть до смешного. Последний пинок решили дать и голландские парламентарии, - но они давно уже там, большая часть депутатов на содержании Москвы, - с этой резолюцией о роли Украины в катастрофе «Боинга». По-моему, Макрон серьёзно как-то завербован Путиным не меньше, чем Трамп, что-то там серьёзное произошло. Ведь когда он появился, он занимал очень сильные антипутинские позиции, тем более Путин делал всё, чтобы он проиграл выборы. Я помню первую пресс-конференцию в 2017-ом году вместе с Путиным, он просто размазывал Путина по стенке, никто так из западных лидеров не вёл себя. Короче, с Западом всё ясно.

Мы не знаем даже, какова будет форма вот этого особого статуса, потому что закона мы этого не видели, все говорят, намекают, но если выходить из духа и буквы Минских соглашений, то там появится например бандитская, лугандонская милиция. Мы знаем, как ОБСЕ будет контролировать ход выборов, я себе просто представляю, как те или иные соратнички Моторолы будут сидеть в избирательных комиссиях и выдавать бюллетени, и как будут соответственно голосовать местные люди, которых в течение 4-5 лет оболванивали, как только можно оболванивать с помощью путинской пропаганды.

Есть линия разграничения, там нужно остановить огонь, ведь вся демагогия о так называемом мире - и Путина, и вашей новой власти – о том, что вот гибнут люди. Да, гибнут люди! Но они будут гибнуть всё время, потому что Москва провоцирует, Москва ведёт там огонь для того, чтобы заставить Киев пойти на политические уступки, принять лугандонию в свой состав. Это же было всё очевидно на Контактной группе 18 сентября, когда Кучма отказался подписать, он сказал «ну, хорошо, а тогда мы не будем разводить войска», то есть будет продолжаться огонь. Это подлейший шантаж, который продолжается каждый день. Не надо больше притворяться. Да, Украина не может силой отобрать эти территории у второй в мире по моще армии, но её армия уже способна остановить, предотвратить дальнейшую агрессию. Замораживание – это неприятное слово, но то, что вам сейчас предлагают, навязывают, и на что уже Зеленский подписался - это гораздо хуже. Давайте зафиксируем эту разделительную линию, поставим там международных миротворцев, чтобы прекратить российские провокации. Вот это единственный способ достигнуть мира и прекращения гибели людей.

Насколько я понимаю, если следовать логике вот этого штайнмайерского процесса, то Крым выносится за скобки, будут задействованы те или иные слабенькие символические санкции, которые, в принципе, будут мало ощутимы, но, по сути, агрессор уже перестанет называться агрессором, оккупант – оккупантом, а аннексатор – аннексатором. Насколько я понимаю, Крым как-то очень деликатно заметают под ковёр.

Да, Меркель на пресс-конференции конечно, поддержала подписание формулы Штайнмайера, но это ожидаемо, - но что меня поразило, она сказала, что «пришло время думать о снятии российских санкций». Обо всём уже договорились. Ну а как же, какие же санкции для защиты страны, в которой правила партия войны!? Блестящая операция была проведена – и психологическая, и какая угодно. Единственным ответом может быть сейчас какое-то прозрение и сплочение украинской элиты перед осознанием этой опасности, но я посмотрел вчера: на украинских каналах продолжается та же борьба с так называемыми порохоботами. Вот сколько мы с Вами за эти годы критиковали того же Порошенко, но те внешнеполитические позиции, которые были несмотря на все ошибки и недостатки достигнуты им, они же полностью обвалились в результате этой кампании против «партии войны». Сейчас нужно как никогда единство украинской политической элиты, чтобы где-то появились вместе Порошенко, Вакарчук и Тимошенко, и заявили, что «Путин, мы понимаем твои планы, и они не пройдут». Но можно ли в это поверить? Не знаю.