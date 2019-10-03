Виталий Портников: Борьба с коррупцией становится прибежищем авантюристов

3 октября, 2019, 13:39

Портников Виталий

То, что истеричный патриотизм – или показное миролюбие – нередко становятся последним прибежищем коррупционеров и предателей – мы хорошо знаем и из опыта мировой истории, и из своего собственного

За бабушкиной вышиванкой очередного борца за народное счастье и участника всевозможных блокад может прятаться самый обыкновенный вор, а за разговорами поскорее договориться с Путиным и добиться мира – элементарное желание зарабатывать деньги в России или просто банальная взятка.

Однако еще одним признаком украинских реалий стало превращение борьбы с коррупцией в прибежище проходимцев и просто обычных коррупционеров. Михаила Жванецкого, который еще в советское время понял, что тот, который охраняет, от этого и имеет. В наших, украинских условиях тот, с чем борется, на этом и зарабатывает. Еще немного, и слово антикоррупционер в украинских реалиях станет синонимом коррупционера.

И это свое достижение мы не просто распространили на весь остальной мир. Мы добрались до самых его вершин. Уже сам президент Соединенных Штатов забрался в то самое убежище, в котором так отлично чувствуют себя украинские борцы за все хорошее и против всего плохого.

"В Украине до него (имеется ввиду собеседник Трампа Владимир Зеленский) была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована" - объяснил американский президент блокирование военной помощи Украины, которое случилось как раз при президенте Зеленском.

А при прежних, самых коррумпированных властях, помощь исправно выделялась. Но это не имеет никакого значения. И даже не нужно ловить Трампа на этих очевидных несоответствиях. И это никакое не давление на Зеленского. Ни одной минуты. Главное – он борется с коррупцией. Такое не обсуждают, такому аплодируют.

Красиво выглядит, правда? Вот примерно также красиво вся эта имитация кипучей деятельности выглядит и будет выглядеть у нас – когда борьбой с коррупцией будут оправдываться банальные желания распилить чужое добро, добиться политического результата, выстроить авторитарную систему.

Ведь, в конце концов, первым патентованным борцом с коррупцией и олигархией среди действующих президентов был вовсе не Трамп и даже не Зеленский.

Первым был Путин.