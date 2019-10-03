Воля и самоконтроль - 5 книг, которые помогут бороться с искушениями

3 октября, 2019, 12:23

Игорь Бондарь-Терещенко

Почти все авторы этих книг вполне справедливо считают, что соблазнов, которые существуют в сегодняшнем мире, избежать невозможно

И дело даже не в том, что за тягу к запретному плоду отвечают отдельные участки мозга, которые у разных людей работают по-разному. Воспитывать в себе волю и соблюдать контроль над желаниями можно научиться, даже в условиях, когда соблазн просто перед глазами.

Паоло Росси. Есть. Потребность, желание, одержимость. - Л .: Издательство Анетта Антоненко; К .: Ника-Центр, 2018

Шутки, анекдоты и насмешки по поводу проблемы "еды", как считает автор этой книги, дойдя от древних времен до нашего времени, недаром присутствуют в современном лексиконе. Постоянное употребление метафор, связанных с едой, таят в себе закоренелые желания и глубокие эмоции, которые мы переносим в будущее. Из чего состоит этот эпос о еде, которая давно уже перешла в категорию социальных маркеров - "есть глазами", "грызть локти", "культурный голод"? Автор предлагает собственную историю идей, в течение которой нам расскажут как о приятных, так и ужасных случаях в культуре цивилизаций. От сказочных людоедов и вампиров до вполне реалистичных серийных убийц и сегодняшней пропаганды культа тела - именно таким образом развивается в книге мысль о метафоре "пищи" и ее реализации в жизни многих поколений потребителей. В частности, заглядывая в будущее и вспоминая болезни, которыми "славились" прежние времена - туберкулез, сифилис, эпилепсия, а также вспоминая рак и СПИД, автор приводит пример более "современных" заболеваний вроде анорексии и др.

Марк Форсайт. Краткая история пьянства. - М .: Фолио, 2019

На основании фактов, гипотез и теорий автор этой необычной книги выражает свое мнение относительно алкоголя в истории и культуре разных народов и континентов - от каменного века и Древнего Египта до Америки времен сухого закона. Начинает, конечно, издалека, хоть о пьянстве рассказано действительно коротко и содержательно. Поэтому, как думаете, зачем первобытные обезьяны спустились с верхушек деревьев на землю? Как шаманы эпохи неолита общались с духами предков? Почему шумеры считали пиво сакральным напитком? Как пьянствовали в древнегреческом симподии, средневековой британской таверне или салуне на Диком Западе? Почему древние египтяне верили, что пиво спасло человечество? А как вела себя египтянка, которая хотела провести ночь в шумном пивном заведении? Почему алкоголь пробуждает чувство зверского голода и полового влечения? Почему царей, фараонов, шаманов и викингов хоронили с вещами для застолья? Зачем американцы разбавляют джин и виски. Почему в современной Британии алкоголь до полудня - моветон?

Ирина Якутенко. Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с искушениями. - М .: Фабула, 2019

Автор этой книги на основании новейших научных данных дает ответ на вопрос, почему одни люди легко отказываются от соблазнов, а другие не в состоянии им противостоять, из-за генетических особенностей у разных людей по-разному распределяются и работают нейромедиаторы - вещества, которые регулируют работу мозга. Нарушения бывают разными: кому-то постоянно не хватает чувства удовлетворения, а кто-то испытывает от приятных вещей настолько сильные эмоции, что не может сопротивляться им. Но итог один: "животная" часть мозга - лимбическая система, которая требует удовлетворения прямо здесь и сейчас, чаще берет верх над "умной" зоной - префронтальной корой, которая помнит, что мгновенное удовлетворение угрожает большим жизненным планам. В книге много тестов, по которым можно выяснить, какие системы в вашем мозгу работают не совсем правильно. Напоследок предложены рекомендации, как можно эффективно воздерживаться от соблазнов и достигать цели, несмотря на проблемы с самоконтролем.

Джо Диспенза. Управляй своим подсознанием. - М .: BookChef, 2018

Автор этой книги - один из самых известных исследователей влияния сознания на реальность - предлагает практическую четырехдневную программу, которая помогает изменить жизнь. Также можно узнать, как работает наше сознание, что мешает нам чувствовать счастье и причины эмоциональных зависимостей Поэтому как изменить свою жизнь, как сделать так, чтобы не зависеть от среды, а быть по-настоящему успешным, счастливым и жить в согласии со своим Я? Ответы на эти вопросы дает автор, рассказывая об особенностях человеческого мозга и подсознании и обучая, как перепрограммировать сознание и достичь существенных изменений в жизни. Интересно, что сам он применил к себе те знания, которыми делится со слушателями лекций и читателями, и получил впечатляющий эффект, разорвав связь со средой и став благодаря этому действительно счастливым человеком.

Келли Макгонигал. Сила воли. Путь к власти над собой. - М .: Наш Формат, 2018

Американский психолог, преподаватель Стэнфордского университета свою книгу посвятила силе воли. Насколько могло бы измениться наша жизнь, если бы мы имели прочную, нерушимую силу воли? Мы могли бы успешно заниматься спортом, создавать собственный бизнес, с легкостью бросать вредные привычки или не начинать их, налаживать отношения с родными. Автор предлагает уникальную методику тренировки мозга, показывает интересные факты и примеры, предлагает практические задачи. Книга создана для тех, кому не хватает силы воли для достижения поставленных высоких целей.