Галогенные, ксеноновые, светодиодные фары – что лучше и что практичней?

4 октября, 2019, 12:07

Всем водителям стоит помнить, что с 1 октября по 1 мая за пределами населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар

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Это прямое требование Правил дорожного движения, за нарушение которого можно схлопотать штраф до 510 грн. Все логично: осенью и зимой темнеет рано, видимость может ухудшиться из-за погоды. Поэтому качественный свет фар - один из главных факторов безопасности на дороге всех участников движения. Какие фары выбрать? О недостатках и преимуществах автомобильных фар поговорим в статье.

Галогенные фары

Современные “галогенки” представляют собой лампу накаливания. Внутри - буферный газ брома или йода. После подачи энергии на галогенную лампу электричество нагревает вольфрамовую спираль до состояния свечения, электрическая энергия преобразуется в тепловую, которая, в свою очередь, преобразуется в световую.

Такие лампы стоят недорого и достаточно просты в производстве, имеют низкую цветовую температуру, хорошее проникновение, быструю скорость накаливания. Кроме того, в плохую погоду, когда фары запачканы грязью, свет от галогенной лампы лучше освещает дорогу.

Недостатком галогенных фар является невысокая яркость светового потока. Как следствие - невозможность полноценно обеспечить высокую видимость на дороге. Кроме того, “галогенки” не служат долго - средний срок службы такой лампы составляет 500 часов.

Если вы решили остановиться на этом виде фар, то покупать их стоит только у проверенных фирм производителей. Например, на сайте автозапчастей EXIST.UA можно найти галогенные лампыот почти 200 производителей, среди которых лидеры по производству оптики Osram и Philips.

Ксеноновые лампы

Ксеноновая лампа - это колба, наполненная парами ртути и смеси инертных газов с преобладанием ксенона. Свет ксеноновых фар более яркий, по сравнению с “галогенкой”, и имеет голубоватый оттенок. Благодаря пластиковому покрытию фар, ксеноновые лампы защищены от воздействия УФ лучей и безопасны для использования.

Свет таких ламп имеет голубоватый оттенок, что обеспечивает высокую видимость на дороге (до 70 %). Это особенно актуально в плохую погоду или ночью. Кроме того, ксеноновый свет значительно меньше раздражает глаза по сравнению со светом галогенных ламп, и меньше слепит встречных водителей.

Срок службы ксеноновых фар в 2-3 раза дольше галогенных ламп, в среднем 2000 часов. Кроме того, ксеноновые лампы более устойчивы к ударам и вибрации из-за отсутствия нитей в колбе.

Среди недостатков – необходимость установки специального блока управления, поскольку для зажигания таких ламп необходимо напряжение около 25000 В, а в процессе работы необходимо напряжение 80В с частотой 300 Гц. Штатная система электропитания таких условий не обеспечивает.

Кроме того, такие лампы необходимо устанавливать в паре, поскольку в среднем через 200 ч работы спектр излучения ксенона меняется. Если поменять только одну лампу, фары автомобиля будут светить разным светом.

Преимущества ксеноновых ламп по сравнению с галогенными очевидны: высокая видимость на дороге, длительный срок использования и прочность. Сегодня производители светооптики для авто предлагают огромное количество ксеноновых ламп.

Светодиодные лампы

Такие лампы устанавливаются на автомобили премиум класса и среднего ценового сегмента. У них имеется система управления с "мозгами" и дополнительные вентиляторы охлаждения.

Светодиодные лампы создают эффективное освещение: необходимая часть дорожного покрытия высвечивается ярче, а та, которая требует затемнения — меньше или не освещается вовсе.

Срок службы LED-оптики составляет от 25 до 50 000 часов работы. Поэтому менять их нужно значительно реже, чем галогенные и ксеноновые лампы. Кроме того, светодиоды быстро включаются и не требуют времени для разогрева. После их включения автомобиль сразу обеспечен необходимым количеством света на дороге.

Прогрессивность и эффективность светодиодной оптики очевидна. Однако необходимо понимать, что стоят такие лампы недешево. Производители это объясняют необходимостью использования в производстве дорогостоящего оборудования и материалов.

Светодиодная оптика имеет монолитную конструкцию, поэтому не подлежит ремонту. Если фара повреждена, менять придется всю оптическую систему. Кроме того, такая оптика практически не нагревается. Поэтому в снежную погоду светоотдача будет значительно ниже.

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