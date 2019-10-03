Галогенные, ксеноновые, светодиодные фары – что лучше и что практичней?
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Это прямое требование Правил дорожного движения, за нарушение которого можно схлопотать штраф до 510 грн. Все логично: осенью и зимой темнеет рано, видимость может ухудшиться из-за погоды. Поэтому качественный свет фар - один из главных факторов безопасности на дороге всех участников движения. Какие фары выбрать? О недостатках и преимуществах автомобильных фар поговорим в статье.
Галогенные фары
Современные “галогенки” представляют собой лампу накаливания. Внутри - буферный газ брома или йода. После подачи энергии на галогенную лампу электричество нагревает вольфрамовую спираль до состояния свечения, электрическая энергия преобразуется в тепловую, которая, в свою очередь, преобразуется в световую.
Такие лампы стоят недорого и достаточно просты в производстве, имеют низкую цветовую температуру, хорошее проникновение, быструю скорость накаливания. Кроме того, в плохую погоду, когда фары запачканы грязью, свет от галогенной лампы лучше освещает дорогу.
Недостатком галогенных фар является невысокая яркость светового потока. Как следствие - невозможность полноценно обеспечить высокую видимость на дороге. Кроме того, “галогенки” не служат долго - средний срок службы такой лампы составляет 500 часов.
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Ксеноновые лампы
Ксеноновая лампа - это колба, наполненная парами ртути и смеси инертных газов с преобладанием ксенона. Свет ксеноновых фар более яркий, по сравнению с “галогенкой”, и имеет голубоватый оттенок. Благодаря пластиковому покрытию фар, ксеноновые лампы защищены от воздействия УФ лучей и безопасны для использования.
Свет таких ламп имеет голубоватый оттенок, что обеспечивает высокую видимость на дороге (до 70 %). Это особенно актуально в плохую погоду или ночью. Кроме того, ксеноновый свет значительно меньше раздражает глаза по сравнению со светом галогенных ламп, и меньше слепит встречных водителей.
Срок службы ксеноновых фар в 2-3 раза дольше галогенных ламп, в среднем 2000 часов. Кроме того, ксеноновые лампы более устойчивы к ударам и вибрации из-за отсутствия нитей в колбе.
Среди недостатков – необходимость установки специального блока управления, поскольку для зажигания таких ламп необходимо напряжение около 25000 В, а в процессе работы необходимо напряжение 80В с частотой 300 Гц. Штатная система электропитания таких условий не обеспечивает.
Кроме того, такие лампы необходимо устанавливать в паре, поскольку в среднем через 200 ч работы спектр излучения ксенона меняется. Если поменять только одну лампу, фары автомобиля будут светить разным светом.
Преимущества ксеноновых ламп по сравнению с галогенными очевидны: высокая видимость на дороге, длительный срок использования и прочность. Сегодня производители светооптики для авто предлагают огромное количество ксеноновых ламп.
Светодиодные лампы
Такие лампы устанавливаются на автомобили премиум класса и среднего ценового сегмента. У них имеется система управления с "мозгами" и дополнительные вентиляторы охлаждения.
Светодиодные лампы создают эффективное освещение: необходимая часть дорожного покрытия высвечивается ярче, а та, которая требует затемнения — меньше или не освещается вовсе.
Срок службы LED-оптики составляет от 25 до 50 000 часов работы. Поэтому менять их нужно значительно реже, чем галогенные и ксеноновые лампы. Кроме того, светодиоды быстро включаются и не требуют времени для разогрева. После их включения автомобиль сразу обеспечен необходимым количеством света на дороге.
Прогрессивность и эффективность светодиодной оптики очевидна. Однако необходимо понимать, что стоят такие лампы недешево. Производители это объясняют необходимостью использования в производстве дорогостоящего оборудования и материалов.
Светодиодная оптика имеет монолитную конструкцию, поэтому не подлежит ремонту. Если фара повреждена, менять придется всю оптическую систему. Кроме того, такая оптика практически не нагревается. Поэтому в снежную погоду светоотдача будет значительно ниже.
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