"Формула Штайнмайера": Перед битвой

2 октября, 2019, 14:27

Итак, формула Штайнмайера, план Путина-Макрона, позиция Трампа ( "решайте свои проблемы"). Что происходит, кто виноват и что делать

Что происходит? Возникла иллюзия, что мы приблизились к завершению конфликта. Но это не так. Российско-украинская война продолжается, мы находимся в ней надолго, а "мирный план" - это лишь один из приемов ведения этой войны. В войне никогда не идет речь о мире, а речь идет лишь о победе или поражении.

Война ведется разными способами. И сегодня дипломатическое оружие вышло на ведущие роли, хотя и другие средства - экономические, информационные и силовые - никуда не делись и работают так же на победу / поражение. Нынешний этап "урегулирования" - это лишь один из этапов конфликта, одно из "сражений", в котором, к сожалению, украинская сторона подошла ослабленной и растерянной.

На самом деле все "формулы" и аргументы сторон были уже просчитаны и использованы в период 2015-2017 годов. И дипломатическая война закончилась патом, который был зафиксирован комиссией Волкера-Суркова. Возможность для обновления "осадки крепости" возникла, с одной стороны, вследствие ослабления легитимности Путина в России, и с другой, вследствие ослабления позиции Украины. В этой ситуации наши западные партнеры увидели возможность решить "свои проблемы". Их главная проблема - как восстановить отношения с Россией и воспользоваться ее слабостью для реализации своих (в первую очередь, экономических) интересов.

Для этого нужно что-то решать с Украиной. На слабость украинской позиции повлияли несколько факторов. Но главной проблемой является моральное состояние украинского общества. Это состояние сформировался в результате нескольких факторов. Первое - потери украинского войска под Иловайский и Дебальцево. Второе - многолетняя жизнь в состоянии ожидания, что Путин нападет. Третье - ожидание, что вот сейчас все закончится. И четвертое - позиция, пока вы здесь рассуждаете и говорите, там наши ребята погибают. За первый пункт ответственный Путин, за второй - команда предыдущего президента, за третий - нынешнего, за четвертый - украинское общество и его профессиональные медиаторы. В основе всех четырех факторов лежит страх. Украинская позиция ослаблена страхом.

Войско, которое руководствуется страхом, обречено на поражение. Народ, который подчинился страху, обречен на рабство.

Поэтому главное, что сегодня нужно сделать, это - преодолеть страх, начать трезво оценивать ситуацию и продолжать воевать.

Согласование "формулы Штайнмайера", которую сделал краеугольным камнем своей позиции наш противник, говорит лишь об одном из эпизодов процесса урегулирования согласно с намного более сложной и внутренне противоречивой формулой "Минских договоренностей". Речь идет о порядке того, как вступают в силу положения Закона "Об особенностях местного самоуправления ..." и признаются результаты голосования на оккупированных территориях. Об условиях и предпосылки проведения таких выборов никаких договоренностей не существует. А именно этот вопрос был ключевым в переговорном процессе 2015-2017 годов, и именно он завел эти переговоры в тупик.

И в этом была заинтересована как украинская сторона, так и представители "народных республик". Потому что предпосылками выборов должна была быть безусловная ликвидация всех их "государственностей", разоружения, допуск украинских политических и общественных организаций, украинских медиа и участие в процессе перемещенных лиц, выехавших на подконтрольную Украине территорию. Все это - очевидные вещи, без которых признать выборы законными не сможет ни ЕС, ни США. И это то, на что никогда не согласятся российские марионетки. Даже если их очень сильно к этому будет побуждать Москва.

Поэтому ситуация идет к очередному тупику. Но проблема в том, что виновной за это могут сделать Украину.

Собственно, в этом, скорее всего, и заключается план Путина и его западных партнеров. Украина показывает свою неконструктивность, она сама не хочет ни мира, ни восстановления своей территориальной целостности. Более того, она снова погружается в водоворот внутренней нестабильности, радикалы жгут покрышки (еще не курят? Ничего, организуем), правительство теряет доверие, законодательный процесс заблокирован. Что делать в этой ситуации цивилизованным странам? Восстанавливать потихоньку сотрудничество с Путиным и отложить украинский вопрос до лучших времен.

Что еще можно Украине сделать, чтобы избежать поражения в этой дипломатической битве?

Во-первых, нельзя допустить срыва переговоров в нормандской формате. Во-вторых, к этим переговорам нужно подойти в полной боевой готовности - с четко сформулированной позицией, конкретными предложениями (проектами документов) и убийственными аргументами. К тем, что вышеперечисленные (и использовались украинской делегацией в Минске), можно добавлять новые. Например, по разведению войск.

Мирное урегулирование, как правило, предполагает определенную последовательность шагов, позволяющих сторонам контролировать действия противника. То есть, уступки делаются по очереди, тогда сохраняется доверие к партнеру по соблюдению договоренностей. Так вот. Отвод украинских войск на украинской территории от позиций мятежников и незаконных вооруженных формирований (а украинское законодательство в части защиты национальной безопасности никто не отменял) следует считать огромной и никем должным образом не оценена уступкой и проявлением доброй воли.

Теперь очередь показать такую же добрую волю с противоположной стороны. Она должна заключаться в ликвидации незаконных структур "ДНР-ЛНР" и разоружении боевиков под наблюдением международной миротворческой миссии.

Кстати, без решения вопроса организации такой миссии под эгидой ООН ни о каких выборах на оккупированной территории вообще говорить не приходится. И что на это нам скажут постоянные члены Совета Безопасности?

Это на внешнем фронте. А на внутреннем надо просто навести порядок в головах соотечественников, наладить наконец профессиональную работу во властных кабинетах и подчинить политический эгоизм национальным интересам.