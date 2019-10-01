От профилактики до реабилитации

1 октября, 2019, 10:00

Вспомните, как прошел ваш день. Завтракали ли вы утром и чем именно. Не пропустили ли обед и какие выбрали блюда. Сколько чашек кофе и стаканов воды выпили за день. Что ели на ужин и пропустили ли 2-3 бокала с друзьями. Из таких простых, казалось бы, дней складывается ваша жизнь

Ежедневно вы собственноручно можете вредить своему организму, даже не задумываясь над этим.

В большинстве развитых стран мира наблюдается рост количества людей, страдающих от заболеваний печени, желчного пузыря и желчных путей. Малейший сбой в функционировании печени или желчных путей негативно влияет на работу всего организма.

По статистике ВОЗ, около пятидесяти процентов взрослого населения в мире болеют хроническим холециститом. В Украине 25% населения возрастом старше 60 лет, имеют камни желчного пузыря. Не только взрослые страдают, у 15% детей при обследовании выявлены хронические холепатии. Ну и, конечно, стоит упомянуть о гепатите, количество людей, у которых обнаруживают это заболевание, растет с каждым годом.

Ни для кого не секрет, что болезни лучше предупреждать, а если уже обнаружили, обязательно пройти курс лечения. Лучшим методом профилактики и неотъемлемой частью после лечения заболеваний печени, желчного пузыря и желчных путей является санаторно-курортное оздоровление.

Нина Половинко - главный врач Лечебно-диагностического центра ГП Санаторий Моршинкурорт:

"Это гастроэнтерологический профиль. Мы лечим пациентов в стадии ремиссии или нестойкой ремиссии. Это пациенты с разного рода гастритами, гепатитами, стеатозами печени, постхолецистэктомическими синдромами, проблемами поджелудочной железы, больше всего сегодня волнует сахарный диабет. Мы видим, что сахарный диабет чрезвычайно помолодел . Болезни кишечника, болезнь Крона, неспецифические колиты".

К каждому пациенту нужен индивидуальный подход, оценивается состояние пациента и стадия болезни. Нет единого схемы санаторно - курортного лечения для всех. После того, как пациент пройдет курс у него непременно уменьшатся воспалительные процессы, улучшится желчно и фовчовидильна функции печени, в целом улучшится самочувствие и состояние здоровья.

Поэтому если вы решили пролечить органы ЖКТ выбирайте санатории, специализирующиеся на этом направлении, которые имеют всю необходимую базу и целебную минеральную воду.

Нина Половинко - главный врач Лечебно-диагностического центра ГП Санаторий Моршинкурорт:

"Наша вода имеет в составе ионы магния, которые способствуют работе желчного пузыря, и состояние пациента сразу улучшается. Улучшаются обменные процессы в самых печеночных клетках гепатоцитах. Если у человека больная печень, он чувствует усталость, слабость. Вода Моршинкурорта восстанавливает, улучшает все процессы и помогает пациенту улучшить состояние начиная от пищевода и заканчивая толстым кишечником. Все эти процессы нашей водой подстимулируются".

Еще одним важным моментом является реабилитация после оперативного вмешательства на органах пищеварения - это программа, которая поможет восстановить утраченные функции и улучшить самочувствие.

На самом деле не каждый санаторий может предоставить, именно такой этап медицинской помощи, потому что нужно иметь соответствующую базу и медицинский персонал.

В Моршинкурорт на реабилитацию приезжают люди после инсульта. К сожалению, за последние годы - это заболевание помолодело. Чтобы восстановиться требуется время, правильные процедуры и помощь врачей.

Принимают на реабилитацию после операций на опорно-двигательном аппарате. Основная задача здесь вернуть человеку умение ходить, полноценно пользоваться руками, иногда даже бегать или заниматься спортом.

Украина лидирует по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому очень важно, что люди могут приехать на реабилитацию после инфаркта миокарда (после оперативных вмешательств на сосудах сердца или без них), состояние после пролеченной нестабильной стенокардии (после оперативных вмешательств на сосудах сердца или без них ), после операций на сердце.

На Моршинкурорт принимают на реабилитацию участников АТО с нарушением адаптации, расстройствами, связанными с потреблением пищи, неорганическими расстройствами сна, соматоформными расстройствами и неврастенией.

Кардио-пульмональная реабилитация - это после заболевания легких, после операции на легких, в том числе гнойных процессов нетуберкулезного характера.

Приезжают украинцы после оперативных вмешательств на органах мочеполовой системы (оперативного и инструментального удаления камней из почек и мочевых путей, ударно-волновой литотрипсии). В подострый период после оперативных вмешательств на женских половых органах.

Поэтому люди, которые не могут решить, куда поехать на реабилитацию, могут выбрать Моршинкурорт. Здесь они получат широкий спектр процедур: инновационные методики лечебной физкультуры и массажа, аппаратной физиотерапии, климатолечения, бальнеологии, правильное питание и полноценный отдых. Программы реабилитации подбираются индивидуально под каждого пациента.

Больше информации о санаторно-курортном лечении органов ЖКТ и реабалитации вы можете узнать в программе "PRO здоровье с Ириной Коваль" по ссылке: