Для привлечения туристов в Украине могут легализовать казино

1 октября, 2019, 16:38

Уже не первый год в Украине обсуждается возможность легализации игорных заведений, которые функционируют на сегодняшний день вне закона

Из-за того, что логова азарта сегодня находятся под запретом, казна ежегодно теряет миллиарды гривен, которые могли бы поступать в нее в виде налогов с казино. Между тем, деятельность "подпольщиков", устанавливающих на каждом углу игровые автоматы, позволяет им уводить в тень колоссальные средства, которые можно было бы направить на развитие туристической отрасли, реконструкцию и ремонт объектов инфраструктуры, развитие медицины и социальной сферы.

Утверждается, что в специальной экономической зоне, которую можно построить на базе какого-то украинского курорта, целесообразно организовать целый квартал казино, что будет способствовать и притоку туристов, и экономическим потребностям страны, ведь отчисления с каждого игрового стола довольно весомые, и загонять бизнес в тень – это для Европы вчерашний день.

Здоровую конкуренцию реальным казино и игровым автоматам в мире составляют онлайн-игротеки, развитие которых коснулось и Украины. Например, самое популярное отечественное казино Вулкан собрало аудиторию, сопоставимую с населением немалого города. То есть, потребность в игре у наших соотечественников проявляется все больше с каждым годом, а вот мест для законной и честной игры как не было, так и не появилось.

Логично, что команда молодых реформаторов в большой политике все чаще заявляет о необходимости легализовать то, что считается нормой в большинстве мировых столиц. Например, Монако и Лас-Вегас преображаются благодаря человеческому азарту и поступлениям в их казну круглогодично.