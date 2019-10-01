Что хасиды ищут в Умани: 5 мифов о паломничестве

1 октября, 2019, 14:05

Ежегодно в сентябре-октябре в Умань прибывают хасидские паломники, которые празднуют в городе иудейский Новый год. Это событие привлекает большое внимание украинских СМИ и вызывает бурные обсуждения в социальных сетях

Еспресо.TV предлагает вспомнить несколько мифов, которые сопровождают хасидское паломничество в Умань, и опровергнуть их. Все-таки в Украине не так хорошо знакомы с деталями иудаизма, а большое присутствие хасидов в Умани провоцирует на комментарии даже тех людей, которые не очень знакомы с темой.

Миф 1. Нахман был основателем иудаизма

Такое ошибочное мнение иногда появляется даже в новостях отечественных СМИ. Это не так, ведь иудаизм появился на много веков раньше, чем родился рабби Нахман. В то же время Нахман действительно был основателем, но не иудаизма, а его ответвления под названием "брацлавский хасидизм".

В 1810 году рабби Нахман, чувствуя близкую смерть, решил поселиться в Умани. Почему его заинтересовало это место? Для этого надо вспомнить события, которые происходили в Украине в 60-х годах восемнадцатого века.

За несколько лет до рождения Нахмана в Украине произошло гайдамацкое восстание Колиивщина. Одним из успехов повстанцев было взятие Умани.

В начале июня 1768 года повстанческое войско приблизилось к Умани, которая принадлежала магнату Потоцкому. Это был важный торговый пункт. В городе было много зажиточного населения. Умань тогда была не только экономическим, но и культурным центром. Город был хорошо укреплен. 8 апреля 1760 года здесь была заложена крепость.

Также следует учесть, что после распространения информации о победоносном походе гайдамаков в Умань стали стекаться волны польских и еврейских беглецов. 14-го июня 1768 года соединенные силы повстанцев ликвидировали лагерь в Грековом Лесу, в котором должно было быть от 5 до 8000 польских панов с челядью и евреев, и подошли к Умани.

Началась осада города. Уже в первую ночь все украинцы, которые были тогда в Умани, перешли к повстанцам. В городе остались только поляки и евреи. В конце концов гайдамаки вошли в город.

Точное количество погибших при взятии Умани неизвестно и различными авторами оценивается от 2 до 20 000 католиков, униатов и иудеев.

"Души умерших за веру ждут меня", - сказал рабби Нахман, перед тем как поселиться в Умани.

Нахман умер 16 октября 1810 года и был похоронен на еврейском кладбище рядом с погибшими во время Колиивщины.

О событиях в Умани в 1768 году писал и Тарас Шевченко в поэме "Гайдамаки":

"Козак оживе;

Оживуть гетьмани в золотім жупані;

Прокинеться доля; козак заспіва:

"Ні жида, ні ляха", а в степах Украйни -

О боже мій милий - блисне булава"!

Миф 2. Все евреи едут на Новый год в Умань

Автор этой статьи встречался с таким ошибочным утверждением в некоторых печатных украинских изданиях, даже ведущих.

На самом деле в иудаизме, в общем, нет такой ритуальной традиции. Напротив, на главные праздники желательно быть в Израиле, ближе к святым местам. Поэтому обычай сторонников рабби Нахмана является традицией их общины, а не чем-то более общим.

Отметим, что могила рабби Нахмана была местом паломничества последователей его учения практически до начала Второй мировой войны. Во время войны могила была разрушена. В послевоенное время территория старого еврейского кладбища была застроена жилыми многоэтажками. Некоторые последователи Нахмана пытались раскопать и упорядочить остатки могилы учителя, однако в условиях СССР это было сложно сделать.

И только в конце 1980-х годов, когда советская власть начала ослабевать, паломники начали вновь активно появляться у остатков могилы.

Миф 3. Все хасиды является паломниками в Умань

Мы уже выяснили, что не все иудеи считают своим долгом ехать в Умань на еврейский Новый год. Однако, существует ошибочное мнение, что в Умань едут все представители хасидского направления иудаизма. Это тоже неверно.

Сначала вспомним кто такие хасиды. Хасидизм как ответвление иудаизма возник на территории Украины в первой половине XVIII века. Хасиды тогда выступали как оппозиция раввинской элиты. Их учение быстро распространилось в еврейских общинах Восточной Европы. Рабби Нахман из Брацлава был как раз хасиды. Но он сумел создать собственную общину, которая отделилась от других хасидов.

Паломниками являются преимущественно представители его общины. Другие хасидские династии не так интересуются могилой в Умани.

Миф 4. Израиль не хочет забирать останки рабби Нахмана

В последние годы прибытие большого количества паломников в Умань иногда приводит к усилению напряженности, конфликтов. Со стороны некоторых общественных активистов звучат предложения отдать израильтянам остатки Нахмана и прекратить таким образом хасидское паломничество в Умань. Интересно, что израильская сторона не против такого развития событий. Однако, против выступают как раз представители местной власти в Умани.

Еще в январе 1993 года во время своей поездки в Иерусалим первый президент Украины Леонид Кравчук дал согласие на перенос остатков рабби Нахмана в Израиль. Но тогда еще были непонятными туристические преимущества сохранения могилы Нахмана в Украине.

В том же 1993 году двое израильских хасидов совершили попытку похищения останков Нахмана для перезахоронения. Однако им помешала украинская милиция.

Сейчас жители Умани неплохо зарабатывают за десять дней паломничества. Квартиры у могилы и даже не у нее сдают за рекордные суммы. Город получает деньги и местная власть заинтересована в продолжении паломничества.

Цены у места захоронения стартуют от 1000 долларов на весь период празднования. К примеру, однокомнатная квартира на третьем этаже может стоить 1600 долларов, трехкомнатная квартира на втором этаже - 2200 долларов.

5. Миф о мусоре паломников

Во время паломничества в Умань прибывают в 30 тыс хасидов. В городе по официальным данным проживает 90 тыс человек. Фактически пожалуй меньше, так как часть жителей находится на заработках.

Конечно, что прибытие такого количества туристов резко влияет на состояние коммуникаций и в Умани становится значительно больше мусора. В социальных сетях и СМИ после этого появляются возмущенные посты и статьи с критикой "хасидского свинства".

Возможно, что хасиды действительно не так тщательно относятся к мусору, ибо заняты религиозно-мистическими празднованиями. Однако, у этой проблемы есть еще одна сторона.

Во-первых, уманским коммунальщикам никто не мешает вовремя убирать мусор, а не сидеть сложа руки. Как мы уже выяснили, деньги для этого есть.

Во-вторых, во многих дворах в украинских городах постоянно полно мусора, грязи, пыли. Возникает вопрос: там тоже хасиды разбросали?