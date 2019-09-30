Наталья Романенко: Понятие безработного человека нужно пересмотреть

30 сентября, 2019, 14:20

О рынке труда, безработице, трудовой миграции и профессиональном образовании для взрослых рассказывает Наталья Романенко, HR-директор крупной аграрной компании UkrLandFarming

Интервью вышло в программе "Еспресо.Капитал" на телеканале Еспресо, ведущий - Андрей Яницкий.

Пани Наталья, что такое HR? Это то же, что раньше называли кадровик?

Это стереотип. HR это не только кадровая работа. Управление персоналом является основной функцией любого руководителя. И здесь HR-директор может выступать в роли партнера, иногда и лидера в помощи построения системы управления персоналом.

То есть HR расшифровываются как human resources, управление персоналом. И вы занимаетесь не только тем, что принимаете людей на работу или увольняете, а еще?

Еще построение стратегии, построение бренда работодателя, поиск и подбор персонала, кадровое администрирование, развитие и обучение персонала, его оценка.

Корпоративы - это тоже ваша работа?

И это тоже.

А сколько людей у вас в компании работает?

Около 20 тысяч персонала в 22 областях из 24. Поэтому мы можем делать выводы по рынку труда почти всей Украине.

О, 20 тысяч человек это корпоративчик можно сделать. Видимо вы тогда действительно все знаете о рынке труда. Правда ли, что сегодня, как говорят, рынок работника, а не рынок работодателя? Что, уж так мало профессионалов на рынке труда, что они могут себе выбирать работодателя?

Это действительно так, рынок труда очень изменился. В первую очередь, если посмотреть на статистику, в 2017 году на 10 вакансий приходилось 50 безработных работников, в 2018 - 4, в этом году 3 работника на каждые 10 вакансий.

С чем это связано? Стало больше рабочих мест, то есть вакансий стало больше, стало меньше работников? Или все уехали. Или вымирает у нас население?

Причин очень много. В первую очередь это демографический вопрос. Это уменьшение численности населения Украины, в том числе трудоспособного, экономически активного населения. С другой стороны выезд за границу населения очень сильно сократил численность безработных работников в Украине. То, что предложения на рынке настолько изменились, что наш соискатель начинает уже достаточно серьезно относиться к отбору своего будущего места работы. Именно поэтому и говорят, что сейчас рынок не работодателя, а работника.

Работники достаточно серьезно оценивают предложения работодателя с позиции медицинского страхования и условий труда, условий компенсации льгот, условий оплаты труда и так далее.

Это по всей Украине такая ситуация или только в Киеве?

Такая тенденция наблюдается по всей Украине.

Как вы с этим боретесь? Например, обращаетесь в Центр занятости и он вам предлагает людей. Или эта система уже не работает?

Есть случаи успешного сотрудничества с центрами занятости, но они единичны. К сожалению, Центр занятости не может нам обеспечить то количество персонала, которое нам необходимо для бизнеса. В любом случае центры занятости нужны, но они должны переформатировать свою работу. В первой части мы должны пересмотреть само понятие безработных.

Я не рассматриваю человека, который стоит в центре занятости на учете, получает помощь, которую присылают к нам из центра занятости на трудоустройство, а он говорит: у меня статус малообеспеченной семьи, у меня достаточно средств, чтобы я мог на плату из средств налогоплательщиков соответственно жить, у меня субсидия и у меня подработка неофициальная - зачем мне идти к вам на работу?

Я не считаю таких людей безработными. Поэтому само понятие безработного человека нужно пересмотреть в Украине.

Второй момент - очень важная функция Центра занятости, которую они могут усилить, это профподготовка и переподготовка взрослых. У нас в Украине, к сожалению, нет обучения взрослых на таком уровне, как это есть в Швеции или в других странах Европы.

И вот тут Центры занятости, понимая эту тенденцию, что технологии в Украине живут до 3 лет и очень быстро меняются, они могут стать партнерами бизнеса в части переобучения взрослого населения, особенно населения в возрасте 15-24 года, среди которых сейчас наибольший процент безработицы в Украине, от 15-16 в сельской местности, или помогать людям, которым за 50.

Потому что довольно часто встречаются случаи, когда их профессия становится неактуальной, нужно быстро получить новую профессию - и здесь Центр занятости может быть надежным и очень хорошим партнером.

Но опять же при условии, что для этого будут пересмотрены соответствующие законодательные нормативы и вообще пересмотрена система обучения, образовательные стандарты и профессиональные стандарты. Таким образом можно будет обеспечить эффективную работу этой системы.

Аналоги Центра занятости - более современные цифровые сервисы: robota.ua., Hеаdhunter, olx. Возможно, они уже пришли на замену центрам занятости?

Они давно существуют, и до сих пор это был гораздо более эффективный метод поиска персонала, но уже сейчас они тоже не помогают, потому что большинство кандидатов, которые сейчас есть на рынке, довольно пассивны в поиске работы. И соответственно эту функцию сейчас берут на себя соцсети. У нас на рынок выходит совершенно другое поколение, которое очень быстро коммуницирует. И соцсети помогают собственно получить быстрый доступ к информации, к кандидату.

И мобильные приложения, которые есть, в том числе robota.ua внедряет, то есть очень быстрый инструмент, чтобы быстро, мгновенно связаться с кандидатом и пригласить его на работу.

Такое долгое время поиска работы, к сожалению, сейчас не работает. Станет ли это альтернативой Центра занятости? Это всегда была достаточно эффективная альтернатива. Здесь собственно надо задуматься центрам занятости.

Если они хотят конкурировать и действительно существовать на рынке труда, им нужно добавить этой мобильности, которая есть в соцсетях и также на сайтах поиска.

Все же об уровне безработицы нам говорит статистика. А это 7,8 процента украинцев без работы. Насколько я читал методологию, они как раз туда относят людей, которые активно ищут работу. То есть, если человек поискал и прекратил, то его уже к безработным не причисляют, поскольку он не ищет работу. Получается, что несмотря на то, что работодателей и вакансий много, какие-то люди все равно не могут найти себе рабочее место. Что им делать? Почему так происходит?

Я всегда говорю, что каждый человек сам несет ответственность за свою жизнь и в первую очередь должен быть активным в своей жизни. И тот человек, который хочет чего-то достичь, прилагает максимум усилий к этому, он обязательно найдет работу. Если сложились на рынке труда такие условия, что те умения и компетенции человека уже не нужны, то следует все же рассмотреть возможность переучиться.

И если в Украине будет такая возможность очень быстро получить новую квалификацию, через год-два, а не за 5 лет, то соответственно этот человек сможет опять-таки найти себя на рынке труда и успешно реализоваться.

Если мы говорим о стратегических вещах, такие как возвращение заробитчан домой, в Украину, какой должна быть зарплата в Украине, чтобы люди поехали обратно. Ну может средняя зарплата или какую вы можете назвать.

Конечно, европейского уровня. Я проводила личное исследование, опрос среди бывших работников компании, знакомых, уехавших за границу, при каких условиях они бы вернулись. И было таким удивлением для меня, что большинство из них сказали, что если бы заработная плата в Украине была хотя бы на 20% меньше, чем в Европе, они готовы охотно вернуться, потому что оставлять семьи, оставлять друзей, оставлять привычную жизнь и подвергаться таким культурным изменениям в новой среде они бы с удовольствием не захотели.

Мне кажется, что зарплата это не единственное, что заставляет человека поехать на заработки.

Поддерживаю вас полностью. Опять-таки, если говорить о причинах, люди едут не столько, чтобы получить больший доход, сколько получить качественную жизнь для себя и своих детей. Поэтому если смотреть, например, на сельское население Украины, пока мы не разовьем инфраструктуру села, оттуда будут массово выезжать люди, и не столько за границу, сколько в города. Если говорить о сельскохозяйственном бизнесе, то он сосредоточен в деревне.

Поэтому пока мы не изменим качество жизни в Украине: качество медицины, образования, досуга, культурного развития, до тех пор у нас будет этот отток лучшего персонала за границу.

Вернемся еще к одной инновации, которую озвучил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Он предлагал отменить трудовые книжки. Как вы считаете, должны быть трудовые книжки?

Я этот вопрос поднимала еще с 2014 года. Я за то, чтобы трудовые книжки отменили. В первую очередь почему? Потому что я сама родилась в Карпатии и я люблю то, что осталось от Карпат, поэтому я за то, чтобы меньше бумаги использовалось в Украине. Даже с такой банальной точки зрения. С другой стороны, мы уже живем в том веке, когда бумажные носители - это уже действительно пережитки.

И большого труда в этом нет, чтобы за год собрать всю информацию о работниках и их опыте до того момента, когда проводился уже учет, подавались отчеты в Пенсионный фонд ЕСВ, и таким образом полностью избавиться от этого анахронизма.

Не стоит держаться за трудовые книжки, которые уже не несут этой функции. И основной аргумент - это то, что рынок труда стал очень мобильным. Сегодня человек может работать в одном месте, а юридическое лицо может быть зарегистрировано в другом месте.

Человек сегодня может уволиться, а завтра уже работать в другой области. И представьте себе этот страх кадровика, который должен отдать трудовую книжку работнику, а потом работник должен ее переслать в другую область в течение 5 дней. Поэтому я за то, чтобы трудовые книжки ликвидировали, чтобы не было этих перерасходов лишних компании для пересылки этих документов, чтобы не было волнения у самого работника, не потеряется ли эта трудовая где-то при пересылке. И в принципе уже того смысла не несет трудовая книжка, который она имела буквально 10 лет назад.

Что надо поменять в нашем кодексе законов о труде, чтобы он был более эффективным, более современным и чтобы мы могли действительно конкурировать с теми же французскими, английскими, немецкими компаниями, нанимать работников оттуда?

Однозначно трудовой кодекс нужно переписывать, потому что он очень-очень устарел и оторвался от реалий бизнеса современности. Однозначно сейчас изменились даже формы занятости персонала, поэтому все это надо отразить и сделать максимально комфортным как для работодателя - взаимодействие с работниками, так и с стороны работника. Собственно, в любом случае это должны быть равноправные отношения, когда не только работодатель обязан что-то и он за что-то отвечает, но и работник отвечает и обязан.

Как работодатель имеет определенные льготы, то и работники имеют определенные льготы.

И однозначно надо упрощать сам документооборот, который регламентируется трудовым законодательством, так как в настоящее время уже нет такой необходимости получать еще целую папку различных документов для того, чтобы оформить работника на работу.

Личное дело, фотография...

Да, автобиография, личный листок и так далее. Все это можно перевести в электронный документооборот и таким образом опять-таки спасать Карпаты.