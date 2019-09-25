Копаный мяч - 5 книг о футболе

27 сентября, 2019, 07:27

Книги этого обзора, несмотря на свою "художественность", ценны прежде всего своим "спортивным" драйвом, неподдельной энергией, настоящим мастерством авторов

И все "литературные" моменты пропускаешь, как "описания природы", чтобы узнать о самом главном. "И игра началась. С отбиванием куда угодно, с финтами и потерями, со вздохами, криками и свистом зрителей".

Денис Мандзюк. Копаный мяч. Краткая история украинского футбола в Галичине 1909-1944. - Л .: Издательство Старого Лева, 2018

Автор этой книги не зацикливается только на официальной истории футбола, рассказывая об эпохе его становления в Галичине в контексте исторических событий, геополитических особенностей и культурной жизни в межвоенный период.



Например, команды в тогдашнем королевстве под властью Австро-Венгрии имели все национальности, а их числе во Львове была лишь пятая часть из 170 тыс населения. Неудивительно, что спортивные клубы и в частности футбольные команды (и) имели большое значение для национальной идентичности, хотя к делу спорта все относились с определенной долей юмора, о чем свидетельствует подборка фельетонов в конце книги. Но даже они не перебивают основной мысли автора.

"Украинцы тогда не имели собственного государства, нужно было защищать свою идентичность, - напоминает он. - Футбол стал одним из самых действенных средств для этого. Чтобы доказать превосходство над оппонентами, не надо было прибегать к дипломатическим интригам или силой демонстрировать свою непокорность. Достаточно было найти 11 ловких мужчин, одеть их в одинаковые рубашки и выпустить на поле. Победы над польскими и еврейскими командами поднимали дух украинцев. Товарищеские встречи против "иностранных" гостей из Ужгорода или Черновцов становились настоящим нацио ным праздником. Футболистов считали героями или предателями - в зависимости от результата. Недаром же спортивные турниры тогда называли "искусствами", а их победителей - "художниками".

Кирилл Круторогов. Бомбардир. - М .: Фабула, 2018

Герой этого «спортивного» романа о спортивной звезде не футболист, но пишет о футболе. И даже исследует его закулисную историю.

Началось все с семейной трагедии, которую успокоил поход с друзьями на футбольный матч. Затем были поездки с фанатами Украины, возвращения к жизни, активная журналистская деятельность. С одной стороны, мы узнаем о том, как все устроено в этом многомиллионном бизнесе, которым стала бывшая дворовая игра, а с другой, переживаем очередную историю возрождения, становления и утверждения бывшего неудачника, а ныне высококлассного, принципиального журналиста.

"С появлением Черныша в клубе появились деньги, - вспоминают об очередной интригу футбольной жизни герои романа. - Но все руководство взял в свои руки, и вскоре команда начала буквально разваливаться. Каждый сам по себе. Кроме того, вместе с Чернишем пришли новые игроки. Не те, кого отобрал и вырастил тренер, а те, кого привел новый вице-президент извне. Честно говоря, я такого еще не видел: они подчинялись лично Чернышу, а Саныч был для них пустым местом, обслугой. Здесь и слепой мог бы заметить: скоро конец клуба ".

Бернар Шамбаз. Футбольный матч продолжительностью в лето. - Л .: Издательство Старого Лева, 2018

Отец малого героя этой необычной книги работает в отделе картографии, так что он подарил на день рождения своему сыну, который увлекается футболом? Конечно, замечательный мяч с нарисованным на нем странами и континентами. И неудивительно, что впоследствии обоим выпала путешествие вокруг света!

Представьте себе, каждый вечер наш счастливчик засыпал дома с географическим чудом-мячом вместо подушки, а теперь он будет возможность увидеть все страны вживую. Но все из них теплые, хотя это не главное для того, кто действительно любит футбол. Поэтому матчи с местными мальчишками во время посещения в целом вплоть одиннадцати стран оказались хорошей школой. Особенно впечатляющей была игра на Северном полюсе, но ни ледяное Баренцево море, ни длинные расстояния и множество людей и знакомств не утомили юного футболиста. Таким "энциклопедический" способ вместе с игрой в футбол он узнал почти все о науке географии.

Алекс Керви. Дмитрий Факовский. Последний экспресс. - М .: Каяла, 2019

Эта повесть переводчика "Страха и отвращении в Лас Вегасе" и "Фабрики футбола", написанная в соавторстве с автором "На струе", посвященная не совсем футбола, но страсти в ней кипят, как на трибунах.

Впрочем, все матчи главный герой наблюдает с дивана, а в ближайшем спортивном баре готов даже жить, потому что в нем все есть для удовольствия - выпивка, кредит и касса выдачи выигрышей. Дело в том, что речь о ставках на спорт, букмекерах, тотализаторе и все, что с этим связано. В частности, в данном случае - это последние деньги героя, странные приметы, вера в фартовых и не фартовых кассиров в баре, готовности продать последнее за возможность отразить счастливым экспрессом последней надежды все предыдущие неудачи.

Повесть в стиле Ирвина Уэлша и Хантера Томпсона - это лучшее, если не единственное, что получилось в последнее время в категории "вокруг спорта". "Как я и подозревал, гости вышли на матч в несколько ослабленном составе, решив поберечь силы перед очередным матчем Лиги чемпионов. В отличие от Шотландии, там у "Селтика" не было никаких шансов. Но, снова в отличие от долбанной Шотландии, там платили деньги. Без денег за Лигу чемпионов их ждала бы полная задница. За выход из группы они не боролись, но несколько очков вместе с призовыми поиметь были весьма не прочь, что и проделали в матче с педиками из "Манчестер Сити", сыграв дома феерические 3:3, зарубив мне, да и не только, годный экспресс".

Гиль Балаге. Роналду. - Л .: Издательство Старого Лева, 2019

Король футбола, кумир детей и взрослых, нападающий итальянского "Ювентуса" и капитан сборной Португалии. Криштиану Роналду является одним из самых выдающихся футболистов мира.

Как на американских горках, он то поднимался на вершины, то терпел поражения. Феерические матчи и невероятные рекорды, громкие титулы и потрясающая слава, а рядом с тем - конфликты с менеджерами, товарищами по команде и фанатами, ожесточенное соперничество, слезы разочарования, неконтролируемые эмоции. Как Роналду удалось осуществить мечту миллионов? Как он развивал свой талант и стал тем, кем является сегодня? Звездный путь игрока и личности описывает спортивный журналист и футбольный эксперт Гиль Балаге.