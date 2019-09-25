Грибные супчики, сочные крученики, фруктовые штрудели и морковные пирожные: топ-10 самых красочных блюд осени

28 сентября, 2019, 09:25

Татьяна Зинченко

Как сделать осень вкусной и уютной: советы диетологов и кулинарных мастеров

Осень с нами будто играет: то одаривает приглушенным, но мягким солнцем, то швыряет в нас ветра, то бархатным теплом согревает весь день, то разгоняет дождями по домам. И такие перепады погоды сказываются на нас: мы называем эти ощущения "депрессией", постоянно хотим спать и кушать.

Скажите "нет" депрессии! Разъяснения врача

Врачи, в частности диетологи, советуют не поддаваться осенней депрессии.

Столичный врач-диетолог Оксана Скиталинская так объясняет причину депрессии: "Свободные радикалы - это такие крайне нестабильные молекулы, которые, не имея своей пары электронов, могут быть настолько активными, что вмешиваются в многие процессы в организме. Они могут быть даже полезными. Но это происходит тогда, когда организм достаточно молод и имеет собственную систему антиоксидантной защиты, которая удерживает определенный баланс оксидантов (свободных радикалов) и антиоксидантов (производятся в печени и поступают с пищей). с возрастом этот баланс нарушается, система антиоксидантной защиты слабеет, а свободных радикалов становится все больше и больше, и они начинают разрушать ткани и способствуют старению, мутациям и целому букету болезней. И эти же свободные радикалы причастны и к развитию различных психических расстройств, включая депрессию ".

Итак, мы имеем "картину" возникновения депрессии, а значит знаем, как ее преодолеть в случае чего.

"Современные методы исследования показывают сокращение некоторых эмоциональных центров в мозге пациентов с депрессией, которое может быть следствием гибели нервных клеток в этих участках, вызванного свободными радикалами, - продолжает врач. - Люди же, которые употребляют много овощей, ягод и фруктов, богатых антиоксидантами, которые "гасят" активность свободных радикалов, реже страдают от депрессии, психологического дискомфорта, тревожных и аффективных расстройств и субъективно плохого психологического здоровья.

Особенно важное значение имеет достаточное потребление "солнечных" фитонутриентов (содержатся в оранжево-красных плодах). У тех, кто каротиноиды потребляет ежедневно, депрессивные расстройства встречаются гораздо реже или менее выражены. Более того - чем выше уровень этих фитонутриентов, тем лучше и спокойнее себя люди чувствуют (здесь как раз существует зависимость реакции от дозы). Вы думаете, почему итальянцы такие веселые? Потому едят много помидоров - в свежем, вяленом виде и в томатной пасте, си-си, синьоры и синьорины. Не менее антидепрессантное действие имеет и тыква! ", - заключает диетолог.

Провизорка Галина Марусяк говорит, что сейчас - как раз витаминный бум в природе: "Осенью важно есть побольше сезозонних овощей и фруктов, чтобы накопить на время жирорастворимых витаминов. Стоит употреблять в течение дня несколько овощей и фруктов различной окраски, - говорит провизор и обращает внимание на то, что и на зиму надо сделать запасы овощей и фруктов. - Полезно будет не делать закрутки и варенье, как мы привыкли. Для фруктов - замораживать, сушить. Для овощей - замораживать, капусту заквашивать. Очень полезны блюда из тыквы, обратите внимание осенью ни на эти полезные дары природы ".

Основные тезисы правильного питания сейчас знают все, но нелишне будет напоминать их и себе, и родным, особенно в холодное время года.

Есть вовремя, не пропускать завтраков, каждый прием пищи должен быть сбалансированным, то есть состоять из белков, жиров, углеводов, микроэлементов.

Овощи и фрукты, орехи, яйца, кисломолочные продукты осенью должны быть на наших столах. Грибы, ягоды (облепиха, клюква, рябина) - тоже. Включайте в рацион яйца, сало, мясные продукты (если вы не дети, то нечасто), масло, бобовые.

Такая простая "осенняя диетология"

Диеты - это специальные графики питания, которые должны составляться врачами. Осенью, как, впрочем, и в другие времена года, не стоит экспериментировать со своим здоровьем. Если хотите употреблять слово "диета" в собственном лексиконе, не проконсультировавшись перед этим с врачом, понимайте под этим слово "не переедать".

Предлагаем вам осенний рацион, исходя из пожеланий врачей и пользуясь рецептами кулинарных мастеров.

Поднесите себе ... тыкву!

Когда еще это делать, как не осенью? Прочитайте об этом чуде природы - это же целый букет витаминов! А еще клетчатка, а еще вкус! Бабушкины тыквенные каши - разве не осенняя мечта? Но, кроме каш, из тыквы еще столько всего можно приготовить!

Тыквенный крем-суп

Осенью его должна приготовить каждая хозяйка. Рецептом делится киевлянка Наталья Печерская.

Понадобятся: небольшая тыква, морковь (столько, сколько тыквы), лук, 2-3 картофелины, оливковое и кукурузное масло, соль, щепотка мускатного ореха, щепотка корицы, щепотка паприки, щепотка орегано, полстакана сливок.

Тыкву и морковь очистите и нарежьте, как вам удобно, затем их все равно нужно будет взбить блендером. Мелко покрошите лук. На разогретую сковороду налейте смесь оливкового и кукурузного масел и обжарьте в ней до золотистого цвета тыкву, морковь и лук. Тем временем поставьте вариться две-три картофелины. Когда картофель закипит, добавьте обжаренные овощи и варите около 25 минут - до готовности. Полученный суп взбейте в блендере и добавьте все специи из списка. Затем долейте в суп сливки и еще раз взбейте. Украсить блюдо можно зеленью, тыквенными семечками или орехами. Прекрасно с этим супом подойдет брынза.

Тыквенный соленый пирог

Нужно: около килограмма дрожжевого теста по вашему любимому рецепту, тыква для начинки, сливки, яйцо, соль и перец, сыр с голубой плесенью, миндаль, щепотка свежей нарезанной петрушки, масло для смазывания формы для пирога.

Приготовьте дрожжевое тесто по любимому рецепту, затем накройте его полотенцем и оставьте примерно на полчаса, чтобы оно увеличилось в объеме. Тыкву нарежьте мелкими кусочками, отдельно смешайте сливки и яйцо. Добавьте соль и перец по вкусу. Нарежьте сыр мелкими кусочками. Миндаль измельчить. Между тем включите духовку - ее нужно разогреть до 180 градусов.

Тесто помните руками и распределите в форме для выпечки. Разложите в ней кусочки тыквы и залейте яично-сливочной подливкой. Оставьте пропитаться на 10 минут. Выпекайте пирог 35 минут. За 10 минут до готовности посыпьте его миндалем. Когда вытащите пирог, дайте ему остыть, затем украсьте петрушкой и сыром.

Тыквенные пирожные от диетолога Скиталинской

"Замечательный овощ, который не имеет никаких противопоказаний вообще ни для кого (представьте себе), он не кислый, не острый и имеет чрезвычайно нежную клетчатку. Вообще тыква должна быть на нашем столе ежедневно и желательно трижды в день, и так - до начала теплой весны и теплого солнца ", говорит она.

Для пирожных по ее рецепту нужно: тыква - 0,5 кг (выбираем наиболее оранжевую, там больше каротиноидов), 4 яйца, горсть кураги, кокосовое или цельнозерновая мука - примерно 3-4 столовые ложки, чтобы можно было хоть ложкой положить и разровнять сверху (если цельнозерновая, к ней добавляете немного манки или обычной). Можно взять кокосовую стружку и смолоть в кофемолке или блендере. Куркума - неполная чайная ложка.

Курагу размачиваем. Тыкву печем (воду не добавляем, только накрываем крышкой). Затем в блендере взбиваем яйца, к ним добавляем размоченные сухофрукты и все остальное. Можно с яйцами взбить и половину лимона с кожурой, будет и вкусно, и ароматно. Выливаем в смазанную маслом и посыпанную кокосовым мукой форму, ставим в духовку и печем до появления легкой золотистой корки. Вытаскиваем, накрываем полотенцем и ждем, лучше до утра - тогда пирожное станет тугим и не будет рассыпаться.

Грибой супчик от калушской мастерицы Люби Бириной

Осенний грибной суп с тыквой

400 г тыквы отварить в 600 мл воды до мягкости, добавив лавровый лист, мускатный орех, черный перец, соль.

Протушить на смеси масла и сливочного масла грибы (200 г, если шампиньоны или белые грибы - это свежие, а сушеные - уже отваренные) с луком и морковью (лук - 1 шт., мелко порезать, морковь 1 шт., Потереть на средней терке ).

Половину притушенном грибов добавить к отварной тыкве, затем добавить 1 плавленый сырок, порезанный мелкими кубиками и раздавленный чеснок (2 зубчика).

Пусть прокипит несколько минут. Вытянуть лавровый лист, а суп перемолоть в блендере, добавив 2 столовые ложки жирных сливок. Подавать суп-пюре вместе с остальными тушеных грибов, украсив зеленью.

Грибной суп с ушками

Отварить крепкий грибной бульон (грибы очистить, хорошо промыть, порезать, поместить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, убрать накипь, добавить соль, лавровый лист, целую очищенную луковицу и кубики моркови. Варить на маленьком огне до готовности грибов).

Несколько вареных грибов вынуть из бульона, измельчить ножом, добавить жареный на сливочном масле лук, соль, черный перец.

Подготовить тесто, как на вареники, раскатать, вырезать маленькой рюмкой кружочки, залепить "ушки" (по технологии пельменей). Отдельно отварить.

В тарелку поместить готовы ушки, залить бульоном, добавить черный перец, укроп, при желании - сметану.

Крученики с грибами

Эти сложные кулинарные конструкции готовятся удивительно просто: мясо следует нарезать на тоненькие пластинки, отбить, начинить тем, чем душа желает, завернуть в рулетики, зафиксировать шпажкой и запечь или перевязать ниткой и поджарить со всех сторон до золотистого цвета, затем снять нитки и слегка потушить. По начинкам, то душа может желать и овощную, и сырную, и грибную, и с курагой, и с черносливом, и с салом, и с субпродуктами. Подаются они с любым гарниром или салатом.

Для кручеников с, например, грибами (начинки подбирайте на свой вкус) нужно 1 кг свинины (корейка), 0,5 кг шампиньонов, по морковке и луковице, специи и соль по вкусу.

Мясо порезать, как на отбивные - на порционные куски (толщиной примерно 5 мм), отбить, посолить, поперчить и дать отдохнуть. Между тем готовить начинку: мелко порезать шампиньоны и обжарить на масле, морковь потереть на крупную терку, лук порезать кубиками, все спассеровать, соединить и перемешать.

Затем на каждый кусочек мяса положить по несколько чайных ложек начинки, завернуть рулетиком и закрепить деревянными шпажками или закрутить нитью. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки. На дно керамической кастрюльки выложить кольца лука, лавровый листик, несколько горошин душистого перца, затем рулетики, добавить немного кипяченой воды (или сметаны, разбавив пополам с водой) и поставить в хорошо разогретую духовку до готовности - минут на 15-20.

Яблочный пирог - райское наслаждение!

Яблоки в выпечке - это сказка, причем каждый раз новая, потому что все зависит от вашего вклада в нее. Это может быть корица, мед, ванилин, ягоды - добавляйте в рецепты свое! Ну и попробуйте пирог по рецепту львовянки Марты Левицкой.

Для теста: 500 г муки, пачка маргарина, 5 желтков, стакан сахара, 3 столовые ложки с верхушкой сметаны, пакетик разрыхлителя.

Замесить тесто, разделить на две части (меньшую и большую), с меньшей скачать 4 шарика и положить их в морозилку. Большую стелем на форму, из теста делаем бортики для яблок.

Для начинки: 1,7 кг яблок - почистить потереть и на шаткивничке.

Для белковой пены 5 белков, стакан сахара, пакетик ванильного сахара, столовая ложка крахмала.

Белки взбиваем с щепоткой соли, постепенно добавляем сахар, взбиваем до твердых пиков, вымешиваем с крахмалом.

Яблоки выложить на тесто, посыпать манкой, далее выложить белки, затереть тестом с морозилки. Печь около часа. Это не пирог, это картина яблоками!

Фруктовая шарлотка - просто и очень вкусно!

Рецептом замечательной и простой осенней выпечки делится Ира Татарин.

Требуется: 5 яиц, 1 ст. сахара, 1 ст. муки, ванилин.

Белки взбиваем с сахаром до его растворения, добавляем ванилин, снова взбиваем. Добавляем желтки, также взбиваем. Всыпаем просеянную муку и аккуратно вымешиваем. Выкладываем тесто в смазанную форму (форма 22 см) жиром и присыпанную мукой, и выкладываем порезанные пластинками фрукты (яблоки, груши, персики, сливы и т.д.). Отправляем в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов.

Малиново-яблочный штрудель

Тесто: 500 г муки, 2 яйца, 300 мл воды, 5 столовых ложек масла и немного соли.

Начинка: 300 г малины, 5 яблок с кислинкой, столовая ложка лимонного сока, столовая ложка крахмала, 5 столовых ложек сахара, 100 г масла, стакан молотых сухарей и сахарная пудра для присыпки.

Начинку готовим заранее, чтобы к моменту готовности теста она тоже уже была готова - тесто быстро подсыхает, что нежелательно. Малину моем, обсушиваем и пересыпаем сахаром. Яблоки чистим, удаляем сердцевину, а мякоть режем кубиками и сбрызгиваем лимонным соком - для лучшего вкуса и чтобы уберечь от потемнения. Соединяем яблоки и малину, при желании добавляем пряности.

Для более вязкой консистенции начинки добавляем картофельный или кукурузный крахмал - он вкусно и приятно свяжет большую часть фруктово-ягодного сока при выпекании штруделя.

Готовим растяжимое тесто. В теплой воде (30-35 градусов) разводим соль и вбиваем туда яйцо, хорошо вымешиваем.

Смесь выливаем в просеянную муку, добавляем масло и замешиваем густое однородное тесто. Оставляем тесто на 30 минут, смазав его поверхность маслом, оно убережет тесто от подсыхания.

Делим тесто на две части, каждую раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 2 мм, а затем растягиваем руками от центра к краям до прозрачности. Чем тоньше растянуто тесто, тем лучше будет выглядеть штрудель и тем нежнее будет его корочка.

На каждый слой теста наносим слой растопленного масла, отступив по 5-6 см по бокам и оставив на одном конце пласта свободными сантиметров 15 теста (это будет верхний, хрустящий слой, которым мы завершим свертывания штруделя рулетом), остальную поверхность присыпаем поджаренными молотыми сухарями или раскрошенным печеньем.

Сухари, как и крахмал, заберут на себя лишний сок, чтобы оболочка штруделя осталась сухой. На сухари кладем начинку. Сок, который выпустят яблоки и малина, оставляем в миске. Его можно проварить на медленном огне 5-7 минут и при подаче полить штрудель.

Сворачиваем тесто, подгибая боковые края теста, чтобы начинка не подтекала (для удобства этого процесса тесто можно сразу класть на вафельное полотенце). Сверху должен быть тот край теста, который остался свободным от начинки и сухарей. Выкладываем штрудель швом вниз на смазанную маслом форму, сверху дополнительно смазываем маслом и делаем несколько глубоких проколов иглой на каждом штрудели. Ставим форму в разогретую до 190-200 градусов духовку, выпекаем 40-45 минут. Вынимаем из духовки, перед подачей хорошо посыпаем сахарной пудрой.

Штрудель с грушами и коньяком

Или же - штрудель для взрослых. Потребуется: 2 стакана муки, 150 г масла (маргарина), 100 г сметаны (масло и сметана должны быть холодными), пакетик разрыхлителя, немного соли, 8 груш, 100 мл коньяка, 100 г изюма, полторы чайной ложки корицы, полстакана молотых сухарей и сахар в начинку - по вкусу.

В миску всыпать муку, смешанную с разрыхлителем и солью. 100 г масла потереть на грубую терку, перемешать с мукой. Добавить холодную сметану, вымесить тесто.

Тесто должно быть мягким. Месить недолго, чтобы масло не успело полностью растаять, а оставалось крупинками, затем поставить его в холодильник.

Изюм помыть, залить коньяком на 20-30 минут. Достать, просушить на салфетке. Груши порезать мелкими тонкими кусочками. Всыпать в них сахар, корицу. Растопить остальное (50 г) масло.

Достать тесто из холодильника, разделить на две части. Раскатать тесто - достаточно тонко, но не до прозрачности, чтобы не рвалось. Смазать поверхность растопленным маслом, посыпать сухарями. Выложить равномерно половину порезанных груш и изюма, свернуть в рулет, защипать края. Положить рулет на противень, устланный пергаментом, смазать маслом поверхность штруделя.То же сделать со второй частью теста. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут. Посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

Осень - время вдохновения, и на кулинарию - также. Она побуждает к смелым кулинарным экспериментам, что, как правило, дает превосходные результаты. Сделать свою осень вкусной, а значит - уютной, приятной, запоминающейся - это то, что в наших руках!