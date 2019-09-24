Какая Россия нам нужна?

24 сентября, 2019, 13:55

В последнее время действующая власть начала подвергать сомнению почти все те максимы, которые для майданно-патриотической части общества были оговорены еще 4-5 лет назад

Не так даже важно, с какой конечной целью делает это команда Зеленского. Но это факт. И поэтому настало время задать один очень важный вопрос. Я бы даже сказал - самое важное. Вот оно - то какая же Россия нам нужна? Понимаю, что сейчас проще ответить анекдотом о заливке бетоном всего "запоребрика", но в реальности, как мы понимаем, все немного сложнее. И никто, по мановению колдовской палочки, не уберет 140-миллионную (ок, может, уже и меньше, но все равно втрое больше нас) гигантскую умирающую империю, которая граничит с нами с трех сторон света. Поэтому, повторюсь - какую Россию мы хотим иметь на границе? Конечно, если исходить из позиций украинского патриотизма. То есть, что РФ - враг, у нас российская агрессия, наши земли аннексированы и оккупированы.

Давайте сразу себе скажем правду - развала РФии, в том виде, как нам здесь, в Украине, среди тех, для кого война - не пустой звук, хотелось бы, не будет. Ну, то есть, как - конечно, случиться может все и никто в этом бурном мире ничего не гарантирует. Кроме "говорящих голов" и псевдо-экспертов на информационных каналах, конечно. Но надо себе наконец осознать простую вещь: коллективный Запад не был заинтересован именно в развале даже Советского Союза, к потенциалу которого нынешней России - как до неба на четвереньках. Так же, он не заинтересован и в развале России. Из-за нескольких очень прагматичных причин, которые, в принципе, не сильно изменились с конца 1980-х.

Во-первых, распад такой гигантской страны наверняка приведет к гигантской дестабилизации в масштабах всего мира. Речь и о беженцах, и об экономическом шоке, и о куче оружия, которое может попасть в руки кого угодно. Конечно же, ядерное оружие, каким бы древним или анахроничным по сравнению с западными технологиями, оно не было - это главное, что будет удерживать от неконтролируемого распада России. Да и просто, это новая геополитическая реальность, которая принесет столько новых, совершенно непрогнозируемым вызовов, что любой Госдеп устанет разгребать.

Во-вторых, соображения экономические. Россия - это огромный, более стомиллионному рынок, где покупается и продается все. Где, если ты договорился с чекистами, можно даже строить производство и вести бизнес. Причем, с хорошей маржой. Плюс нефть и газ. И, в-третьих, Запад стал считать Китай всерьез. И пусть Россия - это уже далеко не самая сильная региональная держава, никакой не мировой лидер, однако, если она превратится в пищу для китайцев, то это все равно будет для последних мощным усилением. Что в планы не входит, ведь российский чекистский режим и в дальнейшем должен знать свое место в мире. То есть, под вывеской криков о "дедывоевали" безжалостно грабить РФ и вывозить награбленное на Запад. Который, в свою очередь, за это позволит себе закрыть глаза на некоторые "перегибы на местах" кремлевский мафии. Ну, и еще за право тоже участвовать в этом большом дерибане.

Что же мы имеем? Нынешний уровень санкций достаточно серьезно повлиял на российскую экономику, которая вошла в период стагнации, из-за чего достаточно ощутимо упал уровень жизни запоребриком. Однако сказать, что это что-то непреодолимое и такое, что заставит РФию распасться в ближайшее время, конечно, нельзя. Да, есть общие тенденции, по которым можно провести определенные аналогии с поздним совком, но не более. Так, Россию ожидает всегда критичен, как показывает ее история, процесс смены власти очередного автократа на троне. Из-за чего Кремль, кстати, и пытается лихорадочно решить по максимуму все международные дела до момента, когда в 2022-2024 годах пойдет процесс транзита власти. И взгляды всех кремлевских башен будут прикованы к внутренним разборкам.

Однако все это не означает, что политика Москвы в Украину испытывает хоть какие-то изменения. Кто бы ни был у власти в нынешней РФ - нынешние чекисты-бандиты или либерал-чекисты, под которыми сейчас, как и во время перестройки, скрывается очередное щупальце "гэбня" - Украина будет мишенью номер один. Любая империя питается экспансией. И так, ржавые зубы и стареющие мышцы России уже не могут удержать гигантские территории на Дальнем Востоке. Но за Украину кремлевский режим будет цепляться до последнего вздоха.

И снова повторим вопрос, с которого начали: то какая Россия нам нужна, чтобы наконец избавиться вечной экспансии с ее стороны? Ответ, казалось бы очевиден - гибель проекта Российской империи. Однако в Украине очень часто пытаются совместить два на самом деле не совсем совместимых понятия - закрытие проекта Российской империи и гибель России как таковой. А это далеко не одно и то же. Потому что опять же, РФ может потерять огромные земли за Уралом, но останется национальное ядро этой страны. И это ядро никуда не денется. И, что самое интересное, Российская империя была всегда безжалостна к этническим росиянам. Которых жестоко приносились в жертву Молоху имперских устремлений.

Поэтому ответ автора этих строк довольно прост. Нам следует поддерживать проект национального государства руського народа. Не российского, а именно русського. Ведь именно слово "российский" является имперским и отражает сущность российской же имперской идеи. Идея же национального государства прямо противоречит имперской. Что нам и нужно. В практической плоскости это означает бескомпромиссную борьбу на всех фронтах против имперскости РФ и ее предшественников, а также максимальную поддержку всех центробежных процессов с поребриком.

Пора отойти от простого неприятия всего оттуда. Это ни в коем случае не означает, что мы должны вдруг полюбить псевдо-либеральную тусовочку московских медийщиков с чекистской ксивой в кармане, что так любят делать наши некоторые СМИ с малороссийством головного мозга. Нет, мы системно искать действительно антисистемные силы в российском обществе и по максимуму помогать уничтожать империю изнутри. Более того - мы должны помочь им установить новые смыслы того самого национального государства, не будет иметь никаких территориальных и имперских претензий. Ради победы мы должны научиться понимать своего врага. И сделать все, чтобы этот враг изменился настолько, чтобы просто потерял нас из своего поля зрения. Кто-то говорит, что это звучит весьма фантастически. Но другого пути нет. Пока дракону не вырвать зубы, он снова и снова будет охотиться на овец.