 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКакая Россия нам нужна?

Какая Россия нам нужна?


фото: rbc
В последнее время действующая власть начала подвергать сомнению почти все те максимы, которые для майданно-патриотической части общества были оговорены еще 4-5 лет назад

Не так даже важно, с какой конечной целью делает это команда Зеленского. Но это факт. И поэтому настало время задать один очень важный вопрос. Я бы даже сказал - самое важное. Вот оно - то какая же Россия нам нужна? Понимаю, что сейчас проще ответить анекдотом о заливке бетоном всего "запоребрика", но в реальности, как мы понимаем, все немного сложнее. И никто, по мановению колдовской палочки, не уберет 140-миллионную (ок, может, уже и меньше, но все равно втрое больше нас) гигантскую умирающую империю, которая граничит с нами с трех сторон света. Поэтому, повторюсь - какую Россию мы хотим иметь на границе? Конечно, если исходить из позиций украинского патриотизма. То есть, что РФ - враг, у нас российская агрессия, наши земли аннексированы и оккупированы.

Давайте сразу себе скажем правду - развала РФии, в том виде, как нам здесь, в Украине, среди тех, для кого война - не пустой звук, хотелось бы, не будет. Ну, то есть, как - конечно, случиться может все и никто в этом бурном мире ничего не гарантирует. Кроме "говорящих голов" и псевдо-экспертов на информационных каналах, конечно. Но надо себе наконец осознать простую вещь: коллективный Запад не был заинтересован именно в развале даже Советского Союза, к потенциалу которого нынешней России - как до неба на четвереньках. Так же, он не заинтересован и в развале России. Из-за нескольких очень прагматичных причин, которые, в принципе, не сильно изменились с конца 1980-х.

Во-первых, распад такой гигантской страны наверняка приведет к гигантской дестабилизации в масштабах всего мира. Речь и о беженцах, и об экономическом шоке, и о куче оружия, которое может попасть в руки кого угодно. Конечно же, ядерное оружие, каким бы древним или анахроничным по сравнению с западными технологиями, оно не было - это главное, что будет удерживать от неконтролируемого распада России. Да и просто, это новая геополитическая реальность, которая принесет столько новых, совершенно непрогнозируемым вызовов, что любой Госдеп устанет разгребать.

Во-вторых, соображения экономические. Россия - это огромный, более стомиллионному рынок, где покупается и продается все. Где, если ты договорился с чекистами, можно даже строить производство и вести бизнес. Причем, с хорошей маржой. Плюс нефть и газ. И, в-третьих, Запад стал считать Китай всерьез. И пусть Россия - это уже далеко не самая сильная региональная держава, никакой не мировой лидер, однако, если она превратится в пищу для китайцев, то это все равно будет для последних мощным усилением. Что в планы не входит, ведь российский чекистский режим и в дальнейшем должен знать свое место в мире. То есть, под вывеской криков о "дедывоевали" безжалостно грабить РФ и вывозить награбленное на Запад. Который, в свою очередь, за это позволит себе закрыть глаза на некоторые "перегибы на местах" кремлевский мафии. Ну, и еще за право тоже участвовать в этом большом дерибане.

Что же мы имеем? Нынешний уровень санкций достаточно серьезно повлиял на российскую экономику, которая вошла в период стагнации, из-за чего достаточно ощутимо упал уровень жизни запоребриком. Однако сказать, что это что-то непреодолимое и такое, что заставит РФию распасться в ближайшее время, конечно, нельзя. Да, есть общие тенденции, по которым можно провести определенные аналогии с поздним совком, но не более. Так,  Россию ожидает всегда критичен, как показывает ее история, процесс смены власти очередного автократа на троне. Из-за чего Кремль, кстати, и пытается лихорадочно решить по максимуму все международные дела до момента, когда в 2022-2024 годах пойдет процесс транзита власти. И взгляды всех кремлевских башен будут прикованы к внутренним разборкам.

Однако все это не означает, что политика Москвы в Украину испытывает хоть какие-то изменения. Кто бы ни был у власти в нынешней РФ - нынешние чекисты-бандиты или либерал-чекисты, под которыми сейчас, как и во время перестройки, скрывается очередное щупальце "гэбня" - Украина будет мишенью номер один. Любая империя питается экспансией. И так, ржавые зубы и стареющие мышцы России уже не могут удержать гигантские территории на Дальнем Востоке. Но за Украину кремлевский режим будет цепляться до последнего вздоха.

И снова повторим вопрос, с которого начали: то какая Россия нам нужна, чтобы наконец избавиться вечной экспансии с ее стороны? Ответ, казалось бы очевиден - гибель проекта Российской империи. Однако в Украине очень часто пытаются совместить два на самом деле не совсем совместимых понятия - закрытие проекта Российской империи и гибель России как таковой. А это далеко не одно и то же. Потому что опять же, РФ может потерять огромные земли за Уралом, но останется национальное ядро этой страны. И это ядро никуда не денется. И, что самое интересное, Российская империя была всегда безжалостна к этническим росиянам. Которых жестоко приносились в жертву Молоху имперских устремлений.

Поэтому ответ автора этих строк довольно прост. Нам следует поддерживать проект национального государства руського народа. Не российского, а именно русського. Ведь именно слово "российский" является имперским и отражает сущность российской же имперской идеи. Идея же национального государства прямо противоречит имперской. Что нам и нужно. В практической плоскости это означает бескомпромиссную борьбу на всех фронтах против имперскости РФ и ее предшественников, а также максимальную поддержку всех центробежных процессов с поребриком.

Пора отойти от простого неприятия всего оттуда. Это ни в коем случае не означает, что мы должны  вдруг полюбить псевдо-либеральную тусовочку московских медийщиков с чекистской ксивой в кармане, что так любят делать наши некоторые СМИ с малороссийством головного мозга. Нет, мы системно искать действительно антисистемные силы в российском обществе и по максимуму помогать уничтожать империю изнутри. Более того - мы должны помочь им установить новые смыслы того самого национального государства, не будет иметь никаких территориальных и имперских претензий. Ради победы мы должны научиться понимать своего врага. И сделать все, чтобы этот враг изменился настолько, чтобы просто потерял нас из своего поля зрения. Кто-то говорит, что это звучит весьма фантастически. Но другого пути нет. Пока дракону не вырвать зубы, он снова и снова будет охотиться на овец.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

24 сентября, 2019 вторник

23 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать