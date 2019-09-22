23 сентября, 2019, 12:17

Сергей Руденко

Популярная украинская журналистка Янина Соколова - в программе Сергея Руденко "Досье"

Янина, в начале разговора блиц-опрос. Короткие вопросы - короткие ответы. Итак, что вы считаете своим самым большим достижением в жизни?

Проект "Вечер".

Что вы считаете своим самым большим поражением в жизни?

Наверное, то, что я не слишком активно следила за своим здоровьем. Это самый большой промах мой за всю жизнь.

Вам когда-нибудь было стыдно за свои действия? Если да, то за какие?

Я вообще со стыдом человек. Мне часто стыдно за мой характер, за эмоции, которые иногда стоит умерить. То есть, несдержанность и скверный характер. Это то, за что мне стыдно.

Получали ли вы когда-нибудь угрозы за свою деятельность?

Да, и не раз. Это системно происходит. Когда ты делаешь проект, который касается информационной борьбы со страной-агрессором, агрессор не молчит. Это было напрямую с территории Российской Федерации, это было за счет пророссийских блогеров, которые обгаживают причастны ко мне ресурсы, даже занимающиеся благотворительным проектом "Я, Нина", который борется с раком. Там можно увидеть яркие комментарии о сочинении мной диагноза, пожелания того, что может со мной произойти, письма с угрозами. Все это я слышу и уже спокойно к этому отношусь.

Вы какие-то дополнительные меры безопасности в отношении себя и своих близких принимаете?

Я обращалась к советнику Министра внутренних дел. Мы договорились, что будем держать руку на пульсе и как только я увижу какие-то загадочные или опасные вещи, кроме угроз в интернете, я сразу об этом сообщаю, и мне будет предоставлена государственная охрана.

Вам когда-нибудь было жаль тех людей, которые попадали к вам на "Рандеву"?

Нет, никогда.

То есть, работа есть работа.

Абсолютно. Я тебе больше скажу. Я могу очень симпатизировать человеку, который попадает в "Рандеву", как человеку, но могу глубоко не симпатизировать ему как политику, или как претенденту на кресло в парламенте. И надо разделять профессию и личностные отношения. Мне кажется, что это огромная проблема современной журналистики.

А что для вас политика?

Политика - это возможность влиять на историю страны, учитывая твое позиционирование идеологию, ценности и программу, с помощью которой ты можешь изменить эту страну.

Как часто вам приходится общаться с политиками не на камеру?

Нечасто. Как правило,после того, как они ко мне приходят, они уже не хотят со мной общаться. Но это часто случается в сетях. А в жизни - нет. У меня нет друзей-политиков, есть знакомые, с которыми перманентно общаюсь - Святослав Вакарчук, Остап Семерак, Владимир Омелян, Ульяна Супрун,

Хотели бы вы стать президентом Украины?

На данном этапе - нет. Но, возможно, через лет пять я подумаю над тем, чтобы быть готовой к этому. Говорю так осторожно, потому что это - огромная ответственность. В отличие от действующего президента, мне еще многому предстоит научиться, чтобы претендовать на эту должность.

Кем бы вы хотели себя видеть через 10 лет?

Сейчас мне 35. Через 10 лет я бы хотела быть человеком, который не только информационным пространством, не только словом, но и делом, законодательно сможет изменить много направлений в работе этой страны. В частности, интересует информационное и культурное направления. Ну и социальное - учитывая перенесенное мной заболевание, я уверена, что здесь существует большая проблема в социальной составляющей.

Спасибо за ответы. Переходим к основной части нашей программы.

Начнем с Зеленского. Вы с ним когда-нибудь пересекались, знакомы как с человеком?

Нет. Я никогда не видела Зеленского вживую, я не поклонница "95 квартала", я не человек шоу-бизнеса. У нас есть общие знакомые, но мы никогда не встречались face to face, ни разу.

Но в ходе президентской кампании вы с экрана призвали Зеленского прийти к вам на "Рандеву". Как часто вам приходилось приглашать людей таким образом?

Это, пожалуй, единственный раз, потому что остальное мне давали ответы и приходили.

Но Юлии Тимошенко у вас не было?

Ее не было. Знаешь, на определенном этапе она просто стала нам неинтересна. Я посмотрела несколько ее интервью и поняла, что это человек, который никогда не выйдет из трафарета, который он себе сделал. У меня было чисто журналистское желание ее оттуда вытащить, но я просто потеряла к ней интерес. Тем более, что Зеленский имел большие шансы стать президентом, что собственно и произошло. Поэтому он меня интересовал больше, к тому же я трижды получала согласие, что он должен прийти. Почему же и случилось такое обращение с экрана... У меня есть очень близкое окружение президента среди моих знакомых и друзей, и они мне трижды говорили, что вот-вот и "мы готовы". И после моей фразы, которая закончилась словами "если ты не ссыкун", там обиделись и сказали "теперь мы к тебе не придем". Но на прошлой неделе я была во Львове на "МолоДвиже" и меня спросили, не хочу ли я снова его позвать. На что я предложила сделать это вместе с участниками фестиваля. И мы записали видео, где в огромном зале тысячи молодых людей сказали: "Зеленский, приди на" Рандеву", не сцы". Мы это скоро выставим и сделаем дубль два.

С кем из украинских политиков вы "на ты"? потому что понятно, что Владимира вы просто троллили. Зеленский во время избирательной камании не появлялся ни на одном телеканале, везде были "теплые ванны", которые и сейчас продолжаются. В частности, то интервью с актером Баклановым, которое "95 квартал" снял на 100 дней. Так с кем вы "на ты", кроме Стеця?

А почему кроме Стеця?

Я думаю, что с ним вы "на вы".

Нет, мы с ним "на ты", но мы очень редко видимся. Я со многими "на ты" в повседневной жизни, но со всеми "на вы" на экране. Потому что когда ты журналист, то должен и обращением акцентировать, что на данный момент перед тобой человек, который делает историю в этой стране, а ты - журналист, который работает, а не отдыхает и болтает со старым знакомым. В жизни я "на ты" с Омеляном, с Семераком, с рядом нардепов, которые сейчас в Верховной Раде, с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, поскольку он мой старый знакомый, со Святославом Вакарчуком... Со многими.

А на экране - "на вы".

Да. Более того, если, например, с Семераком вне экрана я могу говорить на разные темы и быть очень милой, то когда он садится в кресло, он перестает быть Остапом, с которым я "на ты", а становится Министром экологии, к которому у меня как журналиста очень много вопросов.

Вы родились в Запорожье, а карьеру телевизионную начинали в Луганске.

Нет, карьеру я начинала в Запорожье, на канале ТВ-5. Тогда один московский дядя приехал возрождать у нас телевидение. Знаете, в восточных регионах очень любят, когда москвичи приезжают научить нас, необразованных, телевидению.

И не только в восточных.

Да. Я там лет в 17-18 выиграла кастинг на ведение погоды и довольно долгое время там работала внештатно. Потов предпочли другую девушку, которая несколько месяцев назад брала у меня интервью. Так что судьба часто играет с нами в такие вещи, что жизнь становится гораздо интереснее.

Но в 2003 году вы работали в Луганске. Как вы туда попали?

Я училась в театральном институте, и один из моих знакомых предложил приехать на лето и снять серию программ для Луганского телевидения. Я там пробыла два месяца, за которые мы сняли целый сезон программ, и уехала себе. Кстати, тогда генпродюсером этого телеканала был Родион Мирошник, на тот момент - мой хороший знакомый. А сейчас он замглавы "ЛНР" и представитель "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе в Минске. Такие хитросплетения.

Вы работали на трех телеканалах, принадлежащих олигархам - на "Интере" Хорошковского и Фирташа, "1+1" Коломойского и на "5 канале" Порошенко. Из этих четырех - кто лучший в медиабизнесе?

Думаю, что Коломойский. Не он, а, скорее, команда, которая там работает. Это учитывая успехи их холдинга. Лучший с точки зрения бизнеса.

Насколько я понимаю, уже скоро у вас будет выходить программа на "1+1 видео"?

Мы сейчас ведем переговоры. Я еще не подписала никакого соглашения. Но действительно, на "Телекритике" (которая, кстати, дочерняя 1+1) мы говорили, что готовим совместный проект. Переговоры идут с декабря 2018 года, там очень крутая и идеологически близкая мне команда. Это не будет продакшн "1+1", это будет мой продакшн по их заказу. Редакционная политика исключительно наша, это прописано в соглашении. Именно поэтому это выгодно. Мы хотим, чтобы продукты, которые мы делаем, продукты контрпропаганды, которые мы делаем в формате "Вечера", смотрело большее количество людей.

В Киеве вы начинали как актриса "Свободного театра", играли в кино...

Это вранье из Википедии. Я никогда не работала в стационарном театре, более того, я просто подыгрывала в одном-двух спектаклях еще когда училась в Карпенко-Карого.

То есть, кто-то решил напомнить, что популярная журналистка и телеведущая еще и была актрисой.

Да.

Но вы играли в телесериалах, в частности в "Жить ради любви".

Это довольно свежий сериал, снятый в прошлом году для "1+1".

А вы в какой ипостаси себя комфортнее чувствуете?

Журналистом. А кино - это, скорее, хобби. Кто-то играет в шахматы, кто-то идет на рыбалку, а я иногда играю в кино и в театре.

Ну вы же дипломированная актриса.

У меня ведь красный диплом бесхозный валяется и пылится. Но смех-смехом, а я очень часто использую приемы и методы, которым научилась в театральном. Это дает мне свободу, это дает создание образов, которые мы используем в "Вечере", и это помогает в интервью с отечественными политиками, в частности, как с Настей Приходько, которая собиралась быть политиком Но я, прежде всего, чувствую себя журналистом.

Настя Приходько была в нашей студии еще перед вашим эфиром. И когда я ее спрашивал о политике, она сказала, что собирается идти в политику. Это было где-то год назад, летом 2018 года. Я тогда думал, что это шутка. И потом, когда эта история начала разворачиваться в вашем эфире, я был очень удивлен ее политическими амбициями.

Но я хотел вспомнить как раз о сериалах, в частности, о российском кино. Вы прекратили сниматься в РФ с началом российской агрессии?

Раньше.

Когда вы поняли, что Россия - это враг?

Наверное, как и все - в 2013-м. На самом деле я понимала, что господин Янукович и вся пророссийская братия, которая есть, это люди, прямо или опосредовано направленные сюда для того, чтобы создавать деструктив и зависимость. Я это понимала всегда. Но одно дело - зависимость гипотетическая, зависящая от нашего географического положения, экономических связей и т.п., а другое - когда ты понимаешь, что представители этой страны убивают твоих земляков. Это обостряет все чувства. А в российском кино я перестала сниматься еще где-то в 2011 году, потому что меня уже начали воспринимать больше как политического журналиста, учитывая ведение новостей, а не как актрису. И телеканалы, которые снимали это кино, с опаской относились к тому, что в их кадре будет скандальная политическая журналистка.

Ну, сейчас вас уже воспринимают не как политическую журналистку, а скорее как политика. Потому что вы сейчас имеете гораздо большее влияние на политическую ситуацию в Украине, чем те, кто сидят под куполом ВР. По крайней мере, чем те 200 депутатов от "Слуги народа". Вы политик больше, чем те, кто там нажимают кнопки.

Тогда я могу так сказать, что я политик внеполитической игры. Те, кто ходят сейчас в Верховной Раде, несмотря на то, что там есть куча достойных людей, это все же люди зависимые. И от партии, к которой они принадлежат, и в целом от системы, в которой работают. Я - независима и могу смело это сказать, несмотря на то, что я работаю на канале одного из богатейших людей этой страны и пятого президента, мне никто никогда не указывает, что делать. И в моем эфире очень часто ругают Порошенко. И я счастлива, что мне дают такую возможность. Ну вот я сейчас пишу с Порошенко "Рандеву" - посмотрим, что будет.

Но я хотел бы все же вспомнить о политике. Потому что в уже упомянутой нами "Телекритике" вы говорили о возможном походе в политику. Цитирую: "Мне сейчас 35, через 5 лет будет 40. Это зрелый для похода в законотворческие органы возраст. Рада - это нудятина для тех, кто не знает, для чего туда шел и случайно попал. Если я туда и пойду, то самостоятельно, со своей командой и озвученной программой. И только со своими людьми, с которыми будем на одной волне. Мы придем с заранее прописанными шагами - мы их осуществим и уйдем из Рады ".

Я могу объяснить. Ну, по поводу нудятины - в моем окружении есть ряд очень достойных, умных людей, которые ввязались в политику пять лет назад и просидели там все эти пять лет так и не реализовав задуманное, по многим причинам. Когда я поняла, что большинство будет монобольшинством, и "Слуга народа" явно будет большинством, я поняла, что остальные будут этакой оппозиционной платформой, в которой эффективнее я буду здесь, в информационном пространстве, а не там, просиживая на тех бархатных стульях и время от времени участвуя в замесах у трибуны спикера. Поэтому таково мое решение. По поводу команды. За время моей работы в журналистике я общалась с очень разными людьми, в том числе из экономическому сектора. С такими как Милованов, который стал министром экономики, как Кулеба, как Дубилет, который, я уверена, сделает свое дело, несмотря на грехи отца, которые навешивают ему. Вот такие люди должны составлять костяки тех партий, которые идут в парламент. У меня есть аудитория людей, которые знают мои ценности. Мы похожи идеологически, похожи принципами. И поэтому люди во время голосования будут понимать, что мы точно не предадим и точно будем там эффективными. А сидеть скучно, время от времени голосуя за законы и не имея возможности на что-то влиять - какой смысл? Мне кажется, что то, что сейчас происходит - это последний круг очищения, и на следующих выборах украинский электорат будет мыслить иначе.

Год назад у вас диагностировали онкологическое заболевание. И именно в этот период вы записали одну из самых скандальных своих программ - разговор с Анастасией Приходько. Она как раз начинала карьеру как политический деятель, пришла к вам в студию. А в конце этой программы некий Константин, пришедший вместе с Настей на эфир, после того, как начались острые вопросы о ее политической деятельности, начал вмешиваться в разговор.

Он там был не один. Было двое, но Константин был активный, а второй - пассивный. Весь эфир они ей подсказывали, что меня очень раздражало. Настя все время к ним поворачивалась, а они пытались сделать так, чтобы это было незаметно. Но мы снимаем "Рандеву" в режиме прямого эфира, оттуда ничего не вырезается кроме каких-то технических вещей. Поэтому, как было - так и было.

Но вы понимали, в какой политической кондиции находится Настя Приходько, понимали какой будет результат?

Ну, я понимала, что она еще не до конца готова. Но для меня было удивлением, что она настолько не готова. Знаете, есть элементарные вещи. Даже мой сын, когда не успевает хорошо подготовить пересказ на английском, то хотя бы начало читает, чтобы создать иллюзию того, что он что-то знает, а потом уже придумать свое. Так вот у Насти не было даже иллюзии того, что она что-то знает. Никакого ответа. Ты идешь в социальный сектор - расскажи, что ты хочешь там сделать? Почему я как избиратель должна за тебя голосовать? Я тебе даю площадку - расскажи людям, за что они должны голосовать. Она пришла неподготовленной, ничего сказать не смогла. Более того, Настя стала примером прихода к власти через политические силы многих украинских депутатов. Можно еще вспомнить пример козака Гаврилюка, который стал национальным героем после того как с ним позорно эти уроды обращались на Майдане. А потом он прошел в Раду и пришел ко мне на эфир как соавтор законопроекта об усилении ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Он - соавтор законопроекта, человек, которого я глубоко уважаю, а в эфире он демонстрирует полную некомпетентность в этом вопросе. Так что Настя - это пример того, кто пришел в политику еще не до конца поняв, что это ответственность.

В это же время практически появился "Вечер с Яниной Соколовой" - программа в YouTube, которая троллит россиян. То, чем вы занимаетесь, называется контрпропагандой. Почему то, что удается вам и вашей команде из 12-14 человек, не удалось сделать огромной государственной машине Украины?

О, Сергей, это риторический вопрос. Ответ на него прост, но потом возникают еще пять сопутствующих вопросов. Я не раз об этом говорила с бывшим министром информполитики. И ответ был таков: к сожалению, депутаты наши, которые голосуют за выделение бюджета, в том числе на контрпропаганду, не понимают важности такого формата и вообще важности ведения таких автоматных очередей в сторону страны, которая на свою пропаганду выделяет миллиарды евро в год; когда они это поймут - тогда такие продукты будут создаваться. А по уникальности нашего продукта - это наша вторая попытка. Во время первой попытки я должна была играть ватницу-переселенку, которая с Донбасса переехала в Ростов, смотрит на кухне с тараканами российское телевидение и комментирует. Получилось неплохо, но было похоже на "95-й квартал". Мы его не очень любим, поэтому решили все изменить так, чтобы это было от меня и в том позиционировании, в котором меня ненавидят те, кто будет смотреть. Поэтому мы сняли пилот, который начинался словами: "Здравствуйте, меня зовут Янина Соколова, я порохоботка, хохлособака, шоколадная проститутка и свидомитка" - то есть все то, что звучит из уст российских телеканалов и моих оппонентов из пророссийского лагеря в интернете. Ну и дальше уже заинтересовались и хейтер, и сторонники, кто понимает иронию. И за почти полтора месяца мы получили серебряную кнопку YouTube, получив 100 тысяч подписчиков, что беспрецедентно - без копейки рекламы. Это для нас очень ценно. И этот проект популярен, потому что это не просто продукт информационной антипропаганды, а целый театр, скетч с очень качественной техникой. Поэтому этот проект дорогой, с большой командой, с СММ-стратегией, которую мы сейчас создали, ведя наши ресурсы в интернете. То есть, все это - очень разумно построенная история, которая принесла такие плоды.

Откуда у вас такое хорошее русское произношение? Я вот, когда вы говорите "Янина Сакалова", всегда вспоминаю свою учительницу русского, которая мне говорила: "Руденко, ты неправильно говоришь"ге", у тебя почему-то это всегда по-украински получается". На что я отвечал: "Ну я же украинец, вот так и получается".

Я училась языку профессионально. У меня актерское образование, я параллельно, понимая, что нет возможности учить правильный русский язык в институте, брала уроки. Более того, когда я жила в Запорожье, у нас было русскоязычное телевидение и когда я там работала, с нами ежедневно вела занятия выпускница, кажется, ВГИКа. Мне и сейчас пишут россияне, которых очень радует, что я говорю, как они. И получается очень профессионально - и с точки зрения картинки, и с точки зрения содержания, и с точки зрения исполнения. Но поверьте, я очень мучаюсь, когда идет съемка. Я не привыкла работать с бумагами, потому что все, что я делаю в "Рандеву", идет из головы, я просто живу в этом информационном пространстве, никогда не читаю с листочка вопросы. А здесь надо очень дотошно знать текст, потому что это пишется сценаристами, а не мной, и это надо воспроизводить до буквы и до запятой. Поэтому я, когда еду на съемку, уже начинаю говорить по-русски и, входя в кадр, на 2 часа становлюсь русскоязычной.

А актерская память, пожалуй, лучше, чем журналистская?

Не уверена. У меня память краткосрочная. Когда я работала со сверхбольшими текстами в тех 20 фильмах, в которых снималась, то запоминала исключительно до окончания сцены, потом забывала. Сейчас так же. Я к "Рандеву" готовлюсь за день. Я живу в информационном пространстве, многое знаю, но локально к гостю - готовлюсь за день до интервью.

10 сентября вы с Валерием Харчишиным презентовали клип "Седьмой день" из мультимедийного проекта "Я, Нина", где вы выступили героиней. На главной странице сайта проекта сказано, что он изменит отношение социума к онкобольным и больных раком к самим себе. Вы неоднократно подчеркивали, что рак - это болезнь, которую может вылечить только любовь тех, кто рядом. О вас очень хорошо отзывается лидер "Другої ріки" Валерий Харчишин. Вы тоже его записали так, как вы и думали. И не только его, впереди еще люди, которые вас хорошо знают.

Вы заявили о том, что этот мультимедийный проект "Я, Нина", стоит 40 млн гривен. 3 млн гривен дали вам на это украинцы. Еще 12 млн даст Госкино.

Если даст.

Потому что сегодня с появилась информация, что результаты питчинга якобы отменили.

Нет, не отменили, собираются отменить.

Собираются отменить?

Это так просто не отменишь, это же судебное дело.

Они достаточно просто меняют Конституцию Украины. И все же, это будет фильм, который будет называться "Я, Нина"? Что будет еще в этом мультимедийном проекте?

Проект "Я, Нина" - это действительно мультимедийная история, которая включает в себя фильм, книгу, которую мы издадим во второй декаде ноября. Прямо перед тем, как записывать это интервью, я встречалась с писательницей Олей Киприан, с которой мы вместе создаем эту книгу. И это клип, который выйдет по мотивам фильма, от группы "Друга рика" и Валерия Харчишина. То есть это будет большая история, которая связана еще и с сопутствующими программами.

Сейчас мы занимаемся еще и паллиативной помощи. Вопросами доступа к медицинскому каннабису в науке и медицине. Это психологическая помощь, это анимация в хосписах, это сдача людям волос. То есть люди приходят к нам и обрезают свои волосы ради того, чтобы сделать парик и чтобы его получили люди с онкозаболеванием. Ну и Red Brunch - это то, что мы делаем ежемесячно, это сдача крови на нужды и онкобольных, и украинских военных. То есть проект "Я, Нина" сейчас насчитывает около 150-200 человек, включая команду фильма, которые системно работают над тем, чтобы мы помогали онкобольным пережить их диагноз, их болезнь более комфортно. И более того, мы создавали прецеденты для изменения законодательства. Ведь сейчас мы имеем доверие большого большинства людей, в том числе в Фейсбуке. И мой недавний пост о коррупции директора Института рака, который набрал тысячи распространений - это побудило позвонить мне из Офиса президента и расспросить об этой ситуации. Сейчас ведется расследование, и я буду очень рада, если коррупционные заведения, особенно онкозаведения - это вообще циничная вещь. Миллион больных раком в Украине, люди переживают страшные муки, и когда на этом еще зарабатываются деньги директорами, руководителями этих учреждений - это такой грех, от которого отмыться просто невозможно. И я буду очень рада, если будет справедливо проведено расследование и эти люди будут привлечены к ответственности.

Я хочу вспомнить о вашем муже, Владимире Литвине. Расскажите, пожалуйста о нем. О полнои или неполном тезке бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Кто он? Чем он занимается? Потому что это проходит даже мимо желтой прессы.

Володя Литвин, мой муж, это человек, который не имеет никакого отношения к тому Литвину, к Владимиру. Это просто совпадение. Володя - это очень честный, очень справедливый, очень добрый человек, который выбился из маленького городка, даже не районного центра, во Львовской области, до уровня заместителя председателя Ощадбанка, где он сейчас работает. Поэтому все разговоры о том, что у меня муж банкир, и я там Майбахе на свадьбе ездила, это все бред. Майбах, который был на свадьбе - это Майбах одного нашего знакомого, который дал нам в аренду, чтобы мы просто проехались от ресторана в ЗАГС. Володя - очень хороший отец, он обожает сыновей. Когда мы с ним познакомились, он был в том возрасте, в каком я сейчас есть. Он меня поразил своим патриотизмом, своей честностью и добротой. И наверное, он таким для меня сейчас остается.

И, наконец, в конце нашей программы - традиционный вопрос для всех гостей нашей программы. Каким вы видите будущее Украины? Какова идеальная Украины в понимании Янины Соколовой?

Я очень люблю свою страну. Так, как я ее люблю, я даже не могу описать словами. Я объездила полмира. Когда я прилетаю в Борисполь даже из какой-то очень успешной, богатой страны, я готова целовать пол аэропорта, потому что только здесь я чувствую себя дома. И только здесь я чувствую сердцем, что это страна, которая для меня родная. По поводу того, какой я ее вижу? Я вижу страну, в которой есть огромная жажда существования гена справедливости. Это то, чего у нас не хватает, то, что надо позаимствовать у американцев. И как только мы поймем, что каждое преступление будет наказано, как только мы поймем, что люди, которых мы выбираем, - это не симпатичные мальчики и девочки, а люди, которые должны по принципу справедливости делать свою работу, как только мы поймем, что только мы сами спасем свою страну от всех бед, и в том числе - от Российской Федерации, как только мы поймем, что прежде чем хаять кого-то, надо что-то сделать самому, а не сидеть на диване и хаять кого-то в Фейсбуке. Как только мы не будем ругать правительство, депутатов, министров, президентов, а выйдем и помоем подъезд, или почистим на крыльце собственную обувь, или сделаем так, чтобы в нашем дворе было всегда чисто и с добрыми словами выходя из подъезда будем делать этот мир счастливее, только тогда мы достигнем успеха. У меня есть огромное убеждение, что в нашей стране недостаточно людей с геном справедливости и тех, кто по-настоящему понимает, кем он является. Вот я родилась на востоке, и мне кажется, что огромная проблема схидняков и южан в том, что они недостаточно понимают, что они украинцы. Я это абсолютно точно понимаю. Я знаю, кто я. И мои дети, им 6 и 8, точно знают, что они украинцы, и они вкладывают в это очень много понятий. Как только таких будет становиться больше, мне кажется, что наша страна будет обречена на успех.