Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября

20 сентября, 2019, 07:44

Игорь Бондарь-Терещенко

Осенью хочется литературы "бодрой", живой, остросюжетной - то есть такой, которая напоминала бы о летнем времени быстрого ритма. Поэтому почти все книги этого обзора - именно из таких, о чем бы в них говорилось: то ли о римском императоре и украинском козаке, то ли о машинном будущем и спасении мира.

Саймон Терни. Калигула. - М .: Фабула, 2019

Автор этой книги - один из лучших современных исторических романистов Англии, а его "Калигула" - глубокое погружение в римскую историю, в те времена, когда юноша по имени Гай Германик случайно оказался наследником императорского титула и в считанные месяцы был вынужден превратиться в осторожного и расчетливого политика, который ставил перед собой высокую цель: привести Рим, очищенный от тирании, к "золотому веку". Глазами его сестры Ливиллы мы увидим, как ее брат, известный под прозвищем Калигула - "Сапожок" научился виртуозно играть на противоречиях между римской знатью, и как его окружение и даже члены семьи сплетали заговор по сговору, пытаясь избавиться от нарушителя устоявшихся правил. Горечь, отчаяние, жажда мести - все это разрушаю связь императора с реальностью.

"Мой брат вышел, довольно улыбаясь, заплатив авгуру значительно больше, чем было договорено, - вспоминает главная героиня. - Что сказал старик? - спросила я, когда мы спустились к центру. Мой брат улыбнулся. - Он сказал, если я хочу основать династию, как мои предки, то мне стоит брать пример с великого Августа. Следуя его примеру, я пойду его путями".

Роман увидел свет в марте 2018 года и почти сразу получил самые высокие читательские рейтинги - число проданных экземпляров в течение года превысило миллион.

Макьюэн. Свой среди машин. - М .: КМ-Букс, 2019

По сюжету этого романа, Великобритания проиграла войну за Фолкленды. Маргарет Тэтчер борется за власть с Тони Бенном. Сэр Алан Тьюринга, герой войны, достигает прорыва в конструировании искусственного интеллекта. Итак, это - 1980-е, но немного не такие, к которым мы привыкли. Чарли, внезапно разбогатевший бездельник, любит Миранду, умную студентку, скрывает свои секреты. Имея лишние деньги, Чарли покупает Адама - первую модель искусственного человека. Вместе с Мирандой они конструируют его личность, и новый человек, который возникает, безупречен во многом - красивый, сильный и умный. И когда между ними, почти неизбежно, формируется любовный треугольник, перед Чарли и Мирандой возникают непростые моральные дилеммы, на которые они должны найти ответы.

Макс Кидрук. Пока свет не погаснет навсегда. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Этот роман - как разветвлении тропинки, собранные в одной сказания про трудный и опасный путь к себе. Неудивительно, что в самом деле - это книга с уникальным мобильным приложением и дополненной реальностью. Речь в ней о том, что любые попытки изменить прошлое - опасное дело, поскольку безжалостный мир всегда найдет способ заставить за них расплачиваться. Можно разве что жить этим прошлым, не влияя, а принимая таким, как есть, и пытаясь понять.

По сюжету романа, сестры Рута и Индия, несмотря на необычные имена, проживающих вполне обыденные жизни: Индия учится на врача, Рута заканчивает одиннадцатый класс. Все внезапно меняется, когда в результате несчастного случая погибает жених Индии. Ранее близкие сестры удаляются, обвиняя друг друга в том, что произошло. И именно тогда, когда, казалось бы, из конфликта уже не выпутаться, Рута обнаруживает, что способна влиять на реальность во сне. Вскоре в ее сновидениях появляются причудливые тени, и чем ближе они подходят, тем больше меркнет свет вокруг девушки. По безудержным желанием вернуть прежнюю жизнь Рута не замечает, как каждый следующий сон становится все темнее.

Галина Петросаняк. Не мешай мне спасать мир. - Брустуров: Дискурсус, 2019

Язык в этих рассказах на острые общественные темы о отголосок прошлых и совсем свежих исторических травм в жизни разных людей, о реакции на изменение гендерных взаимоотношений, о поисках Бога в хаосе свободы. Причем происходит это в героев сборника повсеместно - от глухого села до шумного города, где за кружкой пива какой-то чудак из книги, что дало название сборника, забыл таинственную рукопись. Хотя, которые могут быть тайны? "Молитва и матерные слова в нашей сознании не диссонируют, - узнаем мы об очередных "пророчества" философа - они запросто чередуются в течение одного дня, да что там, в течение часа. Каша в голове - это нормально. Мы питаемся ею, нам даже вкусно". Поэтому спасают герои прежде всего свой собственный - внутренний, потерянный или найденный мир, истории о которых состоят как из личного опыта, так и из семейной памяти поколений.

"Собственно, эта местность была не совсем незнакомой, - сообщают уже в первой из рассказов. - В последние годы перед смертью дед так часто и подробно описывал свой утраченный рай - Течение и его окрестности, - что Матиас невольно упорядочил это пространство в своем воображении. Сейчас молодой человек удивлялся, насколько картина, которую видел перед собой, соответствует той воображаемой".

Юрий Сорока. Именем солнца. Заметки Семена Паливоды. - М .: Фолио, 2019

Это второй роман этого автора из серии "Заметки Семена Палыводы". На этот раз заснеженные Товтры вздрогнули от жестокости таинственного убийцы, не просто убивает, а ... рассекает тела. Тяжелый, смертельный ужас взобрался на просторы Подолья по неизвестным адским глубинам, и его не смогли остановить даже стены. Этот ужас заполз на улицы Каменец, сжал его в холодных объятиях и отобрал покой у горожан. Но, к счастью жителей крепости и местного кастеляна, у них есть последний козырь - уже знакомый читателям из романа «Пуля для вурдалаки» бывший атаман Запорожской Сечи, лучший специалист по раскрытию преступлений в Украине Семен Ольховский-Палывода. Вместе со своим верным товарищем Никитой он должен остановить страшного убийцу.