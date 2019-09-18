700 событий и более 1000 писателей и издателей из 34 стран: во Львове стартовал "Форум издателей"

18 сентября, 2019, 16:53

С 18 по 22 сентября Львов соберет писателей, издателей, переводчиков, журналистов и деятелей культуры из 34 стран мира на один из крупнейших книжных фестивалей Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове прошло торжественное открытие 26-го "Форума издателей". В течение 5 дней более чем на 30 локациях города будет проходить одно из самых масштабных культурных событий страны.

Фокусной темой фестиваля выбрали "Отыскание причастного". Это название одного из стихотворений украинского поэта Григория Чубая.

"Мы постоянно ищем причастных к глобальным сдвигам, так как это знание даст нам какую-то власть над этими процессами. И ищем их чаще всего где-то извне, недооценивая собственное влияние на все, что происходит вокруг, - объясняет выбор автор концепции фокусной темы Вадим Карпьяк. - Поиск общего языка с другими и понимание, с кем этого общего языка даже не надо искать; забота об окружающей среде, свежий взгляд на закостенелые тезисы, связь между поколениями; в конце концов победа в войне - все это зависит прежде всего от каждого конкретного человека. Здесь нет таких вещей и явлений, к которым бы мы не были прямо или косвенно причастны в этой жизни, даже если эта причастность на первый взгляд и не очевидна".

Всего в нынешней программе "Форума издателей" запланировано 700 событий, в которых примут участие более 1000 украинских и иностранных участников. Странами-участницами "Форума" стали Австрия, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Израиль, Иран, Индия, Италия, Испания, Канада, Литва, Ливан, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Палестина (Газа), Сербия, Словакия, Словения, США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Шотландия.

Так, в частности спецпроект "Стиль жизни" под кураторством ГАСК Шиян будет фокусироваться на жизненной составляющей сочинительства. Посетители узнают больше о характерах и ценности авторов, голиварах и конфликтах в литературной среде, политическом и идеологическом контексте творчества, личных отношениях, соцсетях и балансировании между "настоящей работой" и сочинительством.

В рамках тематического кластера "Война" будут говорить о том, как война влияет на культуру, литературу и искусство и наоборот.

Кластер "История" сосредоточит внимание на издательском и научно образовательном направлениях публичной истории.

Отдельными площадками станут "Историческая литература" под кураторством писателя Остапа Украинца, "Креативные индустрии и урбанистика" под кураторством Александры Сладковой, "Украинская Визуальная Книга" под кураторством Павла Гудимова и Дианы Клочко, "Языки и перевод" под кураторством Анны Гнедковой и "Здоровье" под кураторством Олеси Винник.

Среди зарубежных гостей - Арундати Рой - индийская эко-феминистская писательница, которая пишет на английском, активистка по вопросам социальной справедливости и экономического неравенства, противница неолиберальной глобализации. Эльчин Сафарли - современный азербайджанский писатель и журналист. Марьям Петросян - армянская писательница в жанре магического реализма и фэнтези.

На "Форум" приедет обладательница литературной премии Европейского Союза, писательница из Македонии Лидия Дымковская.

Гостем 26-го "Форума издателей" также станет автор 25 книг, профессор Джефри Сакс. Послушать стихи на разных языках, в том числе окситанском - языке средневековых трубадуров - можно будет, познакомившись с Аурелией Лассак.

Из США приедут финалистка Пулитцеровской премии (2018) Элиф Батуман, поэтесса Елена Дженнингс, соучредитель Нью-Йоркской группы авангардных украинских диаспорных писателей Юрий Тарнавский, а также дочь одного из самых влиятельных дипломатов и историков США ХХ века Грейс Кеннан.

С реалиями польской литературы и новинками их издательского рынка посетители "Форума издателей" будут знакомиться на встречах с писателем Янушем-Леоном Вишневским, фантастами Лукашем Орбитовским и Рафалом Косиком, критиком Конрадом Янчурой, поэтессой Юлией Федорчук, военным историком Радославом Сикорой, репортажистами Войцехом Ягельским и Иоанной Седлецкой, а также Дариушем Яворским и Катаржиной Гуменюк из Польского института книги.

Фото Елены Чернинькой