Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!

18 сентября, 2019, 11:47

Татьяна Зинченко

Предлагаем вам самые вкусные и полезные чаи - со специями, ягодами, фруктами, травами, которые способны осенью творить летние чудеса. А также глинтвейны - с алкоголем и без него - для уютных осенних вечеров

Осень - прекрасная пора красочного листья и ранних теплых вечеров. Но чем дальше эти вечера охладевают, а листья тускнеют. Такие осенние изменения в природе влияют, естественно, и на изменения в нашем организме. Состояние, которое мы часто называем "депрессией", повышенный аппетит (организм пытается создать жировую прослойку для согрева зимой), сонливость - это лишь вершина "айсберга похолодания".

Можно продолжать этот список, а можно его откорректировать в приятном во всех отношениях направлении. Типа: "За окном - метель из осенних листьев, холодно и неуютно, а у нас - горячий полезный напиток, пахнет летом, домашним уютом и спокойствием. Такую осень стоит любить! ".

Напитки осенью играют особую роль: согревают, укрепляют иммунитет, добавляют настроения, побуждают к приятным летним воспоминаниям. О кофе пока не говорится: оно эту функцию выполняет независимо от погоды, кофеманы знают. Однако и чаи в этом отношении также не отстают.

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Сила и возможности чая

Очень давно человек понял, что пить горячую воду с ароматами и множеством вкусов приятно: она и успокоит, и согреет, и подлечит. И каких только трав не употребляли люди! К примеру, древние шумеры заваривали мирись и иву. Гиппократ, побывав в Скифии, писал об использовании ревеня, полыни и других растений. А тем временем в теплых краях, на востоке планеты, росло маленькое растение под названием "чай", которое впоследствии покорило весь мир.

Мы давно облюбовали черный и зеленый. А еще с удовольствием, если приготовим, пьем чай цветочный, ягодный, лесной, комбинированный, который, кроме вкуса и аромата, имеет еще и определенные лечебные свойства. Многим нравится липовый, мятный, малиновый, розовый, жасминовый и многие другие. Готовит чай каждый по-разному. Цветы и листья заваривают в фарфоровом чайнике, заливая крутым кипятком и несколько минут держат на слабом огне, или просто настаивают.

Мы предлагаем вам самые ароматные, полезные, вкусные чаи - выбирайте на здоровье!

Имбирный чай - тонизирует, омолаживает, укрепляет!

А еще - возвращает ясность мысли. Корень имбиря способствует разжижению крови, благотворно влияет на цвет кожи, способствует более быстрому обмену веществ, за что его особенно почитают женщины - помощник же при нормализации массы тела. И, конечно, имбирный чай с лимоном - это одно из лучших средств для профилактики простуды.

На литр воды нужно: столовая ложка мелко натертого имбиря (можно порезать тоненькими пластинками), лимон или апельсин, 3 столовые ложки меда (перед подачей), по желанию - несколько измельченных листиков мяты или щепотка черного молотого перца. В кипяток бросаем натертый имбирь. Когда он несколько минут покипит, процеживаем в чашку, добавляем перец, лимон (апельсин), мяту и мед. Пить горячим - очень вкусно!

Шиповниковый - наш удивительный

Шиповник называют чудо-ягодой, наверное, из-за одноименных свойств. Ни для кого не секрет, что эта ягода - одно из чудес природы, источник витамина С.

На один стакан берите 5-6 ягод сушеного шиповника, их лучше заранее размять. Настаивать чай из шиповника можно по-разному: либо залить холодной водой и, доведя до кипения, настоять 20-30 минут, или же настоять полтора-2:00 в термосе, залив ягоды кипятком. Хорошо добавить еще и сухие лепестки цветков шиповника. А перед подачей добавить немного меда и, если хотите, ломтик лимона.

Корица - прекрасное настроение утром!

Любимая многими корица только очень полезна (улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина, регулирует уровень сахара в крови), она еще и очень вкусно дополняет блюда.

Для чая с корицей нужно: 1-1,5 л воды, 2 столовые ложки черного чая, палочка корицы, два яблока и 2 столовые ложки меда.

В кипяток добавить яблоки, порезанные кусочками, и корицу. Все надо довести до кипения, но не кипятить. Процедить в чайник, дать настояться 5 минут и добавить мед.

Любите пряности, для вас есть замечательный рецепт чая с корицей и гвоздикой. Понадобится (на две чашки чая) палочка корицы, полторы столовые ложки черного чая, 2 соцветия гвоздики и мед по вкусу.

Приготовить пряную воду: в кастрюлю выливаем 2 стакана воды, добавляем корицу и гвоздику, доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим специи 5 минут, в зависимости от того, насколько насыщенный вкус вы хотите получить в итоге. Далее засыпаем чай, быстро снимаем кастрюлю с огня и разливаем ароматный напиток в чашки, добавляя мед по вкусу.

Калина + яблоко = любовь

Да, это очень вкусный тандем! Потому чай с калиной подходит не каждому из-за его специфического запаха и горьковатого вкуса, впрочем, если добавить другие ингредиенты, красные ягоды приобретают очень приятный вкус и аромат.

А о целебных свойствах чая с калиной знают все. Калина богата витаминами С, К, железом, каротином и тому подобное. Чай с калиной полезен и для поднятия иммунитета, и для борьбы с собственно простудой.

Ягоды можно добавлять в черный или зеленый чай и пить его с медом. Итак, калину надо залить кипятком, дать постоять 5 минут, затем раздавить ягоды и добавить по вкусу заварку черного, зеленого или травяного чая и мед.

Облепиховое-апельсиновый микс - для красочного теплого утра

Полстакана облепихи, один нарезанный сладкий апельсин, палочка корицы и мед по вкусу. Все соедините и залейте 600 мл горячей воды. Мед лучше добавить уже в чашку.

Облепиха с яблоком и мятой улучшит защитные функции организма. Нужно 2 части облепихи, 1 часть мяты, 1 часть яблок. Залейте кипятком и размешайте в воде компоненты, дайте настояться 10 минут. Чтобы чай за это время не остыл - накройте крышкой.

Его можно заваривать в термосе: чем больше он настаивается - тем вкуснее.

В чашечке из яблока

Чай непосредственно в яблоке - отличная идея для праздничного стола. На две порции нужно четыре яблока. Для начала мелко нарежьте 2 яблока, положите в кастрюлю и залейте кипятком, добавьте немного натертого имбиря.

Затем добавьте цедру апельсина, палочки корицы, бадьян, гвоздику и свежий тимьян. Проварите в течение 5-7 минут. Из двух яблок срежьте верхушки и аккуратно удалите сердцевину, чтобы у вас получились "чашечки". Подавайте горячий напиток в "яблоках", добавив мед. Перед подачей украсьте палочками корицы и тимьяном.

Чайные фантазии

Черный или зеленый чай - это большое пространство для чайных фантазий! К примеру, добавить к заварке несколько свежих или замороженных любимых ягод, веточку с тремя-четырьмя листочками мяты, чайную ложечку меда.

Или добавить в чай вишен или малины, можно и замороженных. Это очень вкусно.

Замороженная вишня придает необходимую кислинку и терпкость, но чувствуется мягче, чем лимон, а малина, наоборот, без сахара сделает ваш напиток сладким и ароматным. Заваренный в стеклянном чайнике такой чай выглядит очень красиво.

Замечательные варианты: земляника и липа - еще одно чрезвычайное летнее сочетание ароматов и вкусов. Для чая можно использовать засушенные или замороженные ягоды земляники, а также веточки и листья. Липу и землянику положить в чайник, залить кипятком и дать настояться 10 минут. Можно добавить немного меда.

Комбинации из трав

Один со вкусных и полезных комбинированных чаев - лиственно-ягодный. Нужно смешать по столовой ложке листьев черной смородины, ежевики, малины, добавить 3 столовые ложки плодов шиповника, столовую ложку черной смородины (можно замороженной или свежей, перетертой с сахаром), 0,5 чайной ложки тимьяна. Заварить все это в термосе - лето заглянет к вам в гости каждый раз, когда откроете термос.

Липовый чай - топ-напиток при простудах. Одну столовую ложку высушенного липового цвета залить литром кипятка и настаивать 15 минут. И добавить немножечко меда перед употреблением.

Травяные и невероятные!

Очень вкусные напитки можно готовить, добавляя в чай листья яблони, вишни, брусники, черной смородины, ежевики, малины, лепестки розы.

К заварки чая (черного или зеленого) хорошо "идут" травы: чабрец, мята, зверобой. Свежий лесной аромат, кисловатый привкус придают чаю сосновые и елочные иголки. Пропорцию для смешивания компонентов лучше подбирать самостоятельно, в зависимости от собственных предпочтений. Причем к этому вопросу нужно подходить очень творчески и с определенной долей педантизма, потому что чай - это комбинация множества трав, приправ, растений, специй, которые лечат, оздоравливают, предотвращают болезни и тонизируют, но в больших количествах могут и навредить организму. Поэтому для лечебного эффекта все-таки нужно советоваться с врачом, а в самостоятельном приготовлении с пропорциями лекарственных трав не передозировать.

Глинтвейн - напиток для дружеской компании

Да собраться в кругу друзей в прохладный осенний вечер с душистым горячим глинтвейном - то, что надо!

Глинтвейн - это фейерверк специй: гвоздика, корица, звездный анис, кардамон, имбирь, лавровый лист, мускатный орех. Импровизируйте!

Вот - из красного полусухого. Надо будет 0,75 л полусладкого красного вина, 1 палочка корицы.

Специи для глинтвейна 2-3 см корня имбиря, 2-3 звездочки бодяна, 5-6 бутонов гвоздики, 2 щепотки мускатного ореха, лимон и то, что вы выберете еще.

Имбирь порезать, с лимона снять цедру, порезать кружочками, а цедру натереть на крупной терке. Нагреть вино на слабом огне и добавьте все специи. Вино нельзя кипятить, его можно только нагревать, иначе алкоголь испарится. Желательно использовать эмалированную посуду и деревянную ложку. Перед подачей оставьте под крышкой. Обычно хватает 10-15 минут, чтобы произошла магия смешивания вкусов и запахов.

Сцедите примеси, разливайте и угощайте вкусным напитком, когда он еще горячий!

Безалкогольный глинтвейн

На компанию коллег из 4 человек надо литр яблочного сока, стакан воды (из чайника, кипяченой то есть), яблоко или апельсин, немного корицы, кардамона, гвоздики, мускатного ореха - все эти специи недорогие, купить по пакетику - и надолго хватит на глинтвейны).

Яблоко или апельсин (или и то, и другое) порезать, сложить в кастрюльку, залить соком и водой, добавить специи и поставить на огонь. Довести почти до кипения и разлить по стаканам-чашках.

Импровизируйте с ингредиентами, фантазируйте с подачей ароматных горячих напитков. Осень можно сделать вкусной и красочной!