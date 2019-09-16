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Espreso.tvКультураЮлия Чернинька: Пока мы верим в чудо, мы остаемся детьми

Юлия Чернинька: Пока мы верим в чудо, мы остаемся детьми

В издательстве "КМ-Букс" увидела свет вторая книга для детей Юлии Чернинькой из серии "Рыцарь Смарагдиевого ордена"

"Рыцарь Смарагдиевого ордена. Инквизитор "- так называется вторая книга Юлии Чернинькой, которая вышла в столичном издательстве" КМ-Букс ". Писательница всячески избегает проведения любых аналогий между ее главным героем Ярославом и Гарри Поттером, а саму ее - с Джоан Роулинг. Впрочем, хочет того Чернинька или нет, читая "Рыцаря", вероятно, еще не один маленький читатель захочет быть как Ярусик или Гарри. Потому что эти два героя - смелые и отчаянные, которые борются со Злом ради справедливости и победы Добра.

Накануне 26-го Форума издателей, где Юлия Чернинька представит первые два тома "Рыцаря Смарагдиевого ордена" мы решили расспросить писательницу о двухтомнике.

Юлия, ваш первый роман для детей "Рыцарь Смарагдиевого ордена" одобрительно встретили критики и читатели. Он вошел в длинный список "Книга года" и во Всеукраинский рейтинг  "Книга года".  Героя ваших книг Ярослава сопоставляют с Гарри Поттером. Мол, Чернинька перечитала свое время Роулинг. Вы как реагируете на аналогии между Ярусиком и Поттером?

На самом деле мне смешно это слышать. Потому что когда вышел Поттер я уже была в довольно взрослом возрасте. Поэтому признаюсь вам: Роулинг я никогда не читала, даже ее книг не брала в руки. Поэтому спокойно отношусь к тому, что моего Ярусика, прототипом которого стал мой маленький сынишка, сравнивают с Гарри Поттером. Потому и книги Роулинг, и мои книги они об извечной борьбе между Добром и Злом. С тех пор существует человечество, это противостояние продолжается. И, если критики внимательнее бы искали аналогии моему герою, то могли бы уже вспомнить и украинского Котигорошка. Вот такое бы сравнение было бы уместнее!

В этом году в "КМ-Букс" уже вышло две ваши книги, которые вы представляете на Форуме издателей во Львове. Скажите, как вам удается так быстро и писать, и выдавать книги?

Ну, во-первых, мои книги выходят в лучшем издательстве Украины. "КМ-Букс" настоящие чемпионы на книжном рынке. Вы сами понимаете, что работая с чемпионами ,ты сам должен быть чемпионом (улыбается). Я должна держать и марку качества, и темп написания книг. Во-вторых, эти два тома были написаны в течение последних нескольких лет. Еще две книги - ждут своей очереди на издание. Для меня литература - серьезное занятие. Я занимаюсь сочинительством профессионально - практически ежедневно пишу и стараюсь держать себя в творческой форме. Поэтому за тем, что извините - легкость, с которой Юлия Чернинька издает книги, стоит довольно кропотливая и слаженная работа автора, редактора, художника, издателя, пиарщиков и продавцов. Поверьте, это - тяжелый труд большой команды, для которой презентация книги является кульминацией творческого процесса.

Ваши книги написаны на очень легким языке для детей. На том языке, на котором говорят с детьми. Собственными детьми. Скажите, как вам удается писать легко и понятно для малышей?

Знаете, пока мы верим в чудо, мы будем остаемся детьми. Для того, чтобы писать легко для малышей, нужно самому в душе оставаться ребенком. Я верю в чудеса и хорошо понимаю, какие именно приключения интересные моим маленьким читателям. Первые две книги я писала так, как мне писалось. У меня не было предварительного плана книг. Я каждый раз погружалась в увлекательный мир сказки. Для меня самой было интересно, чем все же завершатся приключения Ярусика. Понятно, что они должны были закончиться счастливо. Однако - как я в тот момент даже и не догадывалась.

Обе ваши книги очень хорошего проиллюстрированы. Визуализация героев происходила также с вашим участием?

Вы знаете, я только сказала свои пожелания относительно того, как должны выглядеть главные герои книг. Все остальное - прекрасная работа художницы Елены Чичик. Она очень тонко почувствовала и настроение "Рыцаря Смарагдиевого ордена", и прекрасно их визуализировали. Это - несомненно, одна из лучших работ, которые я видела в современной украинской детской литературе. Поэтому Елене - большой респект!

Сюжет "Рыцаря Смарагдиевого ордена" выглядит кинематографически. Вы не думали об экранизации книг?

Спасибо за доброе слово. Думала не я, а несколько режиссеров. Но больше пока сказать не могу. Извините (улыбается). Скажу лишь одно: украинскому кино не хватает детских фильмов. Я была бы рада, чтобы за "Сторожевой заставой" в кинотеатрах появился бы и "Рыцарь Смарагдиевого ордена".

Юлия, когда читателям ждать продолжения серии?

Я надеюсь, что на "Книжный Арсенал" 2020 мир увидит третья часть "Рыцаря Смарагдиевого ордена" - "Днепроленд". Обещаю маленьким читателям, что в этой книге будет не меньше увлекательных и впечатляющих историй, чем в предыдущих двух.

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