Виталий Портников: "единство" ради грабежа

13 сентября, 2019, 13:28

Портников Виталий

Когда в 2000 году Владимир Путин стал новым президентом России, в только что избранной Государственной Думе ему противостояла сильная институциональная оппозиция - номенклатура из "Отечества"-"Всей России", коммунисты, либералы из Союза правых сил

Путинское "Единство", в отличие от "Слуги народа", не имело в парламенте даже относительного большинства.

И что же? Первыми с путинцами договорились коммунисты, эти профессиональные предатели. Затем старые чиновники из "Отечества" объединились с новыми чиновниками из "Единства" в "Единую Россию". А "либералы" изначально не хотели ссориться. Они хотели помогать.

В результате спустя 20 лет Путин все ещё президент России, бывший лидер фракции "Отечество" руководит Государственной Думой, а бывший лидер Союза правых сил отвечает за политику в администрации президента. Это и есть объединение элит в корпоративном государстве. Объединение ради грабежа.

Я уже отмечал, что в Украине начнут происходить аналогичные процессы. Голосование по роспуску ЦИК показало, что такие процессы уже начались. И они будут только усиливаться. В стране, элита которой формируется не по идеологическим принципам, а по принципу допуска к кормушке, это совершенно естественно. Мы и не заметим, как "Слуга народа" станет аналогом "Единой России" и "старые" политики и олигархи разделят пирог власти с теми новичками, кто способен научиться хотя бы воровать, если не управлять.

А украинский народ? Если честно, обсуждать судьбу украинского народа после 2019 года - такая же неблагодарная задача, как обсуждать судьбу россиян после 1999-го. Больной, который отказывается лечиться и предпочитает врачам - пусть даже очень несимпатичным - целителей, пусть даже очень прикольным - сам выбирает свою судьбу. Родственникам такого пациента остаётся только ждать и мечтать о чуде. Так что если в ближайшее время никакого чуда не случиться, украинский народ надолго зафиксируется в неблагодарной роли объекта совместного грабежа.