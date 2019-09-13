Какая украинская водка вошла в ТОП-3 среди признанных мировых лидеров?
Иван Бачурин, президент Ассоциации сомелье Украины: "Мне очень отрадно, что в ходе дегустации мы пришли к выводу, что продукт, который производится в Украине, может конкурировать с мировыми брендами премиум-класса".
Представители компании производителя не удивлены таким результатом.
Сергей Корольчук, маркетинг-директор компании "Алеф Виналь": "Конечно, мы довольны такой высокой оценкой, но я бы не сказал, что она стала для нас неожиданной. Green Day EVOLUTION - это результат трехлетней работы международной команды, задачей которой было создать продукт способный не только конкурировать, но и побеждать признанных мировых лидеров рынка! Сегодняшняя дегустация только подтвердила, что мы действительно создали продукт мирового уровня".
В компании говорят, что подобные победы создают положительный имидж украинских производителей в мире. А украинцы получили отечественный продукт мирового уровня.
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