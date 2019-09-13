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Espreso.tvОбществоКакая украинская водка вошла в ТОП-3 среди признанных мировых лидеров?

Какая украинская водка вошла в ТОП-3 среди признанных мировых лидеров?


фото: На правах реклами
На днях Ассоциация Сомелье Украины подвела итоги независимой "слепой" дегустации крепких напитков, в ходе которой новинку отечественного рынка ТМ Green Day EVOLUTION сравнили с лучшими мировыми брендами Швеции, Финляндии, США и Франции
   Цель проста - доказать, что в Украине появился достойный конкурент всемирно признанным лидерам отрасли. В состав жюри вошли лучшие сомелье Украины разных лет и бренд-амбассадоры известных международных алкогольных марок. Для дегустации напитки налили в одинаковые графины и закодировали, чтобы сомелье и не подозревали, что именно пробуют. Единственное, на что ориентировались профи в вынесении вердикта - порядковый номер образца. Украинский бренд Green Day EVOLUTION вошел в тройку лидеров дегустации.

   Иван Бачурин, президент Ассоциации сомелье Украины: "Мне очень отрадно, что в ходе дегустации мы пришли к выводу, что продукт, который производится в Украине, может конкурировать с мировыми брендами премиум-класса".

   Представители компании производителя не удивлены таким результатом.

   Сергей Корольчук, маркетинг-директор компании "Алеф Виналь""Конечно, мы довольны такой высокой оценкой, но я бы не сказал, что она стала для нас неожиданной. Green Day EVOLUTION - это результат трехлетней работы международной команды, задачей которой было создать продукт способный не только конкурировать, но и побеждать признанных мировых лидеров рынка! Сегодняшняя дегустация только подтвердила, что мы действительно создали продукт мирового уровня".

   В компании говорят, что подобные победы создают положительный имидж украинских производителей в мире. А украинцы получили отечественный продукт мирового уровня.

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