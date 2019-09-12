7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019

13 сентября, 2019, 07:21

Игорь Бондарь-Терещенко

Чтобы не растеряться в разнообразии книг, которые будут ожидать в этом году на Форуме издателей во Львове, стоит ознакомиться хотя бы с частью изданий, которые явно заинтересуют самого читателя. При этом все они - в разных жанрах: от психологического триллера и романа в стиле нуар до философской эссеистики и профессиональных советов по "перезагрузке" мозга

Сергей Плохий. Последняя империя. Упадок и крушение Советского Союза. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Автор этой книги - профессор истории и директор Украинского научного института Гарвардского университета, один из ведущих специалистов по истории Восточной Европы - рассказывает о событии, которое имело мировое значение, не изнутри проблемы, с которой столкнулась бывшая «тюрьма народов», а с исторического расстояния. Так, президент Буш назвал развал Советского Союза событием «почти библейского масштаба», заявил, что «Божьей милостью Америка победила в холодной войне», и провозгласил наступление нового мирового порядка. «- Мир, разделенный когда-то на два вооруженных лагеря, - уточнил он, - сейчас признает одно супергосударство - Соединенные Штаты Америки». Зато автор опровергает «победную» риторику президента, которая начала противоречить реальной политике, поскольку Белый дом пытался спасти Горбачева, считая его своим главным союзником на мировой арене. Поводом для ревизии стали недавно рассекреченные документы из Президентской библиотеки Джорджа Буша, в частности записки его советников и стенограммы телефонных переговоров Буша с мировыми лидерами. Из этих документов следует, что и сам президент, и его советники делали все, чтобы продлить жизнь Советского Союза. На самом деле их пугало нарастание политического веса Бориса Ельцина и стремление союзных республик к независимости.

Трансформация украинской национальной идеи. - М .: Наш Формат, 2019

«Трансформации», о которых речь в этой сборке касаются прежде всего не жизни, а выживания украинской нации в разных «государственных» условиях. Поскольку жить всегда приходилось на «родной, не своей земле», то вариаций на тему будущего в наших провидцев было немало - от гетманской архаики до новизны президентской республики. «Украинские мыслители до конца не прописали то, на каких принципах должно существовать новосозданное государство, и на каких именно идейных основах должно твориться новое общество, - говорит составитель сборника Олесь Доний. - Поэтому Украина время от времени показывает очередную способность к борьбе (майданы, отпор российской агрессии), однако увеличивает свое отставание от стран сообщества. Возможно, стоит не только менять политиков, но и научиться работать над целями? Может, следует научиться корректировать идеи?» В целом 30 известных украинских историков, философов, политологов, культурологов дают в ней собственные ответы на вопросы о том, как развивалась «Украинская идея», почему и на каком этапе она затормозила и что нужно сделать, чтобы «украинская идея» вновь стала «Украинской мечтой».

Джейн Харпер. Сила природы. - М .: Нора-печать, 2019

В новом психологическом триллере автора бестселлера «Засуха» немало интриг, которые она обычно оставляет открытыми в конце каждого из разделов. Впрочем главная интрига на этот раз таится даже не в расследуемых героем романа, федеральным агентом Аароном Фоком преступлениях, а природе, которая представляет собой основной ужас для человека XXI века. «Собрав все припасы в кучу на земле, женщины пятиугольником стали вокруг, получив фонарики и молча разглядывая свои сокровища. Три неповрежденные палатки; менее литра воды, неровномерно распределенного по пяти бутылках; шесть батончиков». По сюжету, пять женщин в Австралии отправилось в поход, вернулись четыре. Что же произошло? Кроме того, в горах двадцать лет назад на туристов нападал жестокий маньяк, ведь еще остаются холод и дожди, непролазные чащи и ядовитые змеи, голод и усталость. И даже наш опытный герой уже сомневается, раскроет ли природа свои секреты, поскольку даже раскрытых в глуши преступлений финансового характера явно недостаточно против главной проблемы - пропавшей без вести женщины.

Мария Козыренко. Открывать здесь. - М .: Фабула, 2019

Почти в каждом стихотворении этого экзотического сборника - настоящего художественного проекта, оформленного украинскими иероглифами - противопоставление, сравнение, неравенство. Мол, автор попыталась, теперь ваша очередь. Что именно? Научиться видеть, попытаться стать лучше, услышать друг друга, любить без оговорок. «Любов — це погана оптика. / Але без неї, / Як з’ясувалося під час не дуже гуманних експериментів / Над людьми, / Бачити геть нічого». Поэтому даже в аннотации к сборнику сказано, что эта книга - аварийный выход, который можно (и нужно) открыть в любой (тяжелый) момент. Сама же автор давно это для себя сделала, поэтому стоит прочитать ее стихотворные послания, чтобы самим научиться. Недаром ее дебютный сборник называлась «Солнечная бомба», а в новом имеем «неслучайное» стихотворение о том, что же бывает, когда не сдерживать эмоции и чувства. «І тепер у сонці дірка. Можна гойдалку вчепити, / Їй сподобається точно — гойда, гойда, линь, лети. / Я — ловлю — тебе — щомиті. / Я ловлю тебе. А ти?»

Елена Деревянко. Опыты ясномыслия. Ч. 1, 2. - М.: Саммит-книга, 2019

Автор этих двух сборников - известная ученая, политическая консультантка, гуру управления репутацией с международным именем и общественный деятель, тематика статей и эссе которой действительно впечатляет. Это философское разнообразие иногда можно сравнить с «Попытками» Монтеня или со стилем Терри Пратчетта, которого она обожает. И это неудивительно - моторика повествования, профессиональная уверенность и находчивый стиль действительно впечатляют. Геополитика, менеджмент, родной Киев, женская дружба. «После прочтения книги возник вопрос, почему она не появилась раньше», - удивляется Леонид Кравчук. «Чувствуешь, как будто в средневековье вдруг появился Кант и рассказал о принципах мышления и мировосприятия», - уточняет Дмитрий Дроздовский, главный редактор журнала «Вселенная». «Налицо и энциклопедичность знаний, и безусловный талант», - добавляет главный редактор журнала «Радуга» Юрий Ковальский. Поэтому здесь и советы властям («главное - искренность в осознание своего долга, правильная мотивация политической деятельности»), и прогнозы на будущее («по мнению Аттали, в ближайшие 50 лет с нашим миром произойдет несколько малоприятных трансформаций»), и советы начинающим (« в том, почему, бросая фекалиями на вентилятор, сложно остаться в белом фраке». Но главное, кроме профессионализма, искреннее внимание к читателю.«Если я что-то упустила - добавьте, если переборщила - пропустите, если не согласны - поспорьте», - приглашает автор.

Виктор Хорунжий. Дженнифер. Обитель скорби. К .: Space One (Спэйс Ван), 2019

Героине этой истории, которая подражает всем лучшим чертам литературы нуар и психологической прозы вместе с готическим романом, на самом деле не позавидуешь. Ведь спасаться ей, несмотря на все «психические» проблемы, приходится не только от собственного, казалось, безумия, но и от осознания того, что наоборот - весь мир сходит с ума. Иначе почему никто не видит того, что видит она? В дверь рвутся монстры, в окно заглядывает хищная птица, а соседки только многозначительно переглядываются. По сюжету, шестнадцатилетняя Дженнифер Паркер, чьи родители погибли в катастрофе, попадает после всех страшных ночей в одиночестве в психиатрическую больницу, поскольку ее продолжают преследовать кошмары. Стоит ли говорить, что жизнь в клинике оказалась не меньшим кошмаром, поскольку видения не исчезли, убежать вместе с такими же пациентами оказалось не так просто, кроме того, помочь беглянке берется таинственная женщина. Между тем круг сужается, кошмары подступают, надо бежать, чтобы не стать жертвой, но спасения, кажется, нет даже за стенами «обители скорби». «Только бы успеть, только бы успеть первой», - пульсировало в голове Дженни. Промчавшись по пустому коридору, она добежала до двери своей палаты, рванула ее на себя и чуть не упала, когда дверь неожиданно легко открылась. Девушка ворвалась внутрь, подбежала к своей кровати, собираясь запрыгнуть в нее и притвориться спящей... Она отдернула одеяло и... увидела под ним спящую незнакомку. Но кто мог уснуть здесь? Дженни с силой схватила девушку за плечо, Пытаясь разбудить ее, повернула к себе и ... застыла, пораженная, глядя ... на свое собственное лицо ».

Вен Судзуки. Чудачка, которая влюбилась в мозг. - М .: Фабула, 2019

Как рассказывала в свое время автор этой книги, известная на весь мир нейробиолог, как-то утром проснулась и поняла, что по большому счету она - неудачник. Имея огромные заслуги в научной области, в личной жизни она не добилась ничего! Мужа нет, детей нет, друзей нет, да и физическая форма оставляет желать лучшего. Опираясь на свои глубокие познания о мозге, Венди Сузуки разработала авторскую методику физических упражнений, которая способна не только изменить вас снаружи, но и поменять ваш образ мыслей и всю вашу жизнь. В книге представлены практические советы, которые воплощают в себе центральные нейробиологические концепции. Кроме того, автор делится уникальными приемами тренировки мозга - это четырехминутные комплексы упражнений, быстрые способы восстанавливать энергию, повышать настроение и делать мышление более интенсивным. «С помощью этой книги, - пишет она, - я попыталась обеспечить вас инструментами, которые нужны, чтобы начать путь к улучшению памяти, внимания и настроения, и предоставить вам мотивацию к жизни с аэробными и побудительными упражнениями, которые будут служить толчком для пластичности вашего мозга. Что вы будете делать с той пластичностью мозга и как вы приспособите ее к различным аспектам вашей жизни, станет вашим личным и уникальным выбором». Поэтому готовы ли вы перенастроить мозг, чтобы дать своей жизни новый старт? Тогда начнем.