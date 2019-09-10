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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Сенцов будет диссидентом, а не героем

Виталий Портников: Сенцов будет диссидентом, а не героем

На первой после освобождения пресс-конференции Олег Сенцов заявил, что пока что ещё не знает, будет ли участвовать в политической жизни страны, однако ощущает ответственность перед страной и народом

Тем не менее, вопрос об участии - и что самое важное, об успешном участии Сенцова в большой политике решается не самим бывшим узником, а теми обстоятельствами, которые сопровождали его освобождение.

Если бы Сенцов был освобождён до президентских выборов в Украине, сама жизнь могла бы вынести его в народные кумиры - так, как это произошло в своё время с Надеждой Савченко. Сенцов мог бы не хотеть стать политиком, но он им стал бы - может быть, даже кандидатом на пост президента страны. Но такого развития событий никогда не допустили бы в Кремле. Владимир Путин прекрасно понимал, что освобождение украинских заложников может позитивно сказаться на популярности Петра Порошенко и что самое главное - осложнить крах постмайданной власти и формирование режима, который Кремль собирается использовать для «успокоения» Украины. Сенцов мог выйти на свободу только при Зеленском и то при условии, что новому украинскому президенту было что предложить за его свободу российскому коллеге. Таким предложением и стало освобождение Владимира Цемаха. Сенцов смог возвратиться домой.

Однако он возвратился совсем в другую страну, чем та, в которую возвращалась Савченко. Страну, в которым полным ходом идет построение авторитарного режима постсоветского типа. Страну, граждане которой - как это уже не раз бывало в истории авторитаризма - демократическим путём отказались от демократии. И такой стране, разумеется, не нужны никакие герои. Савченко, собственно, отвечала запросу на героизм, на сопротивление, на образ "человека из народа" у власти. Сейчас "человек из народа" и так уже у власти, а общество хочет прекращения войны и повышения уровня жизни. Такому обществу не нужен герой, ему нужен хозяин. И этот хозяин уже взял в руки плетку.

В таком обществе такой человек, как Олег Сенцов, может быть либо "местным дедушкой Калининым" и заседать в президиумах рядом с безликими соратниками и поклонниками Владимира Зеленского, либо диссидентом, который будет говорить безразличному обществу ненужную правду. Никакой другой роли в современной Украине для него не предназначено

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