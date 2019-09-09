Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"

9 сентября, 2019, 12:08

Портников Виталий

Сегодня в российской столице проходит встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России

А перед этим президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин общались по телефону и предположили, что уже в ближайшие недели может состояться саммит лидеров стран "нормандского формата". И это при том, что ранее Путин говорил о том, что такая встреча возможна только в том случае, если на ней будет зафиксирован конкретный результат.

Впрочем, именно этого результата от президента Владимира Зеленского будут добиваться и в Париже, и в Москве. Ключевым моментом тут становится слово "уступки" со стороны Киева. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед поездкой в Москву говорил именно об этом. "Это прорыв, и мы желаем, чтобы эта тенденция продолжилась. Для этого Россия должна избавиться от тяжелых вооружений в этом регионе, а Украина — провести институциональные реформы, предусмотренные минскими соглашениями".

Попросту говоря – конституционная автономия Донбасса и исчезновение перспектив европейской и евроатлантической интеграции Украины в обмен на прекращение обстрелов контролируемой Киевом территории. Это именно то, что в Париже будут рассматривать в качестве очередного прорыва, то, что поможет восстановить доверие между Парижем и Москвой и снять санкции с России. Тактика действий ясна, Путину и Макрону необходимо лишь заставить Зеленского пойти на эту фактическую капитуляцию собственной страны под возбужденные аплодисменты украинской публики, которой объяснят, что теперь уж наверняка перестанут стрелять. И перестанут. Потому что не в кого будет и незачем. Россия ведь не стреляет по Брянской области.

Можно заметить, что все разговоры о возобновлении "нормандского формата" Путин теперь проводит не с Ангелой Меркель, которая играла главную роль в подписании соглашений в Минске, а с Эммануэлем Макроном. И это совершенно логично. Меркель – куда более опытный и системный игрок и в куда большей степени заботится о своей исторической репутации, чем президент Франции. К тому же Макрона куда проще склонить не просто к уступкам – вроде скандальной инициативы о приглашении Путина на саммит "группы семи", но и к давлению на Зеленского. Чем президент Франции успешно и занимается, создавая у президента Украины впечатление, что Запад имеет ту же позицию, что и президент России. Что "все уже давно решено", как говорил Зеленский по поводу возвращения России в ПАСЕ и нам осталось только сдаться. А что делать?

Возможно, это и есть то самое восстановление доверие между Парижем и Москвой, которого добивается Макрон.