Украинский Трамп и с чем его едят

9 сентября, 2019, 13:25

Последние события вокруг обмена пленными с Россией, очевидным "накатом" на Виктора Медведчука в очередной раз поставили вопрос о мотивации президента Зеленского

Грубо говоря - каков modus operandi нынешнего руководителя государства в принятии серьезных государственных решений? Есть ли какие-то его, так сказать, аналоги, следя по которым проще будет прогнозировать поведение этого человека? И, кажется, ответы на все эти вопросы вырисовываются. Итак, все последние решения и поступки Зеленского дают основания говорить, что его ближайшим аналогом является никто иной как президент США. Но не Рональд Рейган, параллелей которому в команде президента хотят с первых дней его похода в политику, а нынешний - Дональд Трамп. Почему и что это значит?

Давайте сначала определимся с дефинициями. Итак, кто такой Трамп в широком смысле слова? Прежде всего, продукт экзистенциального кризиса западной политической системы, главными выразителями которой является отсутствие большой сверхцели движения всего общества, недоверие к элитам, традиционным СМИ и перенос популистски-развлекательного дискурса на политику благодаря привлечению к избирательному процессу маргиналов или людей, которые были исключены из политических процессов. Что, в свою очередь, означает со стороны политиков, то бишь - нео-популистов, ориентацию на столько на результат, сколько на процесс и постоянная подпитка одобрения этого процесса в глазах своих сторонников. Все вышеуказанное не означает, что представители этого нового вида политиков не способны иногда на решительные и даже эффективные шаги. Но главная цель и мотивация их деятельности - все же в непрерывном процессе "движа" для своего электората, который ни на секунду не должен терять веры.



Думаю, то, насколько наш нынешний президент подпадает под вышеуказанное, доказывать не надо. Безусловно, господин Зеленский является представителем нео-популистов, в этом мы мало чем отличаемся от многих стран Запада, где к власти пришли те же люди. И поэтому попытки определенной закостенелой части нашей патриотической общественности сделать из него "агента Кремля" явно неуместны. Потому что Зеленский - не агент кремля, а наш, украинский Трамп. Что непосредственно имеется в виду? Объясняю. Почти все действия господина Зеленского не имеют под собой никакой другой идеологической позиции и логики, кроме как сохранение высокого рейтинга влюбленности в себя своих сторонников. В жертву этой будто эфемерной, но такой важной для нынешнего руководителя штуки, он готов принести в жертву что угодно. Не потому, что он такой плохой или у него дома спрятан под кроватью портретик Путина. Нет, просто этот человек недаром является выходцем из шоу-бизнеса, где все измеряется в рейтингах, ругательствах, "шерах". Именно это и является его главной целью. Даже когда речь идет о таких сверхважных вещах как война, пленные, будущее государственности.

У Зеленского готовы делать одновременно кардинально противоположные вещи, лишь бы рейтинг не падал.



Вот как это работает на актуальных примерах. Хорошо, что Зеленский перешел в наступление против Медведчука и пытаться закрыть одну из его информпомоеок "нюзван", да еще и подчеркивает его исключительность из процесса обмена пленными? Супер, особенно на фоне полного содействия куму Путина во времена Петра Порошенко. Но делает он это не из понимания опасности прямой 5 колонны для Украины, а потому, что ОПЗЖ поедом жрет его рейтинг среди лайт-вать. Особенно на востоке и юге страны. Плюс нужны свои личные телеплощадки, чтобы не идти в прямые прими к Коломойскому и другим владельцам актива. Ведь за медиа-привязанность надо платить, и довольно дорого. И пусть там Богдан о ненужности журналистов и говорит - реальность такова, что и площадка надо, и в патриотической общественности накатом на Медведчука можно излишней популярности получить. Плюс здесь можно с помощью силового воздействия выторговать себе менее благоприятный доступ к каналам Медведчука. Или даже сделать то, что не удалось в свое время Порошенко - "отжать" себе какой-то 112, например.



С обменом пленными - еще проще. Для Зеленского важнее всего придерживаться в глазах своего электората имиджа: "они все триндилы - а я делаю. Пацан сказал - пацан сделал". А обещал пацан "мир" и возвращения наших пленников. И поэтому он будет мириться и возвращать наших с РФии. Не потому что так любит их или потому что действительно верит в максимы о том, что "боремся за каждого человека". Нет, просто ему надо сохранять влюбленность своей аудитории. Аудитории, которая "устала от войны", и поэтому не видит разницы в понятиях "закончить стрелять" и "закончить войну".

И для соблюдения этой цели он пойдет на что угодно - не то, что на игнорирование просьб Нидерландов не выдавать Цемаха в истории с Боингом или на возможное наложение санкций за невозврат наших моряков и кораблей, за что на Москву могли наложить новые санкции (что, следует признать, не факт). Сейчас Зеленский почувствовал, что возвращение пленников, даже на фоне критики Европы, ему пойдет и уже пошло на очень большую пользу. И он это сделал, несмотря ни на кого и с решительностью, достойной гораздо лучшего применения. Нашему президенту не сильно важно, что будет через полгода. Главное - чтобы сейчас был четкий и пиарно обозримый результат. В этом есть свой позитив - ведь желание сохранить любовь аудитории заставляет его делать решительные и быстрые шаги. Что, кстати, вполне может сработать в экономической сфере. Однако отсутствие стратегического мышления и нацеленность на процесс, а не результат, непременно будут иметь свой негативный эффект.

Вот это и есть власть нео-популизма во всей ее неприглядности. Не ищите российскую агентуру там, где действует право лайка и хайпа. Трампы - они такие, даже когда имеют фамилию "Зеленский".