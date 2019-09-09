Лада Рослицкая: Амнистия для донбасских палачей - огромная угроза

10 сентября, 2019, 07:08

Антин Борковский

Эксперт по вопросам международной безопасности Лада Рослицкая (Канада-США) в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским", о внутренних и внешних красных линиях и основных угрозах для Украины

Несмотря на преступления против международного права, против человечности, совершенных в Украине Российской Федерацией, все равно, такое впечатление, часть мировых лидеров готова обнулить этот процесс. Украину будут принуждать принять к тем или иным формулам "мира или перемирия", которые бы устраивали Кремль.

Я думаю, сейчас самая большая проблема в том, что Европа начинает сама себе изменять. И, в принципе, ценности, на которых она сама построена, начинают терять свое значение. И это угроза для Франции, и остальной Европы, посмотрим на Испанию или Италию. Для украинской стороны - это трагедия. Мы должны иметь, как украинцы, доступ к информации, одновременно не хватает стратегической коммуникации с нашим народом и обществом. Ну, смотрите, каждая страна, здоровая и сильная, она действует в своих собственных интересах. А я не вижу до сих пор, чтобы Украина действовала в собственных интересах. И это - ключевая проблема. Мы должны определить, какие наши интересы, каковы наши силы и возможности и планировать. Есть проблема и с тем, что в Украине до сих пор, к сожалению, не хватает высокого уровня журналистики независимой.

У нас треть каналов, может, больше, принадлежит прокремлевским силам. О какой независимости журналистики мы можем говорить, если эти люди будут манипулятивно формулировать то, что им пропишет Владислав Сурков или кто-то другой.

Да, это абсолютная правда и я считаю, что эксперты в Украине должны обратиться в ОБСЕ и в суды, чтобы остановить этот процесс, используя методологию, которая показывает, почему эти каналы нельзя позволить, почему надо их закрывать и ограничивать. Молдова имела очень хороший пример, когда они пытались в Европейском суде объяснить, почему нужно закрывать подобные каналы. Это должно делать и украинское общество. Я сейчас пока не вижу, к сожалению, людей в Верховной Раде, которые этим будут заниматься.

Нестор Шуфрич у нас возглавляет Комитет по вопросам свободы слова. Мы понимаем, что в Верховной Раде есть монополия на власть партии президента Зеленского, который непосредственно влияет на законотворчество. То есть мы с парламентско-президентской республики превратились, как-то по дефолту, в республику президентскую.

Шуфрича мы достаточно хорошо знаем.

... Знаем его биографию прекрасно

... И тут очень большие вопросы. Должны быть демократический надзор и контроль. Почему позволили такому человеку управлять в таком невероятно важном секторе? Надо действовать против этого.

Нет у вас ощущения, что Украину могут просто продать? Продать в буквальном смысле, но за миллиарды долларов, за доступ к энергоресурсам, поменять на те или иные форматы военного сотрудничества в Сирии или Венесуэле. Мы понимаем, каким образом ведутся подобные вещи, речь идет о каких-то переговорах между Путиным и Трампом, между Путиным и Макроном. Какие формулы "мира" или компромисса они хотят предложить?

В худшем сценарии Украина развалится. Мы будем иметь "русский мир", Крым забыли, представительство Донбасса и этих преступников, которые, не дай Бог, получат амнистию, окажется в Киеве, в Верховной Раде, - так нас уже не будет. Возможно Америка уже устала быть часть людей, которые работают в правительстве и президент Америки может сказать, "ну, пошли эти украинцы и уже забудем об этих проблемах". Но почему? Потому что украинцы до сих пор никогда не имели, на мой взгляд, настоящего лидера, который уважает патриотов. Когда Украина говорит на языке ведущих стандартов, когда одну вещь говорят, а вторую вещь делают. Если мы посмотрим даже на АТО. Сколько месяцев оно продолжалось, наша власть ездила в мире и говорила, здесь терроризм, здесь терроризм, а в законодательстве этого не прописали. Нам надо иметь характер и позвоночник, и понимать, чего мы хотим. Мы не можем надеяться, что люди где-то в какой-то другой стране будут болеть за нас - они имеют свои собственные проблемы. И диаспора сейчас, если посмотреть во время Майдана, мировое сообщество украинской диаспоры очень помогало. Площади были почти по всему миру. Сейчас надо также с диаспорой общаться, я не говорю о делегации от Верховной Рады или от администрации. Пусть они делают свое дело. А у нас есть наше дело и мы должны их побуждать.

Ну, американское общество до конца не может проконтролировать Трампа. Мы понимаем, что это проблема и, если во время переговоров в Нормандском формате они дойдут до каких-то странных формул, то Украине будет туго. По вашему мнению, какие бы опасные формулы могли бы быть?

Федерализация остается на столе. Мы должны поддерживать реформу децентрализации и понимать разницу, эта вертикаль советская еще осталась не только структурно, но и в мозгах людей. Люди, к сожалению, еще думают, что они не имеют права принять решение. Надо получить приказ сверху и тогда выступать или что-то делать. Это не правильный подход к демократическому развитию. Меня это очень беспокоит ...

Но федерализация же остается, если бы вы отметили, на столе. Это не шутки и Кремль будет пытаться внедрять федерационные сценарии в Украине.

Почему нет? Если бы я руководила Кремлем, я бы то же делала. Умный ход. И здесь есть такая угроза. В то же время я не верю, что Украина созрела, чтобы принять все требования Европейского Союза, например, мы еще не научились уважать важность нашей собственной речи, но уже хотим принять мультикультуризм. Я люблю мультикультуризм, я из Канады, я выросла там. Но Украина молодое государство и его надо, как младенца, ну уж не как младенца, как подростка, воспитывать и еще давать направление, как она должна расти. Нам нужно иметь разумную власть и разумное общество.

Поздно, мы имеем власть, которую мы имеем, и общество, которое мы имеем ...

Также меня беспокоят экологические проблемами. Мы имеем химическую угрозу на севере Донбасса, мы имеем шахты, где может быть ядерная проблема, и на это надо обращать внимание международного общества. Если пойдут воды из шахт, где были проведены ядерные эксперименты - это повлияет на 10-20 миллионов человек. Поэтому по поводу таких ситуаций следует принять помощь международного общества, потому что это в его интересах. Та же Франция не хочет иметь ядерных проблем, которые бы шли из Донбасса. Мы должны действовать четко, не как рабы, которые говорят дайте здесь, дайте здесь, - мы должны понять, где есть наши красные линии. И выполнять, разумно показывать все это нашим соседям и компаниям. Мы имеем настолько глобализированный мир, страны и нации уже немножко отпадают как игроки на международной арене. Нам надо искать компании, которые заинтересованы в инвестициях и с ними общаться. Если мы посмотрим на новых членов Верховной Рады. Молодежь и очень много этих членов имеют возможность стать настоящими лидерами, но надо с ними коммуницировать.

За полгода, пока они прозреют или повзрослеют, но до этого они могут понажимать столько кнопок относительно тех или иных законопроектов, потом ни один Нюрнбергский трибунал не разберется с этим.

Вы затронули трибунал, я бы хотела об этом также сказать, но вернемся к депутатам. Если столь пессимистично смотреть - человек может сойти с ума. Но международная Женевская организация, где принимают участие более ста стран. Они сейчас будут учить членов Верховного Совета и комитетов. Есть Centre for Europian Security Studies - это голландская организация. Есть Независимый антикоррупционный комитет. Следует делать программы, набирать ключевых членов Верховного Совета и комитетов и их учить, если они не обучены.

Или очень хорошо обучены, например, как Шуфрич. Но с другой стороны, никто не останавливает принтер принятия новых законопроектов. Пока одни будут анализировать, вторые будут учить, депутаты, не до конца обучены, будут нажимать на свою сенсорную или какую-то другую кнопку и принимать те или иные законопроекты. Кто же пишет эти законопроекты, ну, я слабо верю в то, что человек, который всю жизнь занимался шоу-бизнесом, был свадебным фотографом, может породить адекватный закон.

Я напоминаю, что НАТО и Европейский Союз посылают сюда очень много советников. Я бы хотела поверить, что где-то до восьмидесяти процентов, понимают, что надо менять. Украина принимает этих советников, их слушают. Выполняют ли они их советы - надо будет посмотреть на реформу СБУ, что там будет происходить. Это также очень важные новые изменения. В конце концов, надо понимать, почему мы выполняем эти реформы. Но угроза очень большая, что Украина развалится. Ибо силы не имеем.

Какие самые большие угрозы внутренние?

Внутренние угрозы - это российская агентура.

Агенты российского влияния?

Да, но не надо много агентов. Надо иметь людей, которые просто не понимают, что они делают плюс здесь беднота. Сколько людей просто тупо выполняют то, потому что им надо кормить детей, и это огромная проблема. И снова коммуникация с обществом нужна, чтобы люди знали, что происходит. Самая, на мой взгляд, большая угроза нашим детям, молодежи. Если мы будем иметь антиукраинских руководителей комитетов - это крах на десятки лет - пятьдесят лет, сто лет вперед. Третья угроза, я не хочу об этом много говорить, но есть "Укроборонпром". Если посмотреть, что сейчас происходит ...

Мы даже не знаем до конца, что там происходит, к сожалению. Мы имеем те или иные информационные вброс, те или иные расследования, но до конца мы не имеем глобальной информации и понимания, что там происходит.

Точно. В известной степени большинство украинцев даже не знает, почему Укроборонпром был создан и кем. Вы немножко раньше что-то говорили о суде. Украина никогда за эти триста лет репрессий, убийств, голодоморов, расстрелов, до сих пор не имела ни одного международного трибунала. Посмотрим на Майдан. Знаем, погибла сотня человек официально. А неофициально? Это же наша ответственность. Почему мы думаем, окей - там убили, сям убили, почему мы думаем, что это окей?

Мы не думаем, что это окей ...

А действие где? И когда на психологическом уровне народ уже генетически, я верю - это уже на генетическом уровне, привык к убийству. Надо подобное мышление менять. Очень переживаю амнистии. Сейчас снова появятся эти вопросы, как мы должны реформировать Донбасс, какой статус Донбасс должен получить. Не дай Бог, чтобы палачи наших людей стали руководителями страны.

Или депутатами местных советов, или депутатами нового созыва Верховной Рады, например.

И кто это должен проверять, если есть достаточно высокий уровень недоверия к власти сегодняшней. Опять повторяю, они новенькие, сейчас нельзя все обсуждать. Но кто это должен контролировать? Кто должен влиять, если не мы !?