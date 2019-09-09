Группа украинских компаний Industrial Innovation Group может помочь государству вернуть $2,5 млрд

9 сентября, 2019, 17:49

5 сентября ООО "Полли-Сервис" показала журналистам процесс производства акцизной марки просто на предприятии

К группам компаний Industrial Innovation Group я прибываю 5 сентября около полудня. Здания предприятия заметить не сложно, ведь окрашены они в яркий желто-зеленый цвет.

Зайдя в центральное помещение, меня и еще десяток приглашенных представителей медиа просят одеть специальные халаты. На груди у каждого видна надпись "Посетитель".

- Здесь все ходят в спецодежде, - объясняет охранник. - Безопасность - превыше всего. Поэтому и карманы в халатах тоже отсутствуют.

Надев соответствующую одежду, направляюсь с остальными журналистами в левое здание. Им оказывается предприятие ООО "Полли-Сервис". На пороге всех посетителей приветствует его директор.

- Завод, который Вы видите, мы построили в 2004 году, - начинает рассказывать Игор Попович. - До этого здесь находился другой завод. Он был в ужасном состоянии. Дырявая крыша, обрушенные стены, а ангары использовали, как ямы для мусора. Перестроили мы его за девять месяцев. А первую сертификацию получили уже в 2005 году от Visa. Тогда завод оценили, как крупнейший в Восточной Европе. Однако, как оказалось позже, он является лидером по выпуску банковских платежных карточек во всем мире. Еще две сертификации мы получили от MasterCard и UnionPay.

После вступительного слова нас приглашают внутрь здания. Перед этим всех просят сдать смартфоны, а халаты полностью застегнуть. В небольшой проходной есть несколько разных сканеров, напольные весы и двустороннее стекло.

- Кто хочет стать счастливчиком, которого пропишут в предприятии? - весело спрашивает у всех директор. - Он сможет получить временный индивидуальный пропуск.

Вызывается одна из журналисток. Вся процедура проходит в несколько этапов. Сначала девушка подписывает договор конфиденциальности, где указывает паспортные данные, дату пребывания на заводе, а также подпись, которой подтверждает соблюдение всех правил на предприятии. Потом измеряют ее вес. На одном из считывателей берут отпечаток пальца. Напоследок на FaceReader оцифровуют черты ее лица с помощью 3D-съемки.

Все процедуры длились несколько минут. Потом директор на собственном примере показывает, как работает вся система. Пройдя первые двери, из следующего помещения его выпускает охранник, который все время находится за двусторонним стеклом. Самостоятельно из него выйти невозможно. Такие же действия проводят и все представители медиа.

По дороге к нужному помещению на одной из стен разместили небольшой фрагмент стекла, в которое стреляли. Реакцию журналистов на непонятный объект замечает директор предприятия.

- У нас все стекло - пуленепробиваемое. Повсюду расположены камеры. Да и без пропуска передвигаться предприятием - никто не сможет.

Через минуту мы заходим в нужную нам комнату. Всюду расположены габаритные и непонятные устройства, из-за работы которых в помещении очень шумно. Нас приветствует директор Департамента защитной печати бумажных документов IIG Игорь Когут.

- В этом месте сконцентрировано оборудование для изготовления всех видов акцизных и контрольных марок для защиты от подделок и контрабанды, - начинает объяснять нам господин Игорь. - Мы предоставляем заказчику услуги по контролю качества продукции. На приборе, расположенном позади меня, за год можно изготовить до девяти миллиардов марок.

Позже выясняю, что этим устройством является гибридно ролевая машина. Она печатает разными способами и делает это одновременно с обеих сторон.

- В прошлом году мы провели капитальную реконструкцию, - продолжает рассказ Директор департамента. - Для этого мы обустроили предприятие самым современным оборудованием по контролю качества персонализации. Всего в мире есть несколько единиц такой техники. Одновременно здесь может находиться информация о двухстах миллионах марок в день. Все марки, которые переходят из одного этапа производства на другой, - полностью учтены. Даже через два года мы можем рассказать, на каком рулоне они были, в какую коробку попали и куда мы их передали.

После демонстрации работы ролевой машины всех журналистов приглашают посмотреть видео о “Комплексной автоматизированной системе государственного контроля за оборотом табачных и алкогольных изделий”. Его демонстрируют на специально установленном экране в другом конце помещения.

- На предприятии мы изготавливаем высокотехнологическую марку акцизного налога. Она не только обеспечивает необходимый уровень защиты, но и проверяет продукт на подлинность, - объясняет после просмотра видео генеральный директор ЧАО "ОТИ” Андрей Первушин. - Для автоматизации учета акцизного налога разработали исключительную систему Track&Trace. Она будет гарантироватьоплату налогов, предусмотренных государством.

Из видео узнаю, что сборы от акцизного налога на табак и алкоголь в Украине могут перекрыть $2,5 млрд доходов от транзита газа из России.

После такой демонстрации нам показывают две одинаковые акцизные марки. Благодаря улыбкам сотрудников понимаю, что они должны отличаться.

- Все в порядке. Если у Вас нет специального устройства, то вы не увидите фальшивку, да и никто другой тоже, - подбадривает журналистов генеральный директор ЧАО “ОТИ” Андрей Первушин. - Наши акцизные марки имеют наивысший уровень защиты. Они имеют 2D штрих-код, который содержит смарт-код, голограмма со скрытым защитным элементом. А клонировать их - невозможно.

Начальник отдела проектирования и моделирования информационных систем ЧАО “ОТИ” Александр Терлецкий предлагает всем подойти к уменьшенной копии устройства с конвейером. Его запускают. После этого, один из сотрудников предприятия кладет обычные коробки, к которым прикрепляют акцизные марки.

- Это аппликатор, который стоит в комплексе производителя подакцизной продукции - табака или алкогольных напитков, как часть конвейера, - показывает господин Александр. - Так, когда пачка сигарет выходит из конвейера производителя на аппликатор, то на него клеится акцизная марка. В этот самый момент считывается ее код и передается в Центральную базу данных, чтобы инспектор имел возможность проверить этот товар.

Решаю узнать, как проверить подлинность акцизной марки.

- Очень просто, - говорит начальник отдела. - Для этого нужен специальный ручной сканер.

Дальше человек берет небольшой металлический предмет, похожий на ручку. Он наводит его на голограмму цифровой марки со специально скрытым защитным элементом. Маленький датчик на ней загорается зеленым.

- Если бы защиты не было, то устройство загоралось бы красным, - демонстрирует Александр Терлецкий. - У каждого инспектора на смартфоне есть специальная программа. После сканирования кода, вся необходимая информация о товаре, такая как код продукта, производителя, импортера, дата изготовления подакцизного продукта или генерирования смарт-кода будет появляться в ней.

Напротив ролевой машины в помещении работало еще одно устройство. Оказалось, что на нем голограммы накладывают листы с акцизными марками. Еще одна машина расположилась посредине комнаты

- Она разрезает готовые листы на пять одинаковых рулонов, - говорит сотрудник, который следит за устройством. - В народе его называют “бабинорезка”. Последний, стоящий в другом углу комнаты, упаковывает эти рулоны.

В 2009 году в Украине ввели цифровую голографическую акцизную марку. Благодаря ей, доходы в бюджет от подакцизных товаров за первый год увеличились на 60%. С 2013 года государство перешло на марку образца 1999 года. Из-за простоты подделок, украинский Госбюджет теряет миллиарды долларов.

Сегодня научные работники и разработчики Industrail Innovation Group готовы помочь Украине вернуть до $2,5 млрд в год налоговых поступлений из подакцизных товаров путем внедрения цифровой акцизной марки с голограммой и спектральной меткой, а также с помощью комплексной информационной суперсовременной системы управления акцизной маркой Track&Trace.