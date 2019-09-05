Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
Но для меня ценность появления Антикоррупционного суда вовсе не в этом. А в том, что лишь после сформирования во всей полноте "антикоррупционной вертикали" украинцы смогут убедиться, что она – не панацея. Что для успехов в борьбе с коррупцией нужны не только антикоррупционные структуры, но и готовность общества к нетолерированию коррупции как жизненного уклада. И уважение к закону. И написание этих законов таким образом, чтобы они не создавали преференции и лазейки для одних и не оставляли в дураках других. Должно быть четкое понимание гражданами того простого факта, что правила – одни для всех. Что власть не может нарушать Конституцию и законы страны даже из самых благих побуждений, даже под аккомпанемент обещаний провести быстрые изменения в стране и наполнить холодильники. Что нельзя требовать соблюдения законов от соотечественников – а самому нарушать правила просто потому, что это удобно.
Если вы хотите получить точный ответ на вопрос, почему живете в коррумпированной стране и почему будете жить в ней спустя десятилетия, просто выйдете на улицу и посмотрите, сколько автомобилей едет по полосе общественного транспорта в вашем городе – дорогих и не очень, машин каких-нибудь «слуг народа» и обычных таксистов, которые еще не стали слугами, но обязательно станут при очередном циничном перераспределении властного пирога. Вспомните, как вы "помогали" вашему ребенку сдать экзамен в институте – просто давали ему деньги для преподавателя. Вспомните…
Впрочем, к чему это я. Можете ничего не вспоминать, потому что и так все это хорошо знаете. Для вас все это вовсе не нарушение закона, не коррупция, не неуважение к согражданам. Для вас коррупция – это возможность увидеть по телевизору, как высокопоставленного чиновника приносят в суд, завернутого в одеяло.
Это я вам обещаю. Будут и одеяла, и судебные процессы, и "посадки". Будет чего посмотреть по телевизору. Но если не изменится общество – коррупция никуда не денется, а от процессов и посадок она только подорожает.
Впрочем, если об этом не будут рассказывать по телевизору, есть шанс, что вы об этом ничего не узнаете.
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