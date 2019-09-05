Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви

6 сентября, 2019, 07:00

Игорь Бондарь-Терещенко

Цена разгадки тайны любви в этих книгах иногда оказывается слишком высокой для самых любовников. Ведь сексуальная одержимость имеет свою темную сторону, и бывает, герои теряют сначала здравый смысл, а потом свою жизнь. В любом случае напряжение в этом "эмоциональном" чтиве не спадает до самого конца, а развязка иногда подходит более детективу или триллеру, чем к обычному любовному роману

Никки Френч. Убей меня нежно. - М .: Фабула, 2019

Этот роман - классика жанра, героиня которого влюбилась с первого взгляда, с чего получился целый эротический триллер. Стабильные отношения прошлой жизни не приносили удовольствие, потому что в них не было страсти, одна только привычка. Зато новый избранник - строгий альпинист с темным прошлым - привносит в ее жизнь бурю эмоций. Расставшись с надежным, но скучноватым спутником, героиня бросается в новые объятия, понимая, что нашла свою вторую половинку. И только после свадьбы осознает, что ничего не знает о муже. Поэтому что произойдет, когда все это пройдет, и начнутся поиски ошибок как повод для развода? И если раньше в сексуальном смысле героиня узнала о себе такие вещи, о которых даже не догадывалась, то сейчас разгадки могут привести к фатальному финалу. В любом случае это напряженное детективное чтиво не оставит в покое до самого конца.

"Я знала, куда я бегу. Это было неподалеку. Всего несколько метров осталось. Если бы я только успела Я увидела синие мигалки и несколько припаркованных автобусов. Я собрала последние силы вместе, забежала внутрь и резко и некрасиво остановилась у стойки. На меня смотрело скучное лицо полицейского. - Да? - сказал он, беря ручку... "

Владимир Лис. Обет. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Начинается эта драма из-под пера автора, которого называют настоящим народным писателем, с невинной встречи героя с соседкой. Но может ли быть "невинной" женщина, о которой в Старом городе ходят жуткие слухи и которая "переполнена иронией, как замаскированным ядом, и боится выплеснуть тот яд в большей дозе, иначе станет затапливать все вокруг"? В любом случае, не шутки или шалости заполняют пространство отношений на улочке с символическим названием Обет, а настоящая трагедия. Тут тебе и давний грех старого Антона Лычака, о котором намекает письмо с единственным предложением: "Время возвращать долг", и драма соседки Ольги, у которой сын влюбляется в дочь бизнесмена Егора, и та отвечает взаимностью, но юная пара не знает, что на самом деле они брат и сестра. Возвращается из колонии Богдан, осужденный за убийство, которого не совершал. Его жена выбрала счастье с другим, а дочь и не подозревает, что у нее есть папа. А еще рядом сестра жены Вика и вышеупомянутая «ироническая» чудачка Алевтина. То есть имеем мистическую эпопею, в которой судьбы жителей улицы, неподалеку от которой возвышается старинный замок, переплетаются в тугой узел. Здесь и щемящие отношения, давние и нынешние чувства, и страстная любовь. При этом каждый из героев когда-то давал свой обет. Но каждый ли его придерживался?

Селеста Инг. Всюду тлеют пожары. - М .: Наш Формат, 2019

По сюжету этой истории, Шейкер-Хайтс должен быть идеальным городом для жизни и любви. Здесь все спланировано - от цвета домов до повседневности его жителей. Но, как бы мы старались придерживаться плана, в один момент что-то меняет ход нашей жизни.

Пожары (и не обязательно пламенная любовь!) вспыхивают то тут, то там и меняют нас. Иногда они разрушают, но иногда - дают новую жизнь и подталкивают искать выход. В Шейкер-Хайтс эти изменения наступают с переездом семьи Уоррен. Семьи не такой, как все.

Элизабет Гилберт. Город девушек. - Л .: Видавництво Старого Лева, 2019

Эта книга - новый бестселлер известного автора, которая покорила мир романами «Есть, молиться, любить» и «Природа всех вещей".

На этот раз речь о женской сексуальности и свободе, об отваге быть собой и праве жить так, как тебе хочется. А еще - история очень необыкновенной любви, на которую наложила свою тень война, и настоящей дружбы, которую нелегко найти, понять и оценить, особенно в таком непростом и меняющемся городе, как Нью-Йорк. Все начинается в 1940 году, когда девятнадцатилетнюю героиню выгоняют из престижного колледжа. Родители отправляют дочку на Манхэттен к тете - владелице небольшого, но очень эксцентричного театра. Неожиданно для себя девушка оказывается в настоящем водовороте довоенной богемной жизни. Знакомства со звездами, необычные театральные постановки, безудержный секс, реки алкоголя и ощущение полной свободы сначала завораживают и соблазняют, а затем выбивают землю из-под ног.

Анна Шила. Остров любви. - М .: Фолио, 2019

Это современная повесть о любви, ведь о любви сказано все, но не всеми. Поэтому автор предлагает еще одну историю: о киевлянке Анну и французе Жюльене.

Несколько десятилетий они строят свой "остров любви" (тем более, что и встречаются чаще на островах, чем в Киеве или Париже). Однако не все так просто. Они переживают не только шквал чувств, красоту и силу взаимопритяжения, но и недоразумения, долгие разлуки, даже измену... Как преодолеть нарастающие проблемы и найти свой остров любви - землю обетованную, на которую каждый стремится попасть? Можно ли обойти судьбу? Как стать счастливыми? Вопросы, затронутые автором, близкие и актуальные многим. Эта книга - описание простых и действенных рецептов счастья, так нужных каждому из нас.