Виталий Портников: Украина не должна оставаться на задворках Европы
В этом заявлении, которое может показаться всего лишь личным мнением руководителя одной из небольших стран Европейского Союза, важна тенденция. Важно само стремление отрицать возможность вступления Украины в Европейский Союз, в отличие от соседних со Словенией стран Западных Балкан.
Опасна и попытка увязать членство Украины и Турции. Как известно, переговоры о вступлении в ЕС Турции продолжаются десятилетиями и сталкиваются с целым рядом непреодолимых препятствий. Это и состояние демократии и прав человека в стране, и фактическая оккупация турецкими войсками севера Кипра. Но никаких аналогичных проблем с Украиной не существует. Зато существует желание изобразить нашу страну «больным человеком Европы», которая не может присоединиться к европейской семье. Ну разве что какой-то там особый статус когда-нибудь получить.
Эти слова президента Словении означают, что интеграция стран Западных Балкан в ЕС продолжается. Рано или поздно придется перейти и к украинскому вопросу. И те, кто не очень хочет видеть Украину в ЕС, уже готовятся. Заблаговременно. Как и должно быть в большой политике. Готовятся еще и для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой – как известно, Словения является одной из стран, которая заинтересована прежде всего в экономических контактах с Россией.
Украинцам важно понимать, что никто не возьмет нас в ЕС просто так, что к защите своего права на вступление в объединение нужно готовиться, его важно защищать.
Кстати, глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, который был одним из участников форума на Бледе, не согласился с заявлением Борута Пахора и отметил, что Турция заслуживает членства в ЕС. Администрация президента Словении была вынуждена реагировать на жесткую критику со стороны турецкого министра.
С украинской стороны реакции на заявление Борута Пахора не поступало.
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