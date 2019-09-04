Виталий Портников: Украина не должна оставаться на задворках Европы

4 сентября, 2019, 16:05

Портников Виталий

Президент Словении Борут Пахор в своем выступлении на одной из панелей 14 Стратегического форума на озере Блед заявил, что не поддерживает идеи полноправного членства Украины и Турции в ЕС, но выступает за предоставление этим странам особого статуса

В этом заявлении, которое может показаться всего лишь личным мнением руководителя одной из небольших стран Европейского Союза, важна тенденция. Важно само стремление отрицать возможность вступления Украины в Европейский Союз, в отличие от соседних со Словенией стран Западных Балкан.

Опасна и попытка увязать членство Украины и Турции. Как известно, переговоры о вступлении в ЕС Турции продолжаются десятилетиями и сталкиваются с целым рядом непреодолимых препятствий. Это и состояние демократии и прав человека в стране, и фактическая оккупация турецкими войсками севера Кипра. Но никаких аналогичных проблем с Украиной не существует. Зато существует желание изобразить нашу страну «больным человеком Европы», которая не может присоединиться к европейской семье. Ну разве что какой-то там особый статус когда-нибудь получить.

Эти слова президента Словении означают, что интеграция стран Западных Балкан в ЕС продолжается. Рано или поздно придется перейти и к украинскому вопросу. И те, кто не очень хочет видеть Украину в ЕС, уже готовятся. Заблаговременно. Как и должно быть в большой политике. Готовятся еще и для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой – как известно, Словения является одной из стран, которая заинтересована прежде всего в экономических контактах с Россией.

Украинцам важно понимать, что никто не возьмет нас в ЕС просто так, что к защите своего права на вступление в объединение нужно готовиться, его важно защищать.

Кстати, глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, который был одним из участников форума на Бледе, не согласился с заявлением Борута Пахора и отметил, что Турция заслуживает членства в ЕС. Администрация президента Словении была вынуждена реагировать на жесткую критику со стороны турецкого министра.

С украинской стороны реакции на заявление Борута Пахора не поступало.