Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина

2 сентября, 2019, 11:25

Портников Виталий

Приблизит ли встреча советников руководителей Германии, Франции, Украины и России саммит в "нормандском формате"? На этот вопрос стоит отвечать сегодня в контексте ситуации, которую мы видели с процессом освобождения украинских заложников из российских тюрем

Казалось бы, обо всем удалось договориться, узники были даже доставлены в Москву. Но на последнем этапе стало ясно, чего на самом деле Кремль ожидает от обмена. Плюс - клановая конкуренция среди тех, кто влияет или хочет влиять на принятие решений Владимиром Путиным. Понятно же, что Виктор Медведчук и Вадим Рабинович совершенно не случайно оказались в Москве после того, как обмен сорвался.

С саммитом "нормандского формата" все будет точно также. Путин не откажет себе в удовольствии максимально использовать заинтересованность Зеленского в скорейшем проведении встречи лидеров. При этом ясно, что для украинского президента сам факт проведения встречи - уже успех. Президент Франции Эммануэль Макрон с его склонностью к эффектам - в этом он похож на Зеленского - тоже может рассматривать сам факт возобновления встреч на высшем уровне в качестве собственного внешнеполитического успеха. Канцлер Ангела Меркель разумно дистанцировалась от процесса - она лучше знает и понимает Путина, чем ее коллеги. А сам Путин намерен обменять склонность Зеленского и Макрона к эффектам и быстрым эффектам на конкретный результат, в очередной раз переиграть своих неопытных и экзальтированных противников. И может попытаться добиться своего по простой схеме, которая уже была применена с обменом. Будет разыгрываться конструктивность, демонстрироваться готовность, а на самом последнем этапе, когда уже назначат дату саммита и начнётся подготовка к встрече, появится новое, совершенно невыполнимое и оскорбительное условие, отказ от которого приведёт к срыву мероприятия. А сам саммит будет уже к тому времени распропагандирован как реальная возможность завершить войну и договориться по Донбассу. И Зеленский окажется ровно в той же невыносимой ситуации, в которой он оказался из-за обмена пленных, когда всплыло подлинное желание Путина - заполучить Владимира Цемаха и скрыть информацию об уничтожении "Боинга".

При этом Зеленскому еще повезёт, если он окажется в ловушке один. Тогда ему удастся выбраться - да, путём репутационных потерь, но есть шанс, что сторонники украинского президента в самой Украине просто ничего не поймут и поверят в какую-нибудь красивую официальную версию отказа от встречи. Это если Зеленский не пойдёт на условия Путина. Если пойдёт и эти условия будут капитулянтскими, тогда может вызреть совсем другая ситуация, тогда будет не до сторонников.

Но дополнительным фактором, который может заставить Зеленского согласиться с требованиями Кремля, может быть ситуация, когда украинский президент окажется в ловушке не один, а вместе с Макроном - собственно, для этого Кремль будет прилагать дополнительные усилия. В этом случае уже Макрон станет давить на украинского президента, чтобы спасти свой авторитет.

И выбраться из ловушки в этом случае Зеленский сможет только с помощью поддержки американцев, которые не сильно спешат пока что эту поддержку оказывать и здравомыслия Меркель. Но все это будет потом.

А пока что в Берлине начинаются консультации, в которых Владислав Сурков будет доказывать собственные возможности влияния на российского президента и решения проблем Донбасса - тоже, кстати, дополнительный фактор, который может осложнить любой диалог.